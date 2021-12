Tipérsky frajer roka – na štyroch basketbalových remízach zarobil 206 478 €!

Neprajníkom zavrel ústa

31.12.2021 (Webnoviny.sk) -I napriek rôznym okolnostiam priniesol rok 2021 veľa športovej radosti. Netešili sa len samotní športovci, ale vďaka ním aj mnohí Slováci. Dennodenne vyplácala Niké tipérom tisíce eur na ich výherných tiketoch. Vybrali sme top tikety roka. Nad všetkými vyčnieva frajer, ktorému štyri basketbalové remízy priniesli výhru vo výške 206 478 €!Ešte v polovici mája si na svoj tiket vybral štyri basketbalové zápasy. Vo všetkých očakával remízové výsledky. Keďže išlo o riskantné tipy, zvolil rozpisovú stávku, kedy by vyhral, hoc by mu niektorý z tipov nevyšiel. Lenže, všetky zápasy skončili podľa želaného konca. V kombinácii s vkladom 20 eur si tak pripísal výhru vo výške 206 478 €!prezradil nám vtedy. Vďaka skvelej výhre si už zrejme užíva svoj zrekonštruovaný príbytok.prezradil vtedy.Rok 2021 patril aj špičkovému európskemu futbalu. Odložené EURO 2020 potešilo oko nejedného futbalového priaznivca. Príkladom boli dva osemfinálové súboje, ktoré sa v základnej hracej dobe skončili divokým výsledkom 3:3. A práve takéto nevšedné rezultáty očakával jeden zo Slovákov. Do hry šiel s vkladom 5 eur a keďže tipy na presné výsledky boli ohodnotené vysokými kurzami, pripísal si na svoje konto výhru vo výške 51 005 eur!Poriadna suma vie na vašom konte skončiť aj vtedy, keď do hry idete s nízkym vkladom. Jedno vložené euro stačilo na výhru 39-tisíc ďalšiemu frajerovi. V pätici futbalových duelov očakával minimálne dva góly zo strany outsiderov zápasov. Stalo sa, za svoje riskantné tipy získal štedrú odmenu.Lenže, skvelé výhry vám môžu priniesť členstvo vo vernostnom Klube Niké. Počas roka vás Niké za vaše aktivity odmeňuje nikmi. Tie následne môžete premeniť na výhry. Jeden z tipérov neminul ani cent, aby 100 nikov premenil na výhru viac než 11-tisíc. Ďalší z tipérov využil niky na nákup Kurzového zvýhodnenia, vďaka čomu jeho výhra vystúpila až do výšky 63 336 €!Ďalšou výhodou pre členov Klubu Niké je možnosť odpredaja tiketu. Namiesto smoliara roka sa z vás rázom stane frajer roka. Príkladom je tipér, ktorý pred posledným duelom odpredal tiket a vyhral 24 922 eur. Ak by ho nepredal, zostali by mu oči pre plač. Ďalší trafil 24 zápasov, aby pred posledným duelom rovnako odpredal tiket a mal istú výhru 14 961 €. Ešteže tak, pretože posledný súboj napokon bol nevýherným.Informačný servis