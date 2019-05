TIPSPORT LIGA: Košičania začali letnú prípravu, zatiaľ so 16 hráčmi

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Košice 20. mája (TASR) - Hokejisti tipsportligového HC Košice v pondelok 20. mája odštartovali spoločnú letnú prípravu. Hlavný tréner Peter Draisaitl mal na prvom tréningu 16 hráčov, postupne však budú pribúdať ďalší. Vedenie "oceliarov" avizovalo, že naďalej pracuje na posilnení kádra, do ktorého by mali nové mená pribudnúť už v najbližších dňoch.prípravu košického tímu otvoril športový manažér Jan Šťastný spoločne s hlavným kormidelníkom Petrom Draisaitlom. Najbližšie týždne však budú v réžii kondičného trénera Daniela Kičuru. Na prvom spoločnom tréningu boli hráči, ktorí mali k danému dňu platné kontrakty s HC Košice a aj útočník Juraj Milý, ktorý absolvuje skúšku. Pre reprezentačné povinnosti chýbal obranca Patrik Koch. Prvá časť letnej prípravy potrvá do 5. júla, potom hráči dostanú 12-dňové voľno. Na ľad vykorčuľujú v závere júla.Vedenie HC Košice nedávno predstavilo nové posily, ktorými sú útočníci Martin Belluš, Juraj Bezúch a Branislav Rapáč. Vedenie klubu avizovalo, že k predstaveniu ďalších nových tvárí by malo dôjsť v najbližších dňoch.