Tipos SBL: Basketbalisti Levíc štvrtý rok za sebou majstrom, zdolali Inter

Basketbalisti Patriotov Levice sa štvrtý rok za sebou stali víťazom Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). V rozhodujúcom piatom stretnutí finále zvíťazili doma nad Interom Bratislava 85:76 a v celej sérii triumfovali 3:2 na zápasy. „Žlto-zelení“ tak natiahli úspešnú medailovú šnúru, od roku 2018 vždy získali cenný kov.



Zverenci trénera Michala Madzina zdvihli nad hlavu Trofej Stranislava Kropiláka štvrtýkrát v sérii, čo sa v histórii najvyššej súťaži podarilo len Pezinku (1997 – 2002). Pre klub to je šiesty majstrovský titul (2011, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025), v historických tabuľkách sa posunul na druhé miesto. Triumfom v Tipos SBL si Patrioti vybojovali právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v nasledujúcom ročníku. Najužitočnejším hráčom finálovej série sa stal hráč Levíc D'Mitrik Trice.

Tipos SBL – piaty zápas finále play off /na 3 víťazstvá/:



Patrioti Levice – Inter Bratislava 85:76 (44:38)



Levice: Hicks 26, Jelks 11, Bojanovský 6, Abrhám 5, Pavlovič 4 (Trice 20, Gamble 11, Pažický 2)



Inter: Stevenon 16, Gunn 15, Cousins 7, Szabó a Volárik po 3 (Caruthers 23, Buttrick 9)



TH: 21/17 – 19/11, fauly: 20 - 24, trojky: 8 - 11, rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Ribakovs, štvrtiny: 16:21, 28:17, 9:18, 32:20, 2310 divákov /vypredané/.



/konečný stav série – 3:2, Patrioti Levice sa stali víťazom Tipos SBL v sezóne 2024/2025/

Prvé minúty priniesli mnoho nepresností a bojovnosti, ale postupne sa tímy útočné rozbehli. Na strane Interu bolo väčšie nasadenie a v šiestej minúte viedol po osembodovej šnúre už 15:5. Levice zareagovali oddychovým časom a postupne sa vracali do boja o víťazstvo, avšak stále museli naháňať manko. Po prvej štvrtine tak bol z ich pohľadu stav 16:21. Druhá časť bola hlavne o domácom tíme, najskôr dobrým vstupom vyrovnal stav duelu a potom sa o pár momentov dostal do vedenia. Rozhodujúci finálový duel tak mal odlišný scenár ako tie predošlé, Inter sa pred polčasovou prestávkou dostal do situácie, že prehrával, konkrétne 38:44.



Levice sa hneď na začiatku druhého polčasu dostali do prvého dvojciferného vedenia v zápase, ale potom sa zasekla ich ofenzívna činnosť, čo Inter nekompromisne potrestal. Najskôr sa mu v priebehu pár momentov podarilo kompletne stiahnuť manko, neskôr sa po dlhom čase dostal do vedenia v stretnutí. Pred poslednou 10-minútovkou vyhrávali hostia 56:53. V štvrtej štvrtine to bola divácky atraktívna bitka o majstrovský titul, kde si tímy vymieňali momentum a veľké strely. Levice boli v psychologicky dôležitých momentoch strelecky presnejšie, čo napokon rozhodlo o osude posledného možného finálového stretnutia medzi týmito tímami.



hlasy po zápase:



Michal Madzin, tréner Levíc: „Vieme, koľko je za tým v rámci celého tímu roboty, aby sme mali taký káder, ako sme mali a pravidelne by sa to v Leviciach v posledných rokoch nepodarilo. A tiež bez toho, aby sme neboli jeden tím v našej kancelárii, či už s Lacim Lutovským alebo všetkými ďalšími ľuďmi, ktorí každodenne oddrú robotu, by to tak nebolo. Pred sezónou som povedal, že motivácia na to, aby sme získali titul, je oveľa väčšia, ako po minulé sezóny, to poviem pravdu. Po určitých prognózach a vyjadreniach som bol extrémne motivovaný, aby sme to zvládli. Podarilo sa nám to, tento titul bol extrémne náročný.“



David Abrhám, hráč Levíc: „Ja osobne som veľmi rád, že sa nám to podarilo, aj keď to bolo extrémne náročné. Možno nám už aj toľko ľudí neverilo, ale stále sme tu a stále sme dokázali zvíťaziť cez všetky prekážky, ktoré sme mali počas sezóny. Na to sa rýchlo zabudne, bude sa pamätať len na titul, ktorý sme vyhrali. Je to pre mňa také, že už mám veľa titulov, ale tento bude určite veľmi vysoko a niečím špeciálny, pretože to bolo pre nás všetkých veľmi náročné.“



D'Mitrik Trice, najužitočnejší hráč finále: „Úprimne, ani som nerozmýšľal nad tým, že by som mohol získať ocenenie pre najužitočnejšieho hráča, až do momentu, keď vyhlásili moje meno. Užíval som si oslavy s mojim tímom a spoluhráčmi. Nie je to len pre mňa veľké, ale aj pre celý tím.“



Aramis Naglič, tréner Interu: „Gratulujem Leviciam k titulu, zaslúžili si ho. Odohrali piaty zápas tak, ako sa má odohrať domáce stretnutie. Nám chýbala múdrosť a viac hráčov, ktorí by sa zapojili do hry. Neboli sme na úrovni, na ktorej sme si mysleli, že budeme. V jednom momente sme sa vrátili do zápasu a dali sme do toho veľké množstvo síl. Namiesto toho, aby sme urobili malý faul, tak bol z toho úmyselný. Vyhrať titul v takomto prostredí, pred takouto kulisou a proti takému tímu, akými sú Levice, tak je potrebné odohrať perfektný zápas. To nám chýbalo.“



Samuel Volárik, hráč Interu: „Bolí to. Máme odohraných cez 60 zápasov, dostali sme až k zápasu č. 5. Viac to bolí z tej strany, že sme boli v zápase, reálne sme ho mohli zlomiť istým spôsobom v jednom momente a vyhrať ho. Pár vecí nás zarezalo a zastavilo. Levice sa opäť dostali na koňa, fakt to bolo v zápase o detailoch.“