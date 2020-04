Tipér z Horehronia si vypočul najkrajšiu správu v živote, vyhral 33 333 €!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vyhrali ste 33 333 €! Správa, ktorá by v dnešnej dobe istotne potešila každého. A práve takúto sumu vyhral jeden zo Slovákov. Jozef z Horehronia sa stal víťazom tipérsky populárnej hry Miliónový Nikár, ktorú už niekoľko rokov vypisuje pre svojich verných klientov stávková spoločnosť Niké.bola prvotná reakcia tipujúceho z Horehronia, keď sa dozvedel, že práve on sa stal víťazom parádnych 33 333 €.neskôr dodal. S rodinkou sa pustili do rekonštrukcie rodinného domu a väčšia časť z výhry pôjde práve na tento účel.Tipovanie je pritom jeho koníčkom. Nemá vyhradený šport, či klub, no veľmi fandí Federerovi.dodal Horehronec.Ako veľkého športového nadšenca ho mrzí, to čo sa deje vo svete. Koronavírus ovplyvnil bežné dianie, ale aj dianie v športovom odvetví.Teraz ho mrzí, že si nemôže vychutnať dobrý futbalový duel. Ako však dodáva, prvoradé je zdravie športovcov, ale aj nás všetkých.Niké, ako jednotka na slovenskom trhu, pravidelne prináša svojim klientom rôzne súťaže. Miliónový Nikár je jednou z nich. Celkovo si už v tejto hre rozdelili víťazi viac než 4,5 milióna eur. Jozef z Horehronia bol 139. výhercom v poradí a zároveň bezpochyby jedným z najšťastnejších.Informačný servis