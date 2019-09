TIPSPORT LIGA: Majster odštartoval víťazne, rozlúčka Krotáka

Na snímke Joona Erving z Popradu (vpravo) a Joona Jääskeläinen z Banskej Bystrice v zápase 1. kola hokejovej Tipsport Ligy HK Poprad - HC'05 iClinic Banská Bystrica v Poprade 13. septembra 2019. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Tipsport Liga 2019/2020 - 1. kolo:



štvrtok



HC Košice - HC Slovan Bratislava 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)



Góly: 56. Chovan (Slovák) - 11. Štajnoch (Meszároš, Abdul), 30. Bondra (Petráš, Urbánek). Rozhodovali: Staňo, Snášel - Gegáň, Stanzel, vylúčení: 7:8,presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 8340 divákov



Košice: Košarišťan - Slovák, Koch, Čížek, Repe, Růžička, Zeleňák, Bučko - Majdan, Chovan, Haščák - Klhůfek, Skokan, Bezúch - Rapáč, Bortňák, Belluš - Milý, Suja, Jokeľ



Slovan: Habal - Bačík, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Podlipnik, Hudec - Vandas, Zigo, Abdul - Puliš, Kytnár, Sloboda - Miklík, Kukumberg, Matoušek - Petráš, Urbánek, Bondra





piatok



HK Dukla Ingema Michalovce - MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)



Góly: 25. Juusela (Dalhuisen, Lalancette), 26. Giľák (Safaralejev, Linet), 36. Dalhuisen (Mašlonka, Zekucia), 41. Lalancete (Juusela, Mašlonka), 55. Chalupa (Hamráček, Toma) - 47. Macík (Ozolinš, Stehlík). Rozhodovali: Kalina, Juhász - Soltész (obaja Maď.), Jobbágy, vylúčení: 4:6, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2692 divákov



Michalovce: Trenčan – Dalhuisen, Mesikämmen, Ventelä, Vorobjov, Kolba, Bdžoch, Zekucia – Mašlonka, Lalancette, Juusela – Hričina, Galamboš, Hvila - Giľák, Linet, Safaralejev - Hamráček, Toma, Chalupa - Borov



Liptovský Mikuláš: Zalivin – Petran, Nemec, Mezovský, Cebák, Stehlík, Kurali, S. Droppa, Smutný – Rich. Huna, Rób. Huna, Kriška – Rud. Huna, Sukeľ, Macík - Oško, Ozolinš, Vybíral – Lištiak, Piatka, Michalík







HK Nitra - MAC Újbuda 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)



Góly: 19. Gabrielle (Scheidl, Olsen), 42. Kerbashian (Sloboda), 55. Blackwater (Rác) - 14. Langkow (Bodó, Orban), 32. Langkow (Orban). Rozhodovali: Müllner, Novák - Kacej, Orolin, vylúčení: 6:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 2421 divákov



Nitra: Šimboch – Mezei, Rais, Pupák, Olsen, A. Sloboda, M. Versteeg, Š. Nemec – Blackwater, Kollár, Rác – Scheidl, Kerbashian, Gabrielle – Šimun, Fetkovič, Lušňák – Pätoprstý, Čaládi, Csányi - Hrušík



MAC: Bálizs – McNally, Carlisle, Pozsgai, Macaulay, Garát, Blake Orban, Fejes, Schlekmann – Brance Orban, Langkow, Bodó – Nagy, Strech, Sofron – Klempa, Pitt, Terbócs – Kreisz, Majoross, Szigeti







DVTK Jegesmedvék Miškovec - HKM Zvolen 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)



Góly: 10. Vandane (Beauviller, Vas), 37. Vas (Beauviller, Dudás) – 33. Kelemen (Corrin). Rozhodovali: Korba, D. Konc – Šoltés, Smrek, vylúčení: 12:11, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1111 divákov



DVTK: Rajna – Dudás, Ross, Vandane, Göz, Vojtkó, Láda, Lövei, D. Kiss – Beach, Tousignant, Rodman – Magosi, Vas, Beauviller – Harrison, Galanisz, Miskolczi – P. Kiss, Reszegh, Ritó



Zvolen: Tomek – Švarný, Lowney, Corrin, Roman, Maier, Drgoň, Fatul, Chlepčok – Thompson, Špirko, Hansen – Handlovský, Trotter, McPherson – Mráz, Preisinger, Bonis – Kelemen, Halama, Marcinek





HC 07 WPC Koliba Detva – HK Dukla Trenčín 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)



Góly: 21. Ščurko (Chovan) - 43. Valach (Bartovič, Radjenovic), 50. Chromiak. Rozhodovali: Valach, Kókai – Konc ml., Kis-Király, vylúčení: 7:7, navyše Török - Stacha, Radjenovic všetci 5+DKZ za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 640 divákov



Detva: Šimko – Chovan, Golian, Andersons, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Kuklev, Pač – Zuzin, P. Valent, Ščurko – Žilka, Gašpar, J. Sýkora – Král, Podešva, M. Surový – Török, V. Fekiač, Čenka



Trenčín: M. Valent – Štach, Bokroš, Starosta, Rajnoha, Kajínek, Sládok, Stacha, Ďurina – Lapšanský, Mikyska, Alderson – Valach, Radjenovic, Bartovič – Sojčík, Coughler, Chromiak – Michal Hlinka, Švec, Sádecký







HK Poprad - HC 05 iClinic Banská Bystrica 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)



Góly: 19. Leclerc, 24. Paukovček (Svitana) – 9. Šoltés (Tamáši, Bartánus), 51. Nemčík (Kabáč, Gabor), 58. Jääskeläinen (Hrnka). Rozhodovali: Baluška, Goga – Krajčík, J. Konc ml., vylúčení: 6:7, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 2433 divákov



Poprad: Vošvrda – Ulrych, Kozák, Kramár, Magovac, Erving, Ťavoda, Hodorovič – Štrauch, Paukovček, Svitana – Takáč, Zagrapan, Matúš Paločko – Karterud, Mlynarovič, Leclerc – Kundrik, Bjalončík, Matej Paločko – Králik



Banská Bystrica: Beskorowany – Southorn, J. Brejčák, Mihálik, Biro, Nemčík, Ďatelinka, Kobolka, L. Lunter – Šoltés, Wahl, Hickmott – Jääskeläinen, Hrnka, Lamper – Bartánus, Tamáši, Fafrák – Kabáč, Gabor, Róth



Tabuľka po 1. kole:



1. Michalovce 1 1 0 0 0 5:1 3



2. Nitra 1 1 0 0 0 3:2 3



Banská Bystrica 1 1 0 0 0 3:2 3



4. Trenčín 1 1 0 0 0 2:1 3



Slovan 1 1 0 0 0 2:1 3



DVTK Miškovec 1 1 0 0 0 2:1 3



7. Nové Zámky 0 0 0 0 0 0:0 0



8. Poprad 1 0 0 0 1 2:3 0



MAC Újbuda 1 0 0 0 1 2:3 0



10. Košice 1 0 0 0 1 1:2 0



Zvolen 1 0 0 0 1 1:2 0



Detva 1 0 0 0 1 1:2 0



13. Liptovský Mikuláš 1 0 0 0 1 1:5 0



Bratislava 13. septembra (TASR) - Úradujúci slovenský majster HC '05 iClinic Banská Bystrica vstúpil do novej sezóny hokejovej Tipsport Ligy víťazne. V piatkovom dueli 1. kola základnej časti triumfoval na ľade Popradu 3:2, hoci ešte po dvoch tretinách prehrával 1:2. Víťazný gól "baranov" strelil dve a pol minúty pred koncom fínsky útočník Joona Jääskeläinen.Pred stretnutím sa oficiálne rozlúčil s úspešnou hráčskou kariérou strelecký rekordér extraligy Arne Kroták. Dlhoročný kapitán "kamzíkov" sa naposledy predviedol popradskému publiku v exhibičnom zápase legiend, v ktorom nastúpili aj ďalšie hokejové osobnosti ako Ladislav Nagy či Jozef Stümpel.Úspešnú premiéru v najvyššej súťaži absolvoval nováčik HK Dukla Ingema Michalovce, ktorý zdolal na vlastnom ľade MHk 32 Liptovský Mikuláš jednoznačne 5:1. Cenný skalp ukoristil DVTK Jegesmedvék Miškovec, ktorý si poradil doma s HKM Zvolen 2:1.Dobre rozbehnutý zápas mal aj druhý maďarský zástupca MAC Budapešť. Ten viedol v Nitre 1:0 a ešte v úvode tretej časti 2:1, no napokon pod Zoborom prehral 2:3. V zostave Nitry dostal vo veku 15 rokov a sedem mesiacov šancu obranca Šimon Nemec, ktorý sa tak stal historicky najmladším hráčom v extralige. Podobný obrat ako Bystrica a Nitra predviedol v záverečnej tretine aj Trenčín, Dukla uspela v Detve 2:1.Úvodné kolo odštartovalo už vo štvrtok predohrávaným šlágrom medzi HC Košice a Slovanom Bratislava. "Belasí" zaznamenali víťazný návrat do Tipsport ligy po siedmich sezónach v KHL, keď zdolali Košičanov 2:1. Slovan predtým naposledy pôsobil v najvyššej slovenskej súťaži v sezóne 2011/2012, keď získal titul po finálovej výhre 4:3 na zápasy práve nad Košicami. Voľno mali v 1. kole Nové Zámky.