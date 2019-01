TIPSPORT LIGA: Hokejisti Nových Zámkov zdolali HK Poprad

Na archívnej snímke hokejisti MHC Mikron Nové Zámky. Foto: FOTO TASR - Milan Kapusta Foto: FOTO TASR - Milan Kapusta

MHC Mikron Nové Zámky - HK Poprad 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Nové Zámky 29. januára (TASR) - Hokejisti domáceho MHC Mikron Nové Zámky vyhrali v utorňajšej predohrávke 53. kola Tipsport Ligy nad HK Poprad 5:2.11. Bajtek (Šimun), 39. Šimun (Urban), 52. Ručkay (Zbořil), 59. Šimun (Urban, Bajtek), 60. Pospíšil (Štrauch) - 12. Buzzeo (Takáč, Brejčák), 52. Karalahti (Abdul). Rozhodovali: Stano, Novák - Valo, Gegáň, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše: Ťavoda (Poprad) 2+10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 858 divákov.Kristín - Hain, Zaťko, Ordzovenský, Novák, Hatala, Kudla, Slávik, Henderson - Ručkay, Zbořil, Jurík - Bajtek, Urban, Šimun - Pospíšil, Hruška, Štrauch - Rogoň, Fábry, JakúbekVošvrda – D. Brejčák, Ťavoda, Salija, Miner, Karalahti, Erving, Petran – Miller, Heizer, D. Bondra - Svitana, Mlynarovič, Abdul - Takáč, Zagrapan, Buzzeo – Macík, Kundrík, BellušSúboj tabuľkových susedov, ktorých pred zápasom delilo päť bodov, nepriniesol v úvodných troch či štyroch minútach výraznejšiu gólovú príležitosť. Potom sa však hra zrýchlila - Hain spravil v pravom kruhu šikovnú kľučku, ale jeho bekhend Vošvrda vyrazil. O niekoľko okamihov sa do zakončenia po Šimunovej prihrávke spoza brány dostal Urban, no gólmana neprekonal. Na druhej strane nestihol zasunúť puk do odkrytej domácej brány jeden z popradských hráčov. Ako prví sa presadili Novozámčania. V početnej výhode poslal puk bez prípravy pred bránu Šimun, dostal sa k nemu Bajtek a s prehľadom ho poslal do odkrytej brány. O 63 sekúnd bolo vyrovnané. Takáč nastrelil puk od modrej a pred Kristínom ho do siete tečoval Buzzeo. V závere tretiny sa na Vošvrdu rútil Urban, nakoniec však preletel cez gólmana namiesto puku do brány on a navyše skončil aj na trestnej lavici.V druhom dejstve pribudli na ľade nepresnosti z strany oboch celkov. V 27. minúte sa dostali domáci do početnej výhody. Veľkú príležitosť poslať ich vedenia mal Pospíšil, ale jeho pokus do odkrytej brány zblokoval hokejkou obetavý Karalahti. Blízko ku gólu bol aj Popradčan Bondra, ale jeho dorážku zneškodnili Kristín s Novákom. Následne neuspeli ani Abdul s Mlynarovičom. Minútu a pol pred koncom tretiny unikla domáca dvojica Urban - Šimun a druhý menovaný strelou z prvej napol sieť.V treťom dejstve zvýšili Popradčania aktivitu, ale domáca obrana a predovšetkým brankár Kristín boli pozorní. V polovici tretiny mali hostia na ľade šesť korčuliarov a Zámčania využili túto možnosť odskočiť súperovi na rozdiel dvoch gólov. Zbořil zaviezol puk do útočného pásma, prihral medzi kruhy Ručkayovi a ten švihom prestrelil Vošvrdu. O 41 sekúnd neskôr neudržal Kristín puk po strele hostí, dostal sa k nemu Karalahti a bez problémov ho poslal do odkrytej brány. V 59. minúte upokojil domácu lavičku Šimun, ktorý prestrelil popradského brankára a upravil na 4:2. V úplnom závere sa hostia odhodlali k hre bez brankára, čo potrestal Pospíšil.