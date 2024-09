TIPOS vstupuje do sveta tenisu ako generálny partner Slovenského tenisového zväzu

10.9.2024 (SITA.sk) -Slovensko sa môže pýšiť talentovanými tenistkami a tenistami, ktorí dosahujú skvelé výsledky na domácej a medzinárodnej scéne. Len nedávno sme sledovali našu reprezentantku Annu Karolínu Schmiedlovú, ktorá sa na olympijských hrách v Paríži prebojovala až na 4. miesto. Slovenskí tenisti a tenistky sa taktiež umiestňujú v ankete TIPOS športovec mesiaca, ktorá oceňuje najlepšie výkony športovcov na Slovensku."Som hrdý, že sa národná lotériová spoločnosť TIPOS stala generálnym partnerom Slovenského tenisového zväzu a tým svojou značkou vstupuje do tenisu ako jedného z významnejších športov vo svete. Podpis tejto zmluvy je ďalším hmatateľným výsledkom nášho záväzku podporovať slovenský šport a budovať jeho budúcnosť rozvojom mladých talentov v športových zväzoch," uviedol generálny riaditeľ TIPOSuSlovenský tenisový zväz (STZ) je kľúčovou organizáciou pre rozvoj tenisu na Slovensku, zodpovednou za organizovanie súťaží a podporu hráčov. STZ sa aktívne podieľa na výchove mladých talentov a propagácii tenisu v krajine. "Tešíme sa na spoluprácu s národnou lotériovou spoločnosťou TIPOS, ktorá sa stáva partnerom našej reprezentácie aj našich najvýznamnejších podujatí, ktoré sú dôležité pre rozvoj tenisu na Slovensku a príležitosťou pre nové talenty získavať cenné medzinárodné skúsenosti," skonštatoval prezident STZMedzi mladé talenty, ktoré v tomto roku vzbudili pozornosť na svetových tenisových podujatiach, patrí Slovenka Renáta Jamrichová. V júli získala titul na juniorskom finále Wimbledonu 2024. Pre úspešnú Jamrichovú bol tohtoročný Wimbledon posledným grandslamovým turnajom, na ktorom štartovala v juniorskej kategórii.V rámci partnerstva so Slovenským tenisovým zväzom bude TIPOS podporovať slovenských reprezentantov na svetových podujatiach. Medzi nimi nebude chýbať Davis Cup, majstrovstvá sveta družstiev v tenise, kde sa Slovensko v roku 2024 prebojovalo medzi 16 tímov sveta a už tento týždeň nastúpi proti tenisovým veľmociam na čele s USA a Nemeckom.TIPOS bude aj hlavným partnerom prestížneho turnaja Slovak Open, ktorý sa každoročne odohráva v bratislavskom Národnom tenisovom centre a ponúka mladým talentom cennú príležitosť ukázať svoje schopnosti v súťaži s medzinárodnou tenisovou elitou.Národná lotériová spoločnosť svojím dlhodobým záväzkom voči slovenskému športu ukazuje, že podpora športu ide ruka v ruke s rozvojom celého športového prostredia, vrátane mládeže a komunít spojených so športom. Spolupráca so Slovenským tenisovým zväzom je ďalším krokom v poslaní podporovať športovcov na ceste k úspechu a k rozvoju športu na Slovensku.Informačný servis