Tínedžerská hviezda Cubarsí podpísala s FC Barcelona novú zmluvu do roku 2029

Prebojoval sa aj do reprezentácie

13.2.2025 (SITA.sk) - Talentovaný stopér španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Pau Cubarsí podpísal so zamestnávateľom novú zmluvu do roku 2029. Katalánci o tom informovali vo štvrtok.Osemnásťročný španielsky reprezentant sa stal kľúčovým hráčom barcelonskej základnej jedenástky počas minulej sezóny 2023/2024 pod vedením bývalého trénera Xaviho Hernándeza. Debutoval v januári minulého roka krátko pred svojimi 17. narodeninami a dosiaľ odohral za „áčko“ FC Barcelona 60 súťažných zápasov.„Bolo jasné, že Cubarsí bol od tej chvíle výnimočným hráčom... A je nastavený tak, že ním zostane ešte mnoho rokov,“ uviedol klub vo vyhlásení.Cubarsí sa medzičasom dostal aj do španielskej reprezentácie. Zatiaľ si pripísal na konto päť štartov v najcennejšom drese. So španielskym tímom získal zlato na olympijských hrách v Paríži v roku 2024.