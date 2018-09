TIPSPORT LIGA: Košice zdolali HKM Zvolen 5:2

Na snímke vľavo hráč Košíc Jakub strieľa prvý gól , uprostred prekonaný brankár Zvolena Mackenzie Skapski v zápase 1. kola Tipsport Ligy HC Košice – HKM Zvolen 14. septembra 2018 v Košiciach. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

HC Košice - HKM Zvolen 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Góly: 13. Suja (Spilar), 33. Haščák (Pulli, Nagy), 38. Nagy (Spilar, Suja), 50. Pully (Šoltés, Suja), 59. Nagy (Dudáš, Habal) - 30. Chovan (Špirko, Obdržálek), 41. Špirko (Vandane, Roman). Rozhodovali: Orolin, Snášel - Gajan, Bogdan, vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 3960 divákov.



HC Košice: Habal - Lenďák, Dudáš, Pretnar, Koch, McDowell, Pulli, Michalčin - Netík, Brophey, Kafka - Spilar, Suja, Nagy - Haščák, Galamboš, Šoltés - Hričina, Klíma, Š. Petráš



HKM Zvolen: Skapski - Drgoň, Pöyhönen, Vandane, Roman, Zeleňák, Ulrych, Hraško - Obdržálek, Kytnár, Chovan - Vandas, Špirko, Handlovský - Demkov, Lušňák, Zuzin - Andrisík, S. Petráš, Šišovský - Holovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 14. septembra (TASR) - Hokejisti HC Košice úspešne vstúpili do nového ročníka Tipsport Ligy 2018/2019, keď v piatkovom domácom súboji 1. kola zdolali Zvolen 5:2. Dvoma gólmi a asistenciou sa na domácom triumfe podieľal útočník Ladislav Nagy.Od prvých minút sa hralo vo vysokom nasadení, dominovali však najmä defenzívy oboch tímov. V 3. minúte hrali hostia presilovku, v nej bol však najbližšie ku gólu domáci Hričina, ktorý však svoj samostatný únik nezakončil gólom. Skóre krátko na to neotvoril ani Zvolenčan Špirko, jeho pokusu zo strednej vzdialenosti chýbali centimetre. Košičania mali v prvej tretine herne a napokon aj gólovo mierne navrch. V 13. minúte Spilar spoza bránky našiel Suju a ten nekrytý na hranici bránkoviska otvoril skóre - 1:0.Aj úvod druhej tretiny bol najmä o bojovnosti, postupne však pribudlo aj gólových príležitostí. V 27. minúte domáci Kafka nabil Netíkovi, jeho pokus ešte Skapski zneškodnil. V polovici druhej časti hrali Zvolenčania presilovku, v ktorej sa usadili v pásme a strela falošného obrancu Chovana od modrej čiary zapadla k ľavej žŕdke Habalovej bránky - 1:1. Dôležitosť presiloviek v zápase dvoch vyrovnaných tímov dokumentovala aj situácia v 33. minúte, keď Haščák využil početnú výhodu a vrátil domácim vedenie - 2:1. Dôležitý gól na 3:1 strelil domáci kapitán Nagy v 38. minúte, keď si asistent Spilar zopakoval situáciu z 1. tretiny.Hostia sa vrátili do hry hneď v úvode tretej časti, keď potvrdili fungujúce presilovky. Brankár Habal nevidel strelu Špirka pre zakrytý výhľad a bolo 3:2. Zvolenčania ožili, vyrovnať mohli počas následnej presilovky, ale Košičania oslabenie zvládli. Početná výhoda domácich v 50. minúte priniesla tlak pred bránkov Skapského, pokusy Haščáka a Šoltésa sa ešte gólom neskončili, ale tvrdá strela Pulliho áno - 4:2. Štvrtý gólový moment domáceho tímu definitívne zlomil odpor Zvolena. Hostia si nevedeli vytvoriť tlak, naopak v 56. minúte nezvýšil ich manko Haščák, ktorý v úniku trafil iba pravú žrď Skapského bránky. Zvolenčania dve minúty pred koncom skúsili aj hru bez brankára, ktorú však využil Nagy na gól do prázdnej bránky - 5:2.