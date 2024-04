Tipéri už začínajú podávať stávky na víťaza eurovolieb. Kto je ich najväčším favoritom?

29.4.2024 (SITA.sk) - Podľa špecialistov Tipsportu na politické stávky je najväčším favoritom na víťazstvo v eurovoľbách hnutie Progresívne Slovensko s aktuálnym kurzom 1,35:1. Myslia si to aj tipéri – až 82 percent z nich stavilo na víťazstvo Progresívneho Slovenska.Na druhom mieste v kurzoch je Smer-SD , aktuálne si na jeho triumf v eurovoľbách môžu tipéri staviť v kurze 2,70:1. Ďalšie strany nasledujú už s väčším odstupom. Na víťazstvo Hlasu-SD je aktuálne vypísaný kurz 15:1, na Republiku 88:1, na SaS 120:1, na KDH 130:1 a na Demokratov 135:1.Zatiaľ najvyššie sólo stávky sú v hodnote 200 eur na výhru PS, čo pri kurze 1,35:1 znamená potenciálnu výhru pre tipérov okolo 270 eur.„Aktivita tipérov sa ešte len rozbieha a určite bude vyššia s blížiacim sa termínom konania volieb. V každom prípade, o eurovoľby na Slovensku je nižší záujem ako o parlamentné voľby – a platí to nielen pri účasti voličov, ale aj v stávkovom biznise,“ uviedol vedúci komunikácie a CSR Tipsport SK Filip Timár.V sobotu 8. júna sa uskutočnia na Slovensku už tretie voľby v priebehu necelého roka – tentoraz si budeme voliť pätnásť zástupcov do Európskeho parlamentu