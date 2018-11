Tipsport liga: Košice nabili Liptovský Mikuláš, Bystričania s prehrou

Na snímke Matúš Rais z Nitry (vľavo) a Viktor Fekiač z Detvy v zápase 22. kola hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Nitra - HK 07 Detva 16. novembra 2018 v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)



Góly: 26. Nádašdi (Uram) – 9. Nagy (Šedivý, Brophey), 17. Kafka (Netík, Suja), 26. Netík (Kafka, Suja), 29. Suja (Netík, Kafka), 34. Haščák (Nagy), 44. Haščák (Nagy), 49. Pulli (Žitný). Rozhodovali: Kalina, Rencz (Maď.) - Stanzel, Árkovics (Maď.), vylúčení: 1:6, navyše: Koch (Košice) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 750 divákov



Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Kurali, Suchý, Nemec, Horváth, Nádašdi, Bača, Mezovský, Fereta – Kriška, Richard Huna, Róbert Huna – Uram, Oško, Sukeľ – Števuliak, Tamáši, Vybiral – Lištiak, Uhrík, Piatka



Košice: Habal – McDowell, Dudáš, Čížek, Šedivý, Koch, Pulli, Petráš, Lenďák – Haščák, Brophey, Nagy – Netík, Suja, Kafka – Spilár, Galamboš, Šoltés – Žitný, Krajňák, Klíma

HK Poprad - HC 05 iClinic Banská Bystrica 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)



Góly: 19. Paukovček (Karalahti, Bondra), 49. Paukovček (Koyš, Mlynarovič) – 35. Marshall (Higgs, Selleck). Rozhodovali: Fridrich, Goga – Orolin, Durmis, vylúčení: 4:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 1402 divákov



Poprad: Vošvrda – Petran, Salija, Fabian, Ťavoda, Erving, Karalahti, Česánek – Takáč, Mlynarovič, Kundrik – Abdul, Zagrapan, Koyš – Svitana, Heizer, Bondra – Václav, Paukovček, Macík.



Banská Bystrica: Baroš – Miller, Marshall, Mihálik, K. Sloboda, Ďatelinka, Kubka, Nemčík, Sojka – Selleck, Higggs, Asselin – Šťastný, Faille, Bartánus – Gabor, Češík, Kabáč – Lichanec, Zigo, R. Varga

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. novembra (TASR) - Prinášame výsledky 22. kola hokejovej Tipsport ligy.Hokejisti Košíc mali od začiatku zápasu navrch a už v prvej tretine si vypracovali dvojgólový náskok. V 9. minúte sa vo vlastnom oslabení presadil Nagy a v 17. pridal druhý gól Kafka, ktorý sa ocitol sám pred Kislicynom. Domácim sa podarilo znížiť v 26. minúte zásluhou Nádašdiho, ale neprešlo ani 40 sekúnd a Košičania opäť viedli dvojgólovým rozdielom. Na 3:1 zvýšil Netík. V ďalšom priebehu už dávali góly iba hostia. V 29. minúte sa presadil z dorážky Suja a v šesť minút pred druhou prestávkou upravil už na 5:1 Haščák. "Oceliari" nepoľavili ani v treťom dejstve, v 44. minúte strelil svoj druhý gól v zápase Haščák a debakel zavŕšil v 49. minúte Pulli.Prvých desať minút priameho súboja o tretie miesto tabuľky patrilo hosťujúcemu tímu z Banskej Bystrice. Pri hre 5 na 5 mali "barani" miestami zdrvujúci tlak. Paradoxne ich pribrzdila vlastná presilová hra, v ktorej sa poriadne napriek rýchlym kombináciám ani nedostali k zakončeniu. Sériou troch priestupkov Bystričanov voči pravidlám v rade si početné výhody vyskúšali i domáci. Vážnejšiu šancu si však vypracovali až v poradí tretej presilovej hre, keď v 16. minúte Baroš parádnymi zákrokmi na dvakrát vygumoval Takáča. Gólu sa popradskí diváci dočkali v 19. minúte. Vo vlastnom oslabení sa parádnou koncovkou prezentoval Paukovček - 1:0.Ani druhá tretina veľa vzruchu nepriniesla. Hostia síce vďaka vysokému napádaniu držali puk v útočnom pásme, striel na popradského brankára Vošvrdu ale nepribúdalo. Naopak, "barani" na to takmer doplatili, keď sa cez Kubku predral popri mantineli Bondra a prihral pred bránku voľnému Svitanovi. Jeho ale Baroš parádnym zákrokom vychytal. Vyrovnanie prišlo v 35. minúte. Marshall po manévroch na útočnej modrej poslal puk na bránku a ten skončil v sieti - 1:1. Minútu pred odchodom na druhú prestávku kiksoval za vlastnou bránkou obranca hostí Marshall. Prihral totiž medzi kruhy Macíkovi do ideálnej palebnej pozície, ten ale ponúknutú šancu nevyužil. Tú mu zmaril obetavým zákrokom práve chybujúci zadák Banskej Bystrice.Bojovný hokej s množstvom osobných súbojov pokračoval aj v záverečnom dejstve. Po strete Ťavodu so Šťastným ostal bystrický útočník otrasený ležať na ľade. V následnej presilovke si hostia vypracovali niekoľko vyložených pozícií, v najväčšej pohorel Bartánus. Čo sa nepodarilo hosťujúcemu mužstvu, vyšlo dokonale "kamzíkom". Tí sa presadili v 49. minúte po kostrbatej presilovkovej kombinácii. Koyš zaviezol puk spoza bránky pred Baroša a v neprehľadnej situácii ťažil z pohotovej dorážky Paukovček, pre ktorého to bol druhý presný zásah v zápase. Po inkasovanom góle hostia zvýšili obrátky. Na ich tlak reagovala popradská lavička oddychovým časom. V závere nebola "baranom" nič platná ani hra bez brankára, tesnú prehru už neodvrátili.