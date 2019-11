TIPSPORT LIGA: Hokejisti Slovanu nebodovali,Košice otočili duel

Na snímke štvrtýi zľava brankár Michaloviec Adam Trenčan chytá strelu na svoju bránu v 24. kole Tipsport ligy HK Dukla Ingema Michalovce – HC 05 iClinic Banská Bystrica v Michalovciach 24. novembra 2019. Foto: TASR – Roman Hanc Foto: TASR – Roman Hanc

HK Poprad - HC Slovan Bratislava 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)



Góly: 6. Vandas (Handlovský, Preisinger), 40. Bjalončík (Leclerc, Karterud) - 43. Štajnoch (Kytnár, Abdul). Rozhodovali: Müllner, D. Konc st. – M. Orolin, Šoltés, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4038 divákov



Poprad: Nechvátal – Kozák, Brejčák, Erving, Ulrych, Fabian, Ťavoda, Česánek – Handlovský, Preisinger, Vandas – Takáč, Zagrapan, P. Svitana – Karterud, Paukovček, Leclerc – Matej Paločko, Bjalončík, Kundrik – Králik



Slovan: Brust – Sersen, Bačik, Meszároš, Štajnoch, Podlipnik, Šedivý, Hudec – Abdul, Zigo, Puliš – Petráš, Viedenský, Pance – Matoušek, Kytnár, Jendek – Bondra, Urbánek, Žitný – Sloboda



HK Nitra - HK Dukla Trenčín 2:3 pp (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)



Góly: 20. Fominych (Hrušík, Minárik), 60. Blackwater (Scheidl) - 9. Bezúch (Mikyska), 47. Alderson (Bezúch), 63. Alderson (McCormack, Mikyska). Rozhodovali: Valach, Výleta - Kacej, Gegáň, vylúčení: 4:5, navyše: Olsen (Nitra) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky a oslabenia: 0:0, 3034 divákov



Nitra: Kompas – Mezei, Morrison, Olsen, Kubka, M. Versteeg, A. Sloboda, S. Rácz – Buček, Kollár, Koyš – Blackwater, Lušňák, Scheidl – Čaládi, Šimun, Kerbashian – Fominych, Minárik, Hrušík - Tábi



Trenčín: Tomek – McCormack, Starosta, Rajnoha, Štach, Sládok, Kajínek, Stacha – Alderson, Mikyska, Bezúch – Valach, Sádecký, Hecl – Sojčík, Balán, Lapšanský – Chromiak, Džugan, Ďurina



HC 07 WPC Koliba Detva - HC Košice 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)



Góly: 15. Sýkora (Čacho, Zuzin), 28. Valent (Ľupták) - 6. Chovan (Růžička), 48. Rapáč (Chovan), 57. Rapáč (Skokan, Repe). Rozhodovali: Štefík, Kókai (Maď.) - Rojík, Soltész (Maď.), vylúčení: 6:3, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 623 divákov



Detva: Petrík – Gachulinec, Chovan, Kuklev, Golian, Jendroľ, F. Fekiač, Turan - Sýkora, Zuzin, Šišovský – Žilka, Podešva, Gašpar – Král, V. Fekiač, Čenka - Ľupták, Valent, Čacho - Surový



Košice: Škorvánek - Růžička, Čížek, Repe, Slovák, Koch, Michalčin, Bučko - Haščák, Chovan, Květoň - Klhůfek, Skokan, Rapáč - Vrábeľ, Bortňák, Belluš - Jokeľ, Suja, Milý



DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC MIKRON Nové Zámky 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)



Góly: 3. St. Pierre (Ross, Beach), 22. Galanisz (Miskolczi), 31. Rodman (Ross), 41. Galanisz (Ross, St. Pierre) - 37. Stupka (Pospíšil, Hatala). Rozhodovali: Snášel, T. Orolin - Ordzovenský, Smrek, vylúčení: 7:8, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 980 divákov



Miškovec: Adorján – Vandane, Láda, Dudás, Ross, Vojtkó, Szirányi, D. Kiss – Reszegh, Vas, Beauvillier – Rodman, St. Pierre, Beach – Miskolczi, Galanisz, Harrison – P. Kiss, Lovei, Farkas



Nové Zámky: Kristín – Hatala, Ordzovenský, Pavúk, Mikuš, Drtina, Šmach, Fereta – Pospíšil, Hruška, Stupka – Bajtek, Fábry, Múčka – Rogoň, Urban, Jurík – Mikula, Giertl, Andrisík



MAC Újbuda - HKM Zvolen3:4 (2:3, 0:1, 1:0)



HK Dukla Ingema Michalovce HC'05 iClinic Banská Bystrica 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)



Góly: 41. Dalhuisen (Korhonen), 46. Toma (Chalupa), 54. Hvila – 43. Kabáč (Gabor, Nemčík). Rozhodovali: Korba, Rencz (Maď.) - Jobággy, Kis-Király (Maď.), vylúčení: 5:6, navyše: Southorn (Banská Bystrica) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3800 divákov



Michalovce: Trenčan - Dalhusien, Ventela, Vorobjev, Mesikammen, Hančák, Kolba, Zekucia - Korhonen, Lalancette, Mašlonka - Hričina, Galamboš, Spilar - Safaralejev, Linet, Giľák - Chalupa, Toma, Hvila



Banská Bystrica: Gajan - Southorn, Cardwell, Nemčík, Ďatelinka, Mihalik, Zubák, Petrinec - Hickmott, M. Slovák, Jaaskelainen - Bartánus, Bubela, Lamper - Kabáč, Gabor, Šille - Fafrák, Tamáši, Sojka



tabuľka:

1. Slovan Bratislava 24 15 3 1 5 78:48 52



2. Košice 24 12 5 2 5 73:49 48



3. Banská Bystrica 22 12 3 2 5 60:40 44



4. Zvolen 22 14 0 0 8 70:54 42



5. Trenčín 22 10 3 2 7 68:54 38



6. Miškovec 22 9 3 3 7 63:49 36



7. Michalovce 23 10 1 4 8 55:57 36



8. Poprad 22 7 2 4 9 54:58 29



9. Detva 22 7 3 0 12 59:64 27



10. Nitra 22 7 1 4 10 53:62 27



11. MAC Ujbuda 23 7 0 3 13 68:88 24



12. Nové Zámky 23 5 2 0 16 55:83 19



13. L. Mikuláš 23 4 2 3 14 38:88 19

Bratislava 24. novembra (TASR) - Líder hokejovej Tipsport Ligy Slovan Bratislava nezískal už v druhom stretnutí v sérii ani bod, v nedeľňajšom zápase 24. kola prehral v Poprade 1:2. Náskok belasých na čele tabuľky sa zmenšil na štyri body, keďže Košice dokázali v záverečnej tretine otočiť duel v Detve a zvíťazili 3:2.Tretia Banská Bystrica neuspela v Michalovciach (1:3) a prehrala už v treťom stretnutí z uplynulých štyroch. Doťahujú sa tak na ňu už súperi. Zvolen na štvrtom mieste bodoval naplno už vo štvrtom stretnutí v sérii po víťazstve 4:3 v Budapešti. Trenčín uspel v Nitre 3:2 po predĺžení a po piatom víťazstve v sérii mu patrí piata priečka.Slovan po piatkovej prehre v maďarskom Miškovci nezačal dobre ani na ľade trápiaceho sa Popradu. Už v 6. minúte sa domáci ujali vedenia po presnom zásahu Vandasa. Rovnaký hráč mohol po nezištnej prihrávke Preisingera zvýšil už na 2:0. V ideálnej pozícii ale zle trafil puk. Prvá formáciu Popradu súperovi poriadne podkurovala. Gól mal na hokejke i Preisinger. Svoju kľučku na bezmocného Brusta však nedotiahol do koncovky. Hostia zabrali až v druhej tretine, Nechvátal však chytal spoľahlivo. Najväčšiu šancu hostí spálil počas presilovej hry ich najlepší strelec Zigo. Jeho zakončenie spomedzi kruhov popradský brankár kryl. Domáci opäť udreli tesne pred druhým odchodom do šatní. Únik dvojice Leclerc - Bjalončík zakončil presnou strelou druhý menovaný.Slovanu sa podarilo dať kontaktný gól hneď v úvode tretej tretiny. V 43. minúte sa trafil od modrej obranca Štajnoch, ktorý prekonal Nechvátala pomedzi betóny. Hostia pridali na obrátkach a vypracoval si viacero gólových šancí. V závere tréner Stantien siahol po hre bez brankára. Pred bránkou Popradu to horelo, ale strelci Bratislavy odkrytú bránku minulu niekoľkokrát po sebe. "Kamzíci" prekvapili lídra tabuľky a po tesnej výhre si pripísali tri body.tréner Popradu: ", tréner Slovana: "Diváci v Nitra aréne videli atraktívny duel od úvodných minút. V 5. minúte našiel Olsen dlhou prihrávkou Kerbashiana, ale Tomek bol pozorný. Na opačnej strane sa vyznamenal domáci brankár Kompas, ktorý si lapačkou vychutnal unikajúceho Aldersona. Skóre sa prvýkrát menilo v 9. minúte, keď potrestal nedôraz nitrianskej obrany Bezúch - 0:1. V závere tretiny boli “Corgoni” aktívni. Strelu Blackwatera v 18. minúte ešte zastavila horná žrď, no v poslednej sekunde dejstva vyrovnal Fominych.Aj druhá tretina priniesla zaujímavý hokej z oboch strán. Prvých päť minút boli aktívnejší domáci, avšak sľubné šance nevyužili. Následne sa hra preklopila a lepší boli Trenčania. Nitra mohla pykať v 26. minúte, keď nastrelil brvno Bezúch. Konštrukcia brány pomohla Kompasovi aj v 33. minúte po strele Chromiaka. O minútu na druhej strane zlikvidoval Tomek nebezpečnú strelu Tábiho. Aj po dvoch tretinách bol stav nerozhodný.Nitrania odohrali veľmi zlú presilovú hru. V jej závere chybovali Blackwater s Kerbashianom, ktorí stratili puk a Alderson poslal Duklu do vedenia. V 49. minúte sa po pravej strane šikovne uvoľnil Lušňák, ale v zakončení stroskotal na výbornom Tomekovi. Domáci sa trápili v zakladaní útokov, čo im ešte viac sťažovali Trenčania dobrým bránením. Nitra skúsila hru bez brankára a bola úspešná. Na 2:2 vyrovnal Blackwater.V predĺžení mal prvú veľkú šancu domáci Kollár, ale jeho strela len tesne minula bránu. Na opačnej strane znovu úradovala Kompasova lapačka pri strele Valacha. Extra bod nakoniec získal Trenčín, rozhodol o tom Alderson., tréner Nitry: "tréner Trenčína: „Košice mali od úvodu viac z hry a do vedenia sa dostali v presilovke. V 6. min vystrelil od modrej Růžička a skóre otvoril po teči Michal Chovan. Druhý tím tabuľky napriek tomu nezažil pod Poľanou pohodový zápas. V 15. min sa spoza bránky natlačil pred Škorvánka Ján Sýkora a na dvakrát vyrovnal.Detva sa dostala do vedenia v 28. min po individuálnej akcii Petra Valenta, no v zápase na smútok domácich divákov nastal aj druhý obrat.Východniarom opäť pomohla početná výhoda, v 48. min v nej skóroval Branislav Rapáč a vyrovnal na 2:2. Ten istý hráč napokon aj rozhodol, keď v 57. min dorazil puk spred bránky do siete a uzavrel skóre. Košice bodovali naplno v treťom stretnutí v sérii.Domáci vstúpili do zápasu najlepšie ako mohli. Už po 136 sekundách tečoval v presilovej hre strieľanú prihrávku Martin St. Pierre a poslal Miškovec do vedenia. Už niekoľko minút neskôr hrali Nové Zámky opäť v oslabení, no tentoraz sa ubránili.Do druhej tretiny vstúpil maďarský tím opäť úspešne. V 22. minúte vystrelil Galanisz a Kristín inkasoval po druhý raz. V 31. minúte viedli domáci už 3:0, keď ďalšiu presilovku využil Rodman. Hostia sa však nevzdali a dokázali skorigovať. V 37. minúte využili presilovku Nové Zámky, nádej na bodový zisk vykresal Stupka.Miškovec zvládol aj do tretice úvod tretiny. Už po 60 sekundách záverečnej časti hry pridal druhý zásah v zápase Galanisz, tretiu asistenciu si pripísal Ross. Nové Zámky hrali aktívne, no nepodarilo sa im zdramatizovať zápas, Miškovec tak zvíťazil tretíkrát za sebou.14. Langkow (Bodó), 17. Orban (Langkow, Bodó), 58. Langkow (McNally) - 1. Bonis (McPherson), 6. Bonis (Drgoň), 12. Špirko (Thompson), 39. Trotter. Rozhodovali: Baluška, Tvrdoň - Jurčiak, Synek, vylúčení: 3:8, presilovky a oslabenia: 0:0, 680 divákovHalász – Macaulay, McNally, Carlisle, Garát, Fejes, Pozsgai, Schlekmann, Dóczi – Terbócs, Pitt, Klempa – Bodó, Langkow, K. Nagy – Sofron, Strech, Orban – Szigeti, Majoross, PápaTomek – Corrin, Drgoň, Švarný, Fatul, Maier, Tomko – Bonis, Trotter, McPherson – Kelemen, Šťastný, Thompson – Špirko, M. Halama, Štrauch - Marcinek, Petráš, Tibenský - KoleničZvolenčania sa ujali vedenia už po 27 sekundách, presne trafil Kyle Bonis. Ten istý útočník v 6. min tečoval strelu Adama Drgoňa a zvýšil na 2:0. V 12. min rozvlnil sieť strelou z bekhendu Rastislav Špirko a Zvolenčania smerovali k pohodlnému triumfu.Lenže hráči z hlavného mesta Maďarska sa nezlomili a ešte do prvej prestávky znížili na 2:3, keď sa trafili zámorskí legionári Chris Langkow a Brance Orban.V druhej tretine sa gólostroj z oboch strán zastavil, presadil sa iba Brock Trottier, ktorý po individuálnej akcii zvýšil v 39. min na 4:2. Záver ešte zdramatizoval Chris Langkow, ktorý dve a pol minúty pred koncom dorazil puk do siete a znížil na 3:4.Zvolen získal všetky body v štvrtom stretnutí v sérii. MAC nezískal ani bod v piatom zápase v rade.V súboji ambiciózneho nováčika a majstra sa od úvodu hral svižný hokej. Vo štvrtej minúte zostrelil elitný obranca „Baranov“ Jordon Southorn domáceho Samuela Chalupu a arbitri ho po porade vylúčili do konca zápasu. Michalovčania ale päťminútovú presilovku zahrali veľmi zle. Najväčšie šance prvej tretiny prišli až v jej samom závere. Najskôr v sedemnástej minúte domáci Trenčan vychytal v stopercentnej šanci Lampera a potom aj Mareka Slováka. V poslednej minúte sa mohli tešiť aj domáci, Giľáková strela ale o centimetre minula Gajanovu žŕdku.Ani v druhej tretine tempo hry neupadlo, brankári na oboch stranách sa ale naďalej prekonávali. Hneď po šiestich sekundách hrali domáci presilovú hru, ani z nej ale nič nevyťažili. Po nej mieril iba do dobre postaveného Gajana Gabriel Spilar. Následne si presilovku zahrali aj hostia. V nej mal najväčšiu šancu Miloš Babula, ktorého strelu skryl Trenčan do svojej lapačky. S lapačkou čaroval aj Gajan v bránke majstra, keď najskôr zlikvidoval strelu Safaralejeva a potom s námahou vytlačil aj Mesikammenov projektil. V samom závere počas presilovky sa vyznamenal bystricky brankár do tretice, keď do lapačky skryl strelu Safaralejeva.Vrece s gólmi sa roztrhlo až v tretej tretine. Michalovčania si do nej preniesli presilovku po faule Nemčíka a Mike Dalhuisen strelou od modrej v 41. minúte otvoril skóre duelu. Odpoveď hostí prišla o tri minúty neskôr, keď z práce tretieho útoku profitoval Michal Kabáč. V 46. minúte ale michalovská Dukla opäť viedla, keď Chalupa vyviezol puk a Lukáš Toma svojim premiérovým extraligovým gólom upravil na 2:1. Michalovčania zahrávali v 53. minúte presilovku štyroch proti trom a pri ďalšom signalizovanom vylúčení dal Lukáš Hvila na 3:1. Bystričania následne ustáli vylúčenie Mihálika, Hickmott po jeho návrate pohrdol kontaktným gólom. A keď sa majster nepresadil ani z následnej presilovky po faule Safaralejeva, či pri hre bez brankára, Michalovčania zaknihovali dôležité víťazstvo, ktoré ich naďalej drží v miestach play off.asistent trénera Michaloviec: "tréner Banskej Bystrice: "/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/