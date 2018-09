Tínedžeri vo Viedni prišli na hokej s transparentom so symbolmi SS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 10. septembra (TASR) - Skupinu desiatich rakúskych tínedžerov, ktorí na hokejovom stretnutí vo Viedni rozvinuli v nedeľu transparent so symbolmi pripomínajúcimi niekdajšie logo SS, predviedli rakúski policajti.Sedem chlapcov a tri dievčatá vo veku 15-18 rokov čaká teraz stíhanie v súvislosti s porušením platnej rakúskej legislatívy, v zmysle ktorej je velebenie národného socializmu a prezentácia nacistických symbolov trestným činom, ale aj z porušenia dobrých mravov. Jedného z nich budú stíhať aj pre porušenie legislatívy o využívaní pyrotechniky.Informoval o tom rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.K incidentu došlo na hokejovom zápase medzi výberom do 20 rokov domácich Capitals a ich rovesníkmi z maďarského Györu.Hokejový klub Vienna Capitals sa od akýchkoľvek prejavov antisemitizmu a násilia v pondelok dôrazne dištancoval a tínedžerom zakázal vstup do miesta konania jeho zápasov.