TIP Lužianky prinesie do rozpočtu ŽSR minimálne 2,7 milióna eur ročne

Nitra 8. októbra (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) otvorili v pondelok prvé servisné zariadenie v správe železníc - Terminál intermodálnej prepravy (TIP) v Lužiankach pri Nitre. Prevádzkovaný bude ako verejný, s nediskriminačným a transparentným prístupom k jeho službám pre všetkých zákazníkov a za rovnakých podmienok, zdôraznil generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy. Investícia by mala prispieť aj k splneniu celoeurópskeho záväzku z Bielej knihy 2011 postupne do roku 2030 presunúť 30 % výkonov z cestnej dopravy na železničnú a vodnú prepravu.Železnice za výstavbu TIP zaplatili 39,9 milióna eur bez DPH, pričom 1,82 milióna eur predstavuje projektová dokumentácia a inžinierska činnosť. Výstavbu financovali z voľných peňažných prostriedkov získaných z ostatných obchodných činností realizovaných v minulých obdobiach.povedal Erdössy.Predpokladaný nárast nákladnej dopravy predstavuje podľa jeho slov 500 miliónov hrubotonokilometrov ročne, čo znamená ročný nárast tržieb za železničnú infraštruktúru 1,3 milióna eur.povedal riaditeľ ŽSR.Podľa štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby SR Ladislavy Cengelovej má štát záujem identifikovať regióny, z ktorých dochádza či v budúcnosti bude dochádzať do priemyselného parku v Nitre najviac zamestnancov.povedala Cengelová.Najväčším zmluvným partnerom, ktorý bude kapacitu TIP Lužianky využívať, je spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia, s.r.o., s ktorou sa ŽSR dohodli na zmluvných podmienkach vzájomnej spolupráce. Tá by mala trvať do konca roka 2048. ŽSR očakávajú, že TIP prinesie do rozpočtu firmy ročne príjmy na úrovni minimálne 2,7 milióna eur, pričom pri top produkcii budú výnosy dosahovať úroveň až 3,5 milióna eur ročne.skonštatoval Erdössy.Terminál intermodálnej prepravy je funkčne rozdelený na tri samostatné celky – sklad hotových výrobkov na ploche 52.000 metrov štvorcových, expedičné koľajisko a kontajnerové prekladisko. V prvej etape sú dobudované prvé dva celky, výstavbu prekladiska sa rozhodli ŽSR presunúť na neskorší termín.povedal Peter Orolín zo ŽSR, ktoré prijali rozhodnutie o neskoršej výstavbe prekladiska, čím sa z ekonomického hľadiska zvýši návratnosť a bezpečnosť investície. Aktuálne sa na funkčný celok prekladisko realizuje súťaž na výber projektanta.TIP Lužianky je napojený na nadradenú železničnú sieť jednokoľajnou neelektrifikovanou traťovou koľajou. Trať začína oficiálne v železničnej stanici Lužianky TIP a pokračuje smerom do železničnej stanice Lužianky, kde sa napája na pôvodnú odbočnú výhybku niekdajšej zrušenej trate Dražovce - Lužianky. Na uvedenej trati nebola prevádzkovaná osobná doprava od roku 2003 a za posledných 20 rokov nebola prevádzkovaná ani nákladná diaľková doprava. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Strabag.povedal riaditeľ spoločnosti Strabag Branislav Lukáč.