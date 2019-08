TIPSPORT LIGA: Banská Bystrica má problémy v príprave

Na snímke hlavný tréner HC'05 iClinic Banská Bystrica Dan Ceman (vľavo). Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 12. augusta (TASR) - Trojnásobný slovenský hokejový šampión HC'05 iClinic Banská Bystrica sa počas prípravy na novú sezónu borí s problémami na svojom zimnom štadióne, na ktorom pretrvávajú rekonštrukčné práce. Kriticky sa k situácii vyjadril tréner "baranov" Dan Ceman, podľa ktorého podmienky v hale B neblaho zasiahli aj do tréningov mužstva pred nadchádzajúcim účinkovaním v Lige majstrov.Podľa oficiálneho webu klubu Banskobystričania nemajú pre rekonštrukčné práce v súčasnosti k dispozícii hlavnú ľadovú plochu s adekvátnymi rozmermi, čo výrazne komplikuje prípravné obdobie pred novou sezónou.súťažiaci upozornili na chyby vo vypracovanom statickom posudku, čo malo za následok reklamáciu u statika a tým celkové posunutie termínu realizácie diela. Informovala, že práce budú hotové k 11. augustu 2019, čo malo mať za následok neskorší termín chladenia haly A, ktorá mala byť k dispozícii 15. augustu 2019. Už teraz je však jasné, že ani tento termín nebude dodržaný, čo robí vrásky na čele nielen realizačnému tímu, ale aj vedeniu hokejového klubu HC ‘05 iClinic Banská Bystrica," píše sa na oficiálnej internetovej stránke majstra.Celú situáciu detailne opísal tréner Ceman. Jeho tím už vo štvrtok 29. augusta odštartuje účinkovanie v G-skupine Ligy majstrov 2019/2020, keď sa predstaví na ľade švédskeho klubu Färjestad BK. O dva dni neskôr ho čaká duel v Mníchove proti vlaňajšiemu finalistovi súťaže EHC Red Bull.posťažoval si Ceman.priblížil pre klubový web súčasné podmienky tréningového procesu kanadský kormidelník.V máji poslal riaditeľ klubu Michal Longauer písomnú žiadosť predsedovi predstavenstva spoločnosti MBB, a.s., v ktorej žiadal o poskytnutie ľadovej plochy haly A k termínu začiatku spoločnej prípravy. Tá bola naplánovaná na 24. júl 2019. K tejto žiadosti sa však nikto nevyjadril, a tak klub opätovne zaslal ďalšiu žiadosť. Podľa HC'05 je najväčší problém slabá informovanosť zo strany MBB, a.s. a fakt, že počas dlhých týždňov nebolo možné vidieť pracovníkov, ktorí by spomínané práce realizovali.poznamenal Ceman.K nešťastnej situácii sa vyjadril aj kapitán mužstva Ivan Ďatelinka: