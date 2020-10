Tínedžer Marek znásilnil v Liverpoole 11-ročné dievča a napriek zadržaným dokladom ušiel na Slovensko

Jeho matka požiadala o nové doklady

Záznam v registri na neurčito

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.10.2020 - Tínedžer slovenského pôvodu sa v Spojenom kráľovstve dopustil trestného činu znásilnenia 11-ročného dievčaťa. Incident sa stal v júli 2016, keď vtedy 16-ročný Marek na párty v dome v liverpoolskej mestskej časti Kensington znásilnil opité dievča. Referuje o tom vo štvrtok web Daily Mail.Krátko po spáchaní skutku ho zatkla tamojšia polícia a vypočul ho súd. V októbri ho prepustili na kauciu, no zadržali mu pas. Chlapcova matka však požiadala britské úrady o núdzové vystavenie cestovných dokladov a páchateľ tak následne ušiel na Slovensko.Podľa prokurátorky Martine Snowdonovej Marekova matka v žiadosti o vystavenie dokladov uviedla, že pôvodný pas sa stratil."Keby si bol dospelý a cestoval takto na vlastnú päsť, bola by to významná priťažujúca okolnosť. Zdá sa však, že za tento skutok môžu skôr tvoji rodičia a mali by sa hanbiť za to, čoho sa dopustili," poznamenal sudca Andrew Menary.Marek sa pre nízky vek v čase spáchania skutku vyhol pobytu vo väzení, odsúdili ho na štyri roky a desať mesiacov v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých. Na neurčito bude mať záznam v registri sexuálnych deliktov.V marci tohto roka naňho vydali európsky zatykač a 27. júla ho dopravili naspäť do Spojeného kráľovstva. Na Slovensku strávil vo väzení 145 dní.Pred súdom v Liverpoole sa nedávno prostredníctvom videozáznamu z väzenia priznal, že znásilnil dievčinu mladšiu ako 13 rokov. Predtým síce popieral akýkoľvek sexuálny kontakt s ňou, no usvedčili ho na základe vzoriek spermií.