Tipos vlani vyplatil výhercom takmer 615 miliónov eur, najviac sa darilo hráčom internetových hier

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Národná lotériová spoločnosť Tipos v minulom roku vyplatila hráčom takmer 615 mil. eur. Je to celková vyplatená čiastka z číselných lotérií, žrebov aj internetových hier. Samotné číselné lotérie priniesli hráčom výhry za viac ako 162 mil. eur. Darilo sa aj hráčom žrebov, spoločnosť podľa jej vyjadrení vyplatila v tejto oblasti 48,5 mil. eur. Pri internetových hrách to bola vyplatená suma takmer 404 mil. eur.V rámci celkového hospodárenia v minulom roku firma zvýšila obrat o 143 mil. eur. Kým v roku 2019 to bol obrat na úrovni 540 mil. eur, tak vlani to bola suma 683 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to teda zvýšenie zhruba o 26 %. Zisk spoločnosti sa taktiež zvýšil, a to o 29 %.Firma Tipos je obchodná spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu. Slovenská republika je ako akcionár zastúpená Ministerstvom financií SR. Spoločnosť vznikla na prelome rokov 1992 a 1993. V súčasnosti má základné imanie 1,7 mil. eur.