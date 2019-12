TIPSPORT LIGA: Košice majú na čele už štvorbodový náskok pred Slovanom

Na snímke hráči Popradu Peter Bjalončík (vľavo) a Tomáš Božoň (v strede) a hráč Košíc Juraj Milý počas zápasu 33. kola hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Poprad - HC Košice 22. decembra 2019 v Poprade. Foto: TASRTASR - Oliver Ondráš Foto: TASRTASR - Oliver Ondráš

HK Poprad - HC Košice 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)



Góly: 12. Klhůfek (Růžička, Suja), 24. Belluš (Klhůfek, Repe), 47. Květoň (Růžička, Skokan), 60. Růžička, rozhodovali: Tvrdoň, D. Konc st. – Beniač, Gegáň, vylúčení: 4:1, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 4183 divákov



Poprad: Vošvrda – Kozák, Božoň, Fabian, Ulrych, Magovac, Ťavoda – Handlovský, Preisinger, Vandas – Takáč, Zagrapan, Svitana – Jacobs, Paukovček, Karterud – Matej Paločko, Bjalončík, Kundrik – Matúš Paločko, Králik.



Košice: Škorvánek – Růžička, Čížek, Repe, Slovák, Koch, Michalčin, Zeleňák – Haščák, Skokan, Majdan – Klhůfek, Suja, Květoň – Belluš, Bortňák, Rapáč – Jokeľ, Eliáš, Milý.



Hlasy po zápase:



Peter Mikula, tréner Popradu: "Košice dnes ukázali, že nie sú bez príčiny na prvom mieste. Počas oslabenia sme mali za stavu 0:2 výbornú šancu. Ich brankár nás vychytal a nedokázali sme sa vrátiť do zápasu. Hráči si potom prestali veriť, gól síce visel na vlásku, ale nepadol. Košiciam želám pokračovanie v sérii a všetkým divákom prajem krásne sviatky."



Peter Draisaitl, tréner Košíc: "Z našej strany to bol veľmi dobrý výkon, od prvého do posledného hráča sme mali príslušnú kvalitu na ľade, všetci hráči hrali stabilne a čerešničku na tortu dal Škorvánek, ktorý vychytal nulu. Z našim výkonom je dnes veľká spokojnosť. Až na nejaké výnimky to bol z našej strany veľmi taktický výkon. Vieme, na koho sme dnes narazili, potrebovali sme takýto výkon z našej strany."



HC Nové Zámky - HC 07 Detva 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)



Góly: 17. Števuliak (Rogoň, Ordzovenský), 25. Pospíšil (Holovič, Stupka) Rozhodovali: V. Snášel ml., Kókai, Vyšný, Kis-Király Vylúčení: 5:7 na 2 minúty, navyše Fereta (Nové Zámky) 10 minút za bitku - Kuklev (Detva) 10 minút za napadnutie hlavy a krku, Jendroľ (Detva) 10 minút za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 1458 divákov



HC Nové Zámky: Pavlas – Hatala, Ordzovenský, Drtina, Fereta, Pavúk, Mikuš – Pospíšil, Fábry, Stupka – Bajtek, Holovič, Jurík – Števuliak, Hruška, Rogoň - Andrisík, Jaša, Jurák



HC 07 Detva: Petrík - Andersons, F. Fekiač, Kuklev, Turan, Jendroľ, Gachulinec, Török, Lalík — Sýkora, Zuzin, Ščurko — Žilka, Podešva, Král — Čacho, Valent, Gašpar — Ľupták, V. Fekiač, Čenka

Hlasy trénerov:



Miroslav Mosnár, tréner Nových Zámkov: "Prvá tretina bola vyrovnaná, možno sme mali aj šťastie v koncovke. V druhej tretine sme mali aj vďaka presilovkám dosť šancí. Nepodarilo sa nám dať viac gólov, čo ma mrzí. Celkový výkon bol však dobrý. Tretia tretina bola veľmi vyrovnaná, šance boli na obidvoch stranách, veľmi dobre nám zachytal aj brankár. Tešíme sa a fanúšikom môžeme popriať pekné sviatky."



Josef Turek, tréner Detvy: "Myslím, že o dnešnom výsledku rozhodli tri faktory. V prvej tretine to z našej strany nebolo najhoršie, až do gólu domácich, keď sme nepokryli hráča, ktorý dorážal strelu. Druhá tretina bola z našej strany slabá, prakticky sme nevystrelili na bránu. V záverečnej fáze sme sa snažili ísť po súperovi, nehrali sme zle, bohužiaľ, strelecká efektivita bola slabá. Domáci dnes vyhrali zaslúžene, podali lepší výkon."

Dukla Trenčín - HKM Zvolen 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)



Góly: 20. Alderson (McCormack), 38. Lapšanský (Balán)



Rozhodovali: Kalina, Novák - Bogdaň, Ordzovenský. Vylúčení: 4:6 na 2 min, navyše Mikyska 10 min za napádanie rozhodcov, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4169 divákov



Trenčín: M. Tomek – Starosta, McCormack, Štach, Bokroš, Kajínek, Sládok, A. Dúžek – Valach, Mikyska, Alderson – Hecl, Sádecký, Bartovič – Lapšanský, Balán, Sojčík – Bezúch, Ferényi, Chromiak – Maniaček



Zvolen: T. Tomek – Betker, Corrin, Fatul, Švarný, Meliško, Drgoň, S. Tomko, Maier – Parks, Trotter, McPherson – Kelemen, Špirko, Thompson – Tibenský, B. Mráz, Štrauch – Chlepčok, P. Halama, S. Petráš

Zvolenčan Miloš Kelemen pred brankárom Trenčína Matejom Tomekom v zápase 33. kola hokejovej Tipsport Ligy HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 22. decembra 2019 v Trenčíne. Foto: TASRTASR - Radovan Stoklasa Foto: TASRTASR - Radovan Stoklasa

DVTK Jegesmedvék Miškovec - MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)



Góly: 13. Farkas (Miskolczi, Dudás), 22. Beaviller (Vas, Lövei), 31. Magosi (Galanisz) - 14. Oško (Rudolf Huna), 46. Petran (Rudolf Huna, Oško), Rozhodovali: Müllner, Adamec - Stanzel, Šoltés, vylúčení: 6:2, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1411 divákov



Miškovec: Rajna – Dudas, Göz, Vandane, Láda, D. Kiss, Szirányi, Vojtkó – D.Rodman, St.Pierre, Beach – Reszegh, Vas, Beauviller - Magosi, Galanisz, Harrison - P. Kiss, Miskolczi, Lövei – Farkas



Liptovský Mikuláš: Zalivin – Kramár, Kurali, Petran, J. Nemec, Mezovský, Roman, Smutný, Droppa – J. Sukeľ, Piatka, Kriška – Vybiral, Oško, Rudolf Huna - Richard Huna, Róbert Huna, M. Surový - Lištiak, Uhrík, Haluška

HC '05 iClinic Banská Bystrica – HK Nitra 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)



Góly: 1. Jääskeläinen (Bubela, Southorn), 14. Lamper (Bartánus, Bubela) – 9. Blackwater (Buček, Morrison) Rozhodovali: Goga, Baluška – Kacej, Synek, vylúčení na dve min.: 4:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, diváci: 2760.



Banská Bystrica: Beskorowany - , Cardwell, Southorn, Ďatelinka, Mihálik, J. Brejčák, Nemčík, Petrinec- Hohmann, Hickmott, Hrnka - Jääskeläinen, Bubela, Bartánus - Lamper, Šille, Fafrák - Mesaroš, Gabor, Kabáč



Nitra: Šimboch – Morrison, Mezei, M. Versteeg, Pupák, Kubka, Rácz, A. Sloboda, Korím - Yellow Horn, Kerbashian, Blackwater – Koyš, Lušňák, Fominych - Buček, A. Kollár, Scheidl – Tábi, Hvizdoš, Hrušík

Hlasy zo zápasov:



Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: „Chceli sme začať proti Nitre agresívne, čo sa nám aj podarilo. Dali sme hneď prvý gól, no potom sme sa nestíhali vracať dozadu, súper si vytvoril niekoľko šancí. V druhej tretine sme prestali korčuľovať, čo bolo spôsobené i dobrou hrou hostí. Veľmi dobre prechádzali cez stredné pásmo v rýchlosti. V tretej tretine sme zjednodušili hru, mali sme viac šancí a myslím si, že i zápas pod kontrolou. Bol to tesný, bojovný duel, tak ako aj proti Košiciam. Diváci však videli dobrý hokej z oboch strán.“



Marián Bažány, tréner Nitry: „Som hrdý na mužstvo ako sa v Banskej Bystrici prezentovalo, aký výkon sme podali proti dobre hrajúcemu súperovi. Mali sme slabší začiatok, domáci to využili na strelenie rýchleho gólu. V našej zostave bolo asi sedem hráčov okolo dvadsiatich rokov veku a predviedli slušný boj s majstrom. Vytvorili sme si veľa šancí, no Beskorowany podal dobrý výkon. Ak budeme mať takýto prístup i k ďalším zápasom, výsledky sa dostavia.“



Patrik Lamper, autor víťazného gólu Banskej Bystrice: „Bol to vyrovnaný zápas, hralo sa hore – dole, divákom sa to muselo páčiť. Tento duel bol aj správne vybičovaný, mal patričnú kvalitu. Som rád, že to dopadlo pre nás víťazne. Žiadnu pozitívnu bilanciu či sériu s Nitrou neriešime. Na tohto súpera sa pripravujeme rovnako ako na každého iného.“



HK Dukla Ingema Michalovce - MAC Újbuda 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)



Góly: 5. Galamboš, 11. Galamboš (Novický), 21. Korhonen (Ventelä), 54. Mašlonka (Lalancette, Ventelä), 60. Chalupa (Hvila, Toma) - 16. Terbócs (Pitt), 58. Br. Orban (Langkow, McNally)



Rozhodovali: Korba, Juhász (Maď.) - Smrek, Soltész (Maď.), vylúčení: 6:5 na 2 min, navyše Kolba (Michalovce) 10 min za napadnutie krku a hlavy, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3741 divákov



HK Dukla Ingema Michalovce: Trenčan – Ventelä, Vorobjev, Kolba, Hančák, Novický, Mesikämmen - Spilár, Lalancette, Korhonen - Mašlonka, Galamboš, Hričina - Giľák, Linet, Safaralejev - Hvila, Toma, Chalupa



MAC Újbuda: Halász – Pozsgai, McNally, Bl. Orbán, Carlisle, Fejes, Garát, Dóczi - Sofron, Stretch, Klempa - Bodó, Langkow, Br. Orbán - Terbócs, Pitt, K. Nagy - Szigeti, Majoross, Kreisz

Tabuľka:



1. Košice 31 17 7 2 5 97:56 67



2. Slovan Bratislava 31 17 5 2 7 103:60 63



3. Banská Bystrica 30 16 5 2 7 84:56 60



4. Trenčín 30 15 4 3 8 93:66 56



5. Poprad 31 15 2 4 10 89:71 53



6. Miškovec 31 13 4 2 12 89:77 49



7. Zvolen 30 15 0 2 13 87:82 47



8. Michalovce 31 12 1 6 12 79:90 44



9. Nitra 31 11 2 5 13 73:81 42



10. Újbuda 31 9 1 3 18 89:117 32



11. Detva 30 9 2 1 18 70:100 32



12. Nové Zámky 31 8 2 2 19 77:107 30



13. Liptovský Mikuláš 30 5 2 3 20 46:113 22



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. decembra (TASR) - Vedúci tím hokejovej Tipsport ligy HC Košice sa na Vianoce naladil hladkým víťazstvom v šlágri nad Popradom 4:0. Pripísal si tak už okrúhle desiate víťazstvo v sérii, ak sa berie do úvahy aj to od administratívneho stola proti Liptovskému Mikulášu.Dobrú formu má aj Trenčín, ktorý uspel v piatom stretnutí za sebou a na štvrtej priečke tabuľky sa bodovo odpútal od Popradu. Naopak, Liptovský Mikuláš nezvíťazil na ľade Miškovca ani v šiestom stretnutí v decembri. Na poslednej priečke má už osembodový odstup od Nových Zámkov, ktoré proti Detve bodovali naplno druhýkrát v rade.Poprad vo veľkom derby Východniarov proti Košiciam nastúpil na tri kompletné obranné formácie vystužené mladíkom Božoňom. Do zostavy "kamzíkov" sa po zranení palca vrátil útočník Matúš Paločko. Košice mali viac z hry. Na prvý gól sa čakala až do 12. minúty, kedy Klhůfek vymiešal Vošvrdu a popod jeho betóny poslal puk do siete. V závere sa domáci predrali po Kochovej chybe do nájazdu 2 na 1. Kundrik však v zakončení mieril iba do pripraveného Škorváneka.V úvode druhého dejstva hrali hostia presilovky, počas ktorej ušlo duo Zagrapan - Takáč. Druhý menovaný však opäť nechal vyniknúť Škorváneka. "Oceliari" napokon v početnej výhode zahrali biliardovú akciu. Na jej konci bol úspešný strelec Belluš - 0:2. Domáci sa tlačili do útoku. Na ich narastajúci tlak reagovala hosťujúca lavička oddýchovým časom.Obraz hry sa nezmenil ani v tretej tretine. Odpoveď z domácej strany neprichádzala a tak boli opäť na ťahu hostia. Na konci 45. minúty hrali Popradčania v šestici. V nariadenej presilovej hre najprv pohrozil v dobrej šanci Zagrapan, no potom Košice zavreli domácich v obrannej tretine. Na konci peknej kombinácie bol český legionár Květoň, ktorý sa parádne trafil do šibenice Vošvrdovej bránky -0:3. Domáci skúsili v závere riadnej hracej doby hru bez brankára. Počas nej pečatil konečný výsledok strelou cez celé klzisko hosťujúci obranca Růžička. Košice tak natiahli víťaznú šnúru už na 10 zápasov. Naopak Popradu sa skončila na čísle 9. Brankár "oceliarov" Stanislav Škorvánek vychytal svoje prvé čisté konto v sezóne. S pozdravomNajväčšiu príležitosť v úvodnej tretine spálil spomedzi kruhov Ľupták, ku ktorému sa puk odrazil od Števuliakovej korčule. Dobrú prácu s hokejkou ukázal vzápätí Sýkora ale bekhendom neuspel. Na druhej strane pohrozil prienikom Hatala, ale ani on ani dorážajúci Pospíšil neuspeli. Otvoriť skóre mohol po Andrisíkovej prihrávke medzi kruhy aj Bajtek ale Petrík bol na mieste. Úvodný gól zápasu sa nakoniec poradilo streliť domácim vďaka ich tretej formácii. Rogoň sa predral po ľavej strane do útočného pásma, skúsil šťastie švihom z uhla a Števuliak dorazil jeho pokus za Petríkov chrbát. V 25. minúte spravil hosťujúci Jendroľ chybu pri rozohrávke, puk sa cez Stupku dostal na hokejku Holoviča, ten ho posunul na Pospíšila, ktorý bez prípravy rozvlnil Petríkovu sieť. Na domácej strane zaváhal v rohu klziska gólman Pavlas ale Gašpar nestihol jeho chybu potrestať. Domáci Holovič zase len pálil do Petríkovej hrude. V závere tretiny prišlo aj k pästnému súboju, keď sa do seba pustili Fereta s Jendroľom. Novozámčania boli v druhej tretine hokejovejším tímom, snaha hostí poväčšine zlyhávala na nepresnej rozohrávke. Ani v tretej tretine Nové Zámky sa ráz hry nezmenil, svoj druhý gól v zápase mohol pridať Pospíšil ale jeho strela letela nad detviansku bránu. Domáci boli blízko ku gólu aj v 50. minúte, keď na ľavej strane prenechal Števuliak puk Rogoňovi, ten ho vyslal na súperovho brankára ale Hruška nestihol odrazený puk dobre usmerniť. Nasledovala presilovka Detvancov, no bola príliš sterilná a aký-taký vzruch pred bránou Nových Zámkov priniesla až v samotnom závere. Hostia z Detvy odvolali v záverečnej minúte brankára, no do konca stretnutia už gól nepadol.Hráči spod Pustého hradu sa predstavili aj s novou posilou Michaelom Parksom, ktorý nastúpil v prvom útoku a skórovať mohol už v 4. minúte, no neuspel. Domáci sa dostali do vedenia 36 sekúnd pred prvou sirénou, kedy sa puk dostal k Brandonovi Andersonovi a ten trafil odkrytú bránku.Zvolen potom v polovici druhej tretiny nevyužil dve presilovke v krátkom slede a keď sa hralo opäť v rovnovážnom stave, zvýšil na 2:0 v 38. min Adam Lapšanský. V tretej časti mohli streleckú nemohúcnosť hostí narušiť Trotter, či Betker, no Zvolen pod hradom Matúša Čáka neskóroval a prehĺbil svoju krízu.Domáci sa dostali do vedenia v 13. minúte, kedy zakončil rýchly protiútok Márton Farkas. Posledný tím ligy sa nezlomil a ukázal svoju najsilnejšiu zbraň a to je premieňanie presiloviek. V 14. min vyrovnal pri početnej výhode Patrik Oško po individuálnej akcii.Druhá dvadsaťminútovka patrila Miškovcu, skórovali Francis Beauviller aj Bálint Magosi. Lenže Liptáci v poslednej tretine ešte zdramatizovali zápas, presadila sa opäť ich presilovková formácia a Marcel Petran znížil na 2:3. Najmä druhá útočná trojica Vybiral, Oško, Rudolf Huna prejavila v závere veľkú vôľu vyrovnať, no domáci sa ubránili a držia šiestu priečku v tabuľke."Barani" mali dobrý úvod. Do vedenia išli už po päťdesiatich sekundách, keď prihrávku Bubelu využil zblízka bekhendom Jääskeläinen. Domáci boli aktívnejší, často strieľali, no vietor z plachát im zobrali dve vylúčenia v rade. Pri tom prvom ešte mohol zvýšiť vedenie na 2:0 Lamper, ak by využil sólo. Po druhom treste sa naskytla Nitre 95 sekundová presilovka piatich proti trom a zužitkovali ju. Z predbránkového priestoru sa presadil Blackwater – 1:1. V štrnástej minúte mali početnú výhodu aj Bystričania a predviedli ukážkovú rýchlu akciu. Prihrávku ako na zlatom podnose dostal od Bartánusa Lamper a ten sa pred odkrytou svätyňou Šimbocha nemýlil – 2:1. V závere rušnej prvej tretiny mali šance hostia. Beskorowany musel zakročiť po nebezpečnom teči Kollára a dvoch nepríjemných strelách Kubku spoza kruhov, pri poslednej mal aj kus šťastia.V strednom dejstve boli sprvu aktívnejší hokejisti spod Zobora. Lušňák nevyužil nájazd, Fominych sa nepresadil dobrou strelou z pravej strany a Blackwater neuspel z dvoch metrov. Banskobystričania pohrozili až v polovici stretnutia, Bartánus šikovne obišiel bránku a puk takmer zasunul do nej, v poslednej chvíli Šimboch zareagoval. Majster potom nevyužil dve presilovky, nezahral ich ideálne. Šancu mal v hre piatich proti piatim, Ďatelinka však netrafil puk do odkrytej bránky po trme – vrme pred dezorientovaným nitrianskym gólmanom.Hostia na začiatku tretej tretiny dohrávali presilovku z konca druhej, ale nevypracovali si v nej šancu. Až po nej mal dobrú možnosť Koyš, ktorý zblízka neuspel. Nitra mala v ďalšom priebehu ešte jednu početnú výhodu, ale ani v nej si nedokázala poradiť s dobrou defenzívou 'baranov'. Tí hrozili z rýchlych protiútokov, ale s viacerými koncovkami si Šimboch poradil. Efektný zákrok predviedol aj Beskorowany na opačnej strane po peknom prieniku Fominycha. Bystričania hrozili v 52. minúte v presilovke, strely Jääskeläinena, Hrnku i Bartánusa mali slušné parametre, ale puk sa medzi žrde nedostal. Pekný prienik o pár sekúnd predviedol hosťujúci Kerbashian, no ani on v oslabení neprivodil nebezpečným zakončením gólový moment. Hral sa dobrý hokej, akcie sa striedali na oboch stranách, v závere Nitra po strele Bučeka dostala tečovaný puk do bránky, no videorozhodca ho neuznal pre postavenie hráča v bránkovisku. Banská Bystrica tak znovu vyhrala nad tradičným rivalom. Z dvadsiatich dvoch meraní síl týchto súperov majú hokejisti spod Urpína na konte 21 výhier.Pred kvalitnou diváckou návštevou vyše 3700 divákov sa Michalovce na svojho súpera vrhli od úvodu a ich tlak vyvrcholil gólom Petra Galamboša v prvej presilovej hre zápasu. Ten istý hráč pridal aj druhý presný zásah v polovici prvej tretiny, keď presne trafil od modrej čiary. Lenže hostia sa nezlomili a postarali sa o to, že duel mal vyrovnaný priebeh, v 16. min znížil na 1:2 István Terbócs.Aj úvod do druhej časti hry mali lepší Zemplínčania, k Villemu Korhonenovi sa odrazil puk od mantinelu a 47 sekúnd po začiatku druhej tretiny bolo 3:1. V ďalšom priebehu boli domáci lepší, no štvrtý gól pridali až v početnej výhode v 54. min vďaka Marekovi Mašlonkovi. Hostia stále odmietali zložiť zbrane a skóre vylepšil taktiež v presilovke Brance Orbán. Výsledok pečatil Samuel Chalupa pri power play.