TIPSPORT LIGA: Droppa čaká ťažkú sériu, ale Bystričania si veria

Na archívnej snímke Ivan Ďatelinka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 9. apríla (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice majú pred finálovou sériou Kaufland play off Tipsport Ligy 2018/2019 niekoľko výhod oproti svojmu súperovi. S Nitrou zvíťazili v predchádzajúcich 14 zápasoch, no nielen táto bilancia ich pasuje do úlohy favorita. "Barani" mali viac času na oddych a regeneráciu, v ich prospech hrá aj širší káder. Silu svojho protivníka však rešpektujú.Mimoriadne pozitívnu sériu vzájomných zápasov Bystričania vnímajú, ale neprikladajú jej dôležitosť. "povedal pre TASR útočník Marek Bartánus. Vyzdvihol výkony súpera v semifinále:Zdravotný stav v kádri Bystrice je oveľa lepší, mužstvo navyše malo dostatok času na oddych po ťažkých semifinálových zápasoch s Popradom.poznamenal Bartánus."Barani" by radi do vitríny pridali tretí titul, cesta k nemu však bude náročná, myslí si asistent trénera Ivan Droppa:Podľa Droppu bude jazýčkom na váhach disciplína: "Skúsený obranca Ivan Ďatelinka je jeden z hráčov v kádri "baranov", ktorí majú oba tituly. S Nitrou odohral aj finále v sezóne 2015/2016, vtedy sa radovalo mužstvo spod Zobora. "Ďatelinka sa nezaoberá ani medializovanými informáciami o zdravotnom stave v kádri Nitry. Niektorí jej hráči hrajú s veľkým sebazaprením. "dodal Ďatelinka pre TASR.