TIPSPORT LIGA: Miškovec na domácom ľade zvíťazil nad Michalovcami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

DVTK Jégesmedvék Miškovec - HK Dukla Ingema Michalovce 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Miškovec 17. septembra (TASR) - Hokejisti DVTK Jégesmedvék Miškovec zvíťazili v utorňajšom zápase 3. kola Tipsport Ligy na domácom ľade nad nováčikom súťaže HK Dukla Ingema Michalovce 4:1 a pripísali si do tabuľky ďalší triumf.5. Vandane (Vas), 17. Vandane (Vas, Beauvilier), 29. Vandane (Vas, Reszegh), 59. Részegh (Dudás, Vas) - 20. Juusela (Dalhuisen, Mašlonka). Rozhodovali: Goga, Fridrich - Bogdaň, Ordzovenský, vylúčení: 7:8 na 2 min, navyše: Galanisz 10 min za seknutie - Kolba 10 min za narazenie na mantinel, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 895 divákov.Rajna – Dudás, Ross, Vandane, Göz, Szirányi, Kiss, Farkas, Láda - Beach, Tousignant, Rodman – Magosi, Vas, Beauviller – Harrison, Galanisz, Miskolczi – P. Kiss, Reszegh, RitóTrenčan - Mesikämmen, Dalhuisen, Ventelä, Vorobjev, Kolba, Bdžoch, Zekucia - Mašlonka, Lalancette, Juusela - Hričina, Galamboš, Hvila - Giľák, Linet, Safaralejev - Hamráček, Toma, Chalupa - BorovLepší štart do zápasu mali domáci hokejisti. Po niekoľkých náznakoch šancí prišla 5. minúta a s ňou aj úvodný gól. Postaral sa oň Vandane, keď jeho nahodenie za pomoci Vasovho clonenia skončil za chrbtom Trenčana - 1:0. V ďalších minútach sa hralo najmä v strednom pásme a vyložených šancí bolo pomenej. V závere tretiny si však oba tímy zahrali presilovky a oba ich dokázali aj využiť. Najprv zvýšil Vandane na 2:0, no v 20. minúte znížil Juusela.Domáci hráči si poistili víťazstvo pri ďalšej presilovke v 29. minúte, keď dal hrdina zápasu Davis Vandane svoj tretí gól a skompletizoval tak hetrik. Naopak, Michalovčania svoje ďalšie početné výhody nedokázali premeniť, i keď šancí si vypracovali niekoľko. Dobrým výkonom k tomu prispel brankár Miškovca Rajna.Hráči DVTK dokázali dobre odolávať snahe hostí vypracovať si súvislejší tlak a snažili sa ich držať ďaleko od brankára Rajnu. V závere využili ešte ďalšiu presilovku zásluhou Reszegha a nakoniec triumfovali 4:1.