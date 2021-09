Tipos extraliga: Liptáci majú za sebou prvé víťazstvo v sezóne

Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v utorkovom zápase 3. kola Tipos extraligy nad HK Dukla Trenčín 4:0. Pre Liptákov to bolo prvé víťazstvo v sezóne, ich brankár Tomáš Vošvrda vychytal premiérové čisté konto v sezóne a celkovo 15. v najvyššej slovenskej súťaži.

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín 4:0

(2:0, 2:0, 0:0)



Góly: 7. Paločko (Obdržálek), 13. Uhrík (Urban), 23. Urban (Kriška), 36. Kriška (Paločko, Obdržálek). Rozhodovali: D. Konc st., Hronský - M. Ordzovenský, Ševčík, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše Crinon (Tren.) 10 min. osob. trest za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 500 divákov, zmeny: 23. Valent (Tren.) namiesto Bownsa.



MHK 32 Liptovský Mikuláš: Vošvrda - Ventelä, Šepelev, Kurali, Salija, Ilenčík, Mezovský, S. Droppa - Paločko, Hovorka, Obdržálek - Michalík, Walega, Jurík - Kriška, Urban, Uhrík - Haluška, Petráš, Kalousek



HK Dukla Trenčín: Bowns (23. Valent) - Crinon, Kudla, Nátny, Starosta, Lemcke, Nemčík, Martiška - Valach, Mikyska, Honzek - Rehuš, Paukovček, Krajč - Beták, J. Švec, Minárik - Kráľovič, J. Haščák, Stránský

V bránke hostí absolvoval extraligový debut britský brankár Bowns, ale nebude naň spomínať v dobrom. Liptáci nastúpili s cieľom vybojovať prvé víťazstvo v sezóne a vykročili za ním už v prvej tretine. Na konci ofenzívnej akcie v 7. minúte bol Paločko, ktorý sa ideálne zorientoval pred Bownsom - 1:0. Hostia, ktorým pre zdravotné problémy chýbalo viacero hráčov, sa tiež snažili o ofenzívu, ale brankár Vošvrda bol pozorný. Jeho náprotivok druhýkrát kapituloval v 13. minúte, keď nestačil na Uhríkovu strelu spoza hráča - 2:0. Krátko na to čelil domáci brankár neprehľadnej situácii, v ktorej boli blízko ku gólu Paukovček aj Krajč, ale skóre nezmenili.



V 23. minúte dosiahli domáci dôležitý gól na 3:0 po tom, ako Kriška vzal puk Kudlovi a prihrávkou našiel nepokrytého Urbana - 3:0. Po tomto góle došlo k striedaniu trenčianskych brankárov a Valent nahradil Bownsa, ktorý si z extraligového debutu odniesol 70-percentnú úspešnosť zásahov. Krátko na to sa domáci dostali k prvej presilovke v zápase, v ktorej sa brankár Valent musel mať napozore a podržal svoj tím. V ďalšom oslabení v 36. minúte však už nestačil na strelu Krišku - 4:0. Trenčania sa v početnosti striel dokázali domácim vyrovnať, ale svojimi pokusmi nedokázali prekvapiť pozorného Vošvrdu.



Hostia sa v tretej tretine snažili vrátiť sa do zápasu, ale brzdila ich aktívna defenzíva Liptákov a aj vlastné fauly. Vošvrda podržal Liptákov pri sľubnej šanci Mikysku v 45. minúte, na opačnej strane Paločkovu šancu zmaril Valent. Trenčania mali v záverečnej časti streleckú prevahu, no ani Minárikova šanca gól nepriniesla a tak si "vojaci" pripísali druhú prehru v sezóne.