TIPSPORT LIGA: Michalovce prehrali s Košicami, Slovan porazil Újbudu

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice 2:3 pp a sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 39. Ventela (Juusela), 59. Mesikammen (Ventela, Mašlonka) - 6. Vrábeľ (Suja), 46. Repe (Klhúfek), rozh. sam. nájazd M. Chovan. Vylúčení: 3:5, navyše: Ružička (Košice) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Tscherrig, Snášel - Šoltés, Jobbágy



Michalovce: Trenčan - Dalhuisen, Ventela, Hančák, Mesikammen, Vorobjev, Kolba, Zekucia Juusela, Lalancete, Mašlonka - Giľák, Galamboš, Spilar - Safaralejev, Linet, Hričina - Chalupa, Toma, Hvila - Borov



Košice: Košarišťan - T. Slovák, Repe, Čížek, Ružička, Michalčin, Koch, Bučko - Belluš, M. Chovan, Haščák - Květoň, Skokan, Klhúfek - Rapáč, Suja, Jokeľ - Vrábeľ, Bortňák, Milý



MAC Újbuda - Slovan Bratislava 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)



Góly: 10. K. Nagy (McNally, Majoross) – 5. Zigo (Podlipnik, Puliš), 18. Jendek (Abdul, Meszároš), 23. Zigo (Šedivý, Meszároš), 39. Puliš (Abdul, Bačík), 44. Abdul (Zigo, Bačík). Rozhodovali: Adamec, Novák - Synek, Rojík, vylúčení: 3:1 na 2 min, navyše: Sorfon (MAC) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 847 divákov



MAC Újbuda: Bálizs – Carlisle, Garát, Macaulay, McNally, Fejes, Pozsgai, Dóczi – Sorfon, Stretch, Terbócs – Bodó, Langkow, Orban – Szigeti, Pitt, Klempa – Kreisz, Majoross, K. Nagy - Pápa



Slovan Bratislava: Habal – Bačík, Sersen, Hudec, Meszároš, Šedivý, Podlipnik, Demo – Puliš, Zigo, Abdul – Jendek, Viedenský, Matoušek – Pance, Kukumberg, Bondra – Žitný, Urbánek, Petráš - Sloboda

Dukla Trenčín – HC'05 iClinic Banská Bystrica 2:1 pp (0:0, 0:0, 1:1 – 1:0)



Góly: 44. Mikyska (Alderson, Sládok), 64. Mikyska - 42. Gabor (Kabáč). Vylúčení: 4:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Baluška, D. Konc st. - J. Konc ml., Orolin, 4120 divákov



Trenčín: M. Tomek – Starosta, McCormack, Štach, Rajnoha, Kajínek, Sládok, Stacha – Bezúch, Mikyska, Alderson – Valach, Sádecký, Bartovič – Hlinka, Balán, Chromiak – Džugan, Švec, Ďurina – Ferényi



Banská Bystrica: Beskorowany – Mihálik, Southorn, J. Brejčák, Ďatelinka, Cardwell, Nemčík, Zubák, Giertl – Jääskeläinen, Hickmott, Hrnka – Lamper, Bubela, Bartánus – Gabor, Šťastný, Kabáč – Fafrák, Tamáši, Šille



HK Poprad - MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)



Góly: 53. Handlovský (Vandas, Preisinger), 60. Preisinger (Kozák, Vandas) - 10. L. Lunter (Vybíral, Kurali), 24. Piatka (Kriška, Petran), 49. Sukeľ (Kurali). Rozhodovali: Štefik, Juhász – Soltész, D. Konc ml., vylúčení: 4:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 1521 divákov



Poprad: Vošvrda (49. Nachvátal) – Brejčák, Kozák, Ulrych, Erving, Ťavoda, Fabian, Magovac – Vandas, Preisinger, Handlovský – Svitana, Zagrapan, Takáč – Kunrik, Bjalončík, Mlynarovič – Nespala, Paločko, Dzivjak



Liptovský Mikuláš: Romančík – Petran, Droppa, Nemec, Kurali, Mezovský, Roman, Smutný, Stehlík – Sukeľ, Piatka, Kriška – Vybiral, Oško, L. Lunter – Nechaj, Uhrík, Michalík – Ri. Huna, Ró. Huna, Ru. Huna



HKM Zvolen – HC Mikron Nové Zámky 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)



Góly: 28. Trotter (Corrin, Thompson), 33. Bonis (Trotter, Thompson), 60. Trotter (Betker, Corrin) – 23. Pavúk (Múčka). Rozhodovali: T. Orolín (SR), Rencz (Maď.) – Stanzel (SR), Kis-Király (Maď.), vylúčení: 3:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1447 divákov



Zvolen: T. Tomek – Tomko, Švarný, Corrin, Betker, Drgoň, Maier, Fatul – Kelemen, Špirko, Štrauch – McPherson, Trotter, Bonis – B. Mráz, M. Halama, Thompson – Marcinek, S. Petráš, Tibenský



Nové Zámky: Pavlas – Ordzovenský, Hatala, P. Mikuš, Pavúk, Šmach, Drtina, Fereta – Stupka, Hruška, Pospíšil – Bajtek, Fábry, Múčka – J. Jurík, T. Urban, Rogoň – Andrisík, Ondrušek



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 15. novembra (TASR) - Hokejisti HC Košice uspeli v piatkovom stretnutí 21. kola Tipsport Ligy na ľade nováčika HK Dukla Ingema Michalovce 3:2 po samostatných nájazdcoh.V prvej tretine videli diváci hokej s menším počtom šancí. Ako prví mohli skórovať Michalovčania, keď hosťujúcej obrane ušiel Giľák, tiesnený však nestihol umiestniť puk za Košarišťanov chrbát. Na druhej strane sa skóre zmenilo. Zo skrumáže pred bránkou sa dostal k puku Vrábeľ a na dvakrát otvoril gólový účet zápasu. Hostia mohli pridať druhý gól v 13. minúte, Haščákovú strelu však Trenčan skryl do lapačky. V závere mohli druhýkrát skórovať Košičania, ktorí hrali po vylúčení Mesikammena presilovú hru, paradoxne však v nej mohli aj inkasovať, ale Giľákov pokus skryl do lapačky Košarišťan.Michalovčania sa v druhej tretine snažili vymyslieť v ofenzíve viac. Narážali však na pevnú obranu "oceliarov" a v reprezentačnej forme chytajúceho Košarišťana. Toho neprekonali Ventele, Mašlonka a zo skrumáže v presilovke ani Safaralejev. Domáci nakoniec boli za aktivitu v druhej tretine odmenení gólom, keď sa v 39. minúte v presilovke strelou od modrej presadil Ventele.Aj v tretej tretine mali viac z hry Michalovčania, no Košarišťan postupne odolal šanciam Hvilu, Lalancetteho aj tvrdej strele Mesikammena. V 45. minúte bol prísne vylúčený Juusela a Repe v presilovke poslal Košičanov opäť do vedenia. Domáci sa opäť pustili do ofenzívy, stopercentné šance na vyrovnanie spálili Vorobjev aj Linet. Michalovčania mali ideálnu šancu vyrovnať aj v 57. minúte, keď putoval na trestnú lavicu Haščák. Dalhuisen mal nedovolený výstroj, čím vyrovnal stav hráčov na ľade. Aj napriek tomu sa však Dukle podarilo vyrovnať, keď v predposlednej minúte Mesikammen prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste.V predĺžení mal gól na hokejke najskôr Klhúfek, ale Trenčan stiahol roletu a puk za seba nepustil. A keď sa v nájazde nepresadil ani Belluš, o držiteľovi extra bodu museli rozhodnúť nájazdy. V nich bol najskôr úspešný domáci Mašlonka, v tretej sérii však vyrovnal Skokan. V piatej sérii poslal Košičanov do vedenia Chovan a Safaralejev následne nepremenil svoj pokus.tréner Michaloviec:tréner Košíc:Hokejisti Slovana Bratislava triumfovali v piatkovom zápase 21. kola Tipsport Ligy na ľade MAC Újbuda 5:1 a víťaznú sériu natiahli už na osem duelov.Hokejisti Slovana išli do piatkového zápasu s cieľom natiahnuť víťaznú sériu už na osem zápasov a podľa toho aj odštartovali. V ofenzíve boli od úvodu aktívnejší a už v 5. minúte sa ujali vedenia zásluhou Ziga. Domáci hráči síce v 10. minúte vyrovnali, keď sa presadil K. Nagy, ale hostia boli naďalej aktívnejší, v úvodnej tretine prestrieľali súpera 12:7 a z tejto prevahy vyťažili aj druhý gól. V 18. minúte ich poslal znovu do vedenia Jendek, ktorý prekvapil Bálizsa presnou strelou z veľkého uhla - 1:2.odštartovali druhú tretinu presilovkou, ktorú mohol už po necelej minúte využiť Pance, no domáci brankár si s jeho bekhendom poradil. Slovan početnú výhodu predsa len premenil na tretí gól. V 23. minúte sa po peknej kombinácii presadil druhýkrát v stretnutí Zigo. Domáci sa dostávali pred Habala len sporadicky a častejšie hrozili strelami z diaľky, s ktorými však brankár Slovana nemal veľké problémy. Väčší tlak si vypracovali až od 34. minúty, no pokusy Bodóa a McNallyho neprekvapili Habala. Aj záver druhého dejstva patril hosťom, v 39. minúte Abdul prihral Pulišovi a ten zvýšil už na 4:1.Slovan si poistil víťazstvo na ľade maďarského súpera v 44. minúte, keď sa po Zigovej prihrávke presadil presnou strelou Abdul. V ďalšom priebehu sa už len dohrávalo, hostia si strážili pohodlný náskok a dokonca mohli pridať ďalšie góly v dvoch presilovkách, no na skóre sa už nič nezmenilo.Hokejisti trenčianskej Dukly zdolali v piatkovom domácom zápase 21. kola Tipsport Ligy úradujúceho majstra HC'05 iClinic Banská Bystrica 2:1 po predĺžení.Úvod stretnutia sa niesol v opatrnom duchu a šance sa rodili iba sporadicky. Banskobystričania sa mohli dostať do vedenia po zakončení Tamášiho v presilovej hre. Tomek bol však na mieste. Na opačnej strane rovnako v nerovnovážnom stave nechal Mikyska vyniknúť Beskorowaného. "Vojaci" sa snažili ťažiť v úvodnej dvadsaťminútovke najmä z dravosti, "barani" čakali na svoju šancu a snažili sa najmä o poctivú defenzívu.Na gólové príležitosti bola skúpa aj druhá dvadsaťminútovka. Ľadová plocha sa zmenila na boj o každý puk. Hra bola vyrovnaná a dlhý čas sa čakalo na vážnejšiu šancu. Tú priniesla až 32. minúta, keď sa po Ďatelinkovej strele rozozvučala konštrukcia Tomekovej bránky. O malú chvíľu už mohol zasunúť puk do trenčianskej bránky Kabáč, no v poslednej chvíli mu obranca podvihol hokejku. Southornovu strelu skryl vo výstroji brankár. Parádny zákrok predviedol v 34. minúte Tomek pri Hrnkovej strele zblízka. V závere bol v neprehľadnej situácii blízko ku gólu Hrnka, ale ani na dvakrát neuspel.Prvý gól padol až na začiatku tretej tretiny. Trenčania hrali presilovú hru, v nej ušiel obrancom Gabor a napriek tomu, že bol faulovaný, urobil kľučku a zasunul puk za brankára Tomeka. "Barani" sa z vedenia dlho netešili. Mikyska zaviezol puk do rohu klziska a z ťažkého uhla prekvapil Beskorowaného. Trenčania mohli ísť do vedenia, ale Alderson neprepasíroval puk cez betóny brankára. Desať minút pred koncom riadneho hracieho času Mikyska našiel Starostu, ktorého bekhendové zakončenie skončilo na chráničoch brankára. V závere mohol rozhodnúť Starosta, no zblízka Beskorowaného neprestrelil. V predĺžení rozhodol strelou medzi betóny Mikyska.tréner Trenčína:tréner Banskej Bystrice:Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš zvíťazili v piatkovom zápase 21. kola Tipsport Ligy na ľade HK Poprad 3:2. Dostali sa na predposledné dvanáste miesto tabuľky, keď o tri body predstihli Nové Zámky.Domáci začali tlakom na Romančíkovu bránku. Boli to však Liptáci, ktorí nečakane udreli. Ťavoda nevyhodil puk z obranného pásma. Ten zachytil Kurali a dvojica Vybíral a L. Lunter sa pohrala s obranou i brankárom Popradu - 0:1. V ďalšom priebehu "zdobilo" hru veľké množstvo nepresností, hra bola nesúrodá. Do prvej prestávky napriek snahe už domáci so skóre nič neurobili.Druhú tretinu začali lepšie hostia. V presilovej hre sa k odrazenému puku dostal Piatka a jeho bekhendový blafák znamenal pre Liptovský Mikuláš vedenie o dva góly. Na začiatku 27. minúty takmer znížil Ulrych. Po jeho strele zazvonila horná žrď. Na ľade sa viac bojovalo ako hralo. Popradčanom sa hra nedarila podľa predstáv a z tribún sa ozvýal piskot. K zníženiu bol tesne pred druhou prestávkou blízko Zagrapan, ale proti bola konštrukcia bránky. Z následnej dorážky Takáč prestrelil odkrytú časť bránky.Liptovský Mikuláš hral v Poprade účelne, čo sa ukázalo aj počas vylúčenia Stehlíka. V oslabení v 49. minúte unikol Sukeľ a Vošvrda kapituloval tretíkrát. Pre Poprad to bol smolný moment, pretože sa zranil brankár Tomáš Vošvrda, ktorého v plnej rýchlosti nechtiac trafil do hlavy nohami jeho spoluhráč. Do bránky sa po príchode pod Tatry po prvý raz postavil Nechvátal. Romančík v bránke hostí naďalej čaroval. Do siete neprešla ani Kozákovka delovka, fantastický zákrok vytiahol i proti zakončeniu Zagrapana. Domáci sa dočkali na začiatku 53. minúty. Romančik odohral puk rovno pred Handlovského, pre ktorého to bol prvý gól sezóny. Následne opečiatkoval žrď Svitana. Tri minúty pred koncom si "kamzíci" vzali oddychový čas a skúsili hru v šestici. Tá sa im vyplatila 41 sekúnd pred záverečným klaksónom. Odrazený puk pretlačil za bránkovú čiaru Preisinger, no už iba znížil., tréner Popradu:tréner Liptovského Mikuláša:Hokejisti HKM Zvolen zdolali v piatkovom domácom zápase 21. kola Tipsport Ligy HC Mikron Nové Zámky 3:1. Hostia klesli po prehre na poslednú trinástu priečku tabuľky o tri body za Liptovský Mikuláš.V prvej tretine sledovali diváci vyrovnaný hokej, šance mali oba tímy, najväčšiu hostia na začiatku zápasu z prečíslenia, ale Pospíšil zaváhanie obrancov súpera nevyužil, slabo zakončil. Zvolen mohol odpovedať Corrinom z medzikružia, puk mu však v rozhodujúcej chvíli nadskočil a nezakončil ideálne. Zvolenčania následne nevyužili dve presilovky, v ktorých mali prevahu i dobré príležitosti. Pred nimi mali najprv početnú výhodu Zámčania, no Tomek nečelil vážnejšej situácii.V prostrednom dejstve sa toho dialo na ľade oveľa viac. Do vedenia išli hostia v 23. minúte, keď po ľavej strane unikol Pavúk a pomerne ľahkou strelou pomedzi betóny nachytal Tomeka. Domáci pridali na dôraze, útočili a vyplatilo sa im to v podobe dvoch gólov. Oba dali v presilovkách. Vyrovnali najprv Trotterovou strelou rovnako pomedzi betóny a v 33. minúte tiež prešiel puk pomedzi nohy Pavlasa po teči Bonisa, ktorý zakončil chrbtom k bránke bekhendom na 2:1. Nové Zámky mohli vyrovnať, pretože Corrin stratil puk v útočnom pásme a Ondrušek si to namieril do protiútoku, sám aj zakončil, ale iba rovno do náruče Tomeka. Na opačnej strane McPherson si obhodil obrancu z uhla, dobre vystrelil, no rozvlnil iba bočnú sieť.V tretej tretine mali navrch Zvolenčania, snažili sa pridať tretí gól, najbližšie bol k nemu v presilovke Bonis, no prestrelil bránku. Potom v ďalšej početnej výhode minul Halama odkrytú časť bránky Pavlasa a to sa mohlo domácim vypomstiť, pretože v 51. minúte sa hostia dostali do prečíslenia štyroch na dvoch, Tomek v jednom momente vyrazil puk hlavičkou a z následnej trmy-vrmy neinkasoval. Ustál aj zakončenie Bajteka z otočky. Domáci mali šancu po nájazde Štraucha, zostala však nevyužitá. Zvolenčanom nevyšli ani dve prečíslenia 3 na 1, najprv McPherson po Bonisovej prihrávke neskóroval a následne zahodil nájazd S. Petráš. Zvolen rozhodol zápas pri odvolaní brankára Pavlasa 40 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Trotter od vlastných kruhov poslal puk do prázdnej bránky – 3:1.