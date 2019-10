TIPSPORT LIGA: Nitra na domácom ľade nedala Novým Zámkom šancu

Na snímke tréner Košíc Peter Draisaitl počas zápasu 10. kola hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Poprad a HC Košice v Poprade 6. októbra 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Na snímke hráči Košíc Michal Chovan (dole) a Jurij Repe (hore) a hráč Popradu Matúš Matis počas zápasu 10. kola hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Poprad a HC Košice v Poprade 6. októbra 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Mikron Nové Zámky sa spoliehali na brejky

Na snímke zľava Lane Scheidl z Nitry, Branislav Pavúk, Matej Kristín a Peter Mikuš (všetci Nové Zámky) v zápase 10. kola hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Nitra a HC Mikron Nové Zámky 6. októbra 2019 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Branislav Pavúk z Nových Zámkov (vľavo) a Denis Pätoprstý z Nitry v zápase 10. kola hokejovej Tipsport Ligy medzi HK Nitra a HC Mikron Nové Zámky 6. októbra 2019 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Svižný hokej z oboch strán

Tomek predviedol výborný zákrok

V závere Miškovec zvýšil tempo, ale na súpera nestačil

Výsledky 10. kola Tipsport ligy:



HK Poprad - HC Košice 3:2 pp (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)



Góly: 34. P. Svitana (Mlynarovič, Ulrych), 42. Kozák (Štrauch), 62. P. Svitana (Erving) – 24. Klhůfek (Bučko, Chovan), 26. Klhůfek (Bezúch). Rozhodovali: Baluška, Štefik – Durmis, Jobbágy, vylúčení: 5:8, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2151 divákov.



Poprad: Vošvrda – D. Brejčák, Ulrych, Kozák, Magovac, Erving, Kramár, Česánek, Fabian – Štrauch, Mlynarovič, P. Svitana – Karterud, Paukovček, Matis – Takáč, Zagrapan, Leclerc – Matúš Paločko, Matej Paločko



Košice: Škorvánek – Koch, Slovák, Repe, Ružička, Cibák, Bučko – Haščák, Chovan, Majdan – Bezúch, Skokan, Klhůfek – Belluš, Bortňák, Rapáč – Jokeľ, Suja, Milý





HK Nitra - HC Mikron Nové Zámky 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)



Góly: 28. Blackwater (Kerbašian, Morrison), 31. Scheidl (Morrison, Blackwater), 32. Mezei (Lušňák, Morrison), 36. Blackwater (Kerbašian, Versteeg). Rozhodovali: Müllner, Goga - Gegáň, Jedlička, vylúčení: 4:5 na 2 min, navyše: Kollár 5+DKZ za vrazenie na mantinel - Fábry 5+DKZ za pád pod nohy, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 2313 divákov.



Nitra: Hanuljak – Mezei, Morrrison, Olsen, Versteeg, Pupák, Rais, A. Sloboda, Korím - Blackwater, Kerbashian, Lušňák – Fominych, Kollár, Csányi – Scheidl, Čaládi, Rác – Pätoprstý, Minárik, Hrušík



Nové Zámky: Kristín (36. Pavlas) – Hain, Drtina, Ordzovenský, Hatala, P. Mikuš, Pavúk, Dlugoš, Ondrušek - J. Jurík, R. Hruška, Pospíšil – Stupka, Urban, Bajtek – Mikula, Fábry, Rogoň – Andrisík, Kováčik, Bečka





MAC Újbuda - HC '05 iClinic Banská Bystrica 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)



Góly: 14. Sofron (Strech, Bl. Orbán), 53. Klempa (Sofron) – 12. Wahl (Southorn), 24. Jääskeläinen (Southorn), 26. Bubela (Gabor), 35. Hickmott (Mihálik), 49. Jääskeläinen (Ďatelinka). Rozhodovali: D. Konc st., Adamec – Frimmel, Vyšný, vylúčení: 6:4 na 2 min, navyše: McNally (MAC) 10 min za nešportové správanie sa, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.





MAC Újbuda: Bálizs – Macaulay, Garát, Carlisle, McNally, Bl. Orbán, Dóczi, Schlekmann – Bodó, Langkow, Br. Orban – Sofron, Pitt, Terbócs - K. Nagy, Strech, Klempa – Szigeti, Majoross, Pápa



HC '05 iClinic Banská Bystrica: Gajan - Southorn, Mihálik, J. Brejčák, Ďatelinka, Biro, Nemčík, Petrinec – Jääskeläinen, Hickmott, M. Lunter - Lamper, A. Šťastný, Šoltés – Bartánus, Wahl, Fafrák – Gabor, Bubela, Kabáč





MHK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)



Góly: 13. Stehlík (Nemec, Kriška), 34. J. Sukeľ (Kriška) – 8. Maier (McPherson, Trotter), 19. Špirko (Halama, B. Mráz), 37. Trotter (McPherson, Corrin), 52. Špirko (Corrin, Kelemen), 57. McPherson (Thompson, Trotter), 59. Špirko (Betker, B. Mráz). Rozhodovali: Lokšík, Kokai – Jurčiak, Kis-Király, vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 1010 divákov.



MHK 32 Liptovský Mikuláš: Zalivin – Petran, Kurali, Stehlík, Nemec, Mezovský, Smutný, Burzík – Vybiral, Ro. Huna, Kriška - J. Sukeľ, Uhrík, Ru. Huna - Lištiak, Piatka, Macík - Nechaj, Oško, Michalík



HKM Zvolen: T. Tomek – Švarný, Lowney, Corrin, Betker, Maier, Drgoň, Fatul, Roman – Kelemen, Špirko, B. Mráz – Bonis, Trotter, McPherson – Thompson, M. Halama, Handlovský - S. Petráš, Preisinger, Marcinek





DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC Slovan Bratislava 2:4 (0:0, 2:3, 0:1)



Góly: 27. Reszegh (Beach), 28. Rodman (Ross, Magosi) – 25. Abdul (Podlipnik), 34. Viedenský (Sersen), 37. Šedivý (Zigo, Sersen), 49. Kytnár (Matoušek). Rozhodovali: Kalina, Orolín – Šoltés, Bogdaň, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1405 divákov.



DVTK Jegesmedvék Miškovec: Rajna - Dudás, Ross, Vandane, Göz, D. Kiss, Szirányi, Vojtkó, Láda - Magosi, Galanisz, Rodman - Reszegh, Vas, Beach - Miskolczi, Harrison, Beauvillier - P. Kiss, Lövei, Ritó



HC Slovan Bratislava: Habal – Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Podlipnik - Kukumberg, Zigo, Abdul - Vandas, Viedenský, Pance – Miklík, Matoušek, Puliš - Žitný, Kytnár, M. Sloboda - D. Jendek

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 6. októbra (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v nedeľňajšom šlágri 10. kola Tipsport ligy doma nad Košicami 3:2 po predĺžení.V Poprade sa začal televízny zápas minútou ticha za zosnulého bývalého hráča a trénera "kamzíkov" Milana Skokana, ktorý sa v posledných rokoch svojho života venoval trénovaniu ženských tímov.Prvá tretina priniesla svižný hokej z oboch strán, ktorý bol poznačený častými vylúčeniami. Viac početných výhod mali domáci, ale vyložené strelecké pozície si vypracovať nevedeli. Košičania sa prezentovali organizovanou hrou a pokusy domácich dobre blokovali.Prostredná časť hry sa začala v réžii hostí. Skóre otvoril z pravého kruhu osamotený Klhůfek, ktorý puk prepasíroval cez presúvajúceho sa Vošvrdu - 0:1. O dve minúty sa gólový pomer zmenil znova. V presilovej hre z identickej pozície trafil opäť Klhůfek. Domáci svoje šance aj naďalej trestuhodne zahadzovali. Späť do hry ich dostal až v 34. minúte Svitana, ktorý prekonal v bránke Košíc po prvý raz v sezóne chytajúceho Škorváneka. O chvíľu mohol po chybe hosťujúcej obrany vyrovnať Zagrapan, ale nechal vyniknúť brankára hostí.Po návrate z druhej prestávky udreli Popradčania. Kozákove nahodenie pred bránkovisko sa nešťastne odrazilo od brániaceho hráča Košíc a skončilo až za chrbtom Škorváneka - 2:2. Počas početnej výhody hostí predviedli "kamzíci" málo vídané prečíslenie dvoch na nikoho. Paukovček vzal zodpovednosť za zakončenie na seba, ale brankár "oceliarov" nekapituloval. V ďalšom priebehu sa opäť popradskí hráči dostali do prečíslenia 4 na 1, ale v kombinácii si vôbec nerozumeli. Rozhodnúť mohol Cibák, jeho strelu však zastavila konštrukcia Vošvrdovej bránky. Vo vlastnom oslabení nebezpečne pohrozil Skokan, ale puk z jeho hokejky poskakoval iba po bránkovej čiare. Po delovke Slimáka sa zaskvel famóznym zákrokom popradský brankár a tak sa pod Tatrami predlžovalo.Po sérii šancí na oboch stranách napokon rozhodol v divokom predĺžení o extra bode pre Poprad presnou strelou Svitana.Hokejisti HK Nitra si poradili v nedeľňajšom krajskom derby 10. kola Tipsport ligy doma s HC Mikron Nové Zámky 4:0. Úvod krajského derby patril domácim. Mali hernú prevahu, ale pri strelách Morrisona a Mezeia dobre zasiahol Kristín. Hostia sa spoliehali na brejky. Jednu z mála šancí mal Ordzovenský, ktorý mohol využiť clonu pred Hanuljakom, avšak puk zastavil brániaci hráč stojaci pred bránkoviskom. V 16. minúte Kollár nepríjemne atakoval Kováčika a nitriansky útočník putoval pod sprchy. Päťminútovú presilovku hostia nevyužili.Bezgólový stav sa zmenil prvýkrát v 28. minúte, keď po sérii zakázaných uvoľnení pozbieral domáci Blackwater zvyšky síl a poslal Nitranov do vedenia - 1:0. O minútu neskôr v strednom pásme poslal Fábry k zemi Fominycha, ktorého to zjavne veľmi zabolelo. Hosťujúci útočník bol trochu prísne vylúčený do konca stretnutia. V 31. minúte tvrdo vypálil Morrison a odrazený puk poslal do bránky Scheidl - 2:0. Nitrania boli pri chuti a v 32. minúte švihom pridal tretí gól kapitán Mezei. Výbornú tretinu zo strany domácich uzavrel gólom na 4:0 Blackwater. Strelou do vinkla vyhnal z brány Kristína a toho nahradil Pavlas.Hosťom sa nedarilo, ich kombinácie neboli súvislé a veľakrát končili nepresnou prihrávkou. Domácim zápas chutil a mohli pridať i ďalšie góly, ale Kerbashian minul odkrytú bránku a Blackwaterovu strelu zastavila žrď. V predposlednej minúte predviedli peknú kombináciu v prečíslení dvoch na nikoho Pätoprstý a Minárik, ale druhý z nich Pavlasa neprekonal. Hostia mali možnosť streliť v záverečnej presilovke o dvoch hráčov aspoň čestný gól, to sa im však nepodarilo a Hanuljak si udržal nulu.Hokejisti úradujúceho majstra HC '05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili v nedeľňajšom zápase 10. kola Tipsport ligy na ľade MAC Újbuda 5:2. V prvej tretine sa hral z oboch strán svižný hokej. Dobré šance na otvorenie skóre nevyužili domáci Bodó a Jääskeläinen a na strane hostí Gabor, Šoltés a Lunter. Bystričania išli do vedenia v 12. minúte po presilovkovom góle Wahla, o dve a pol minúty však bolo 1:1, keď v hre štyroch proti štyrom vyrovnal Sofron.Majster v druhej časti zvýšil tempo, začal si vytvárať strelecké príležitosti a dočkal sa gólov. Hickmott a Ďatelinka ešte svojimi tutovkami pohrdli, ale v 24. min už Jääskeläinen poslal hostí opätovne do vedenia. O dve minúty zvýšil na 3:1 Bubela a v 35. minúte dal štvrtý gól Bystrice z dorážky Hickmott. Sofron a McNally svoje možnosti na zníženie nevyužili.V treťom dejstve "barani" v pohode kontrolovali dianie na ľade. V 45. min sa Lamper s Hickmottom dostali do prečíslenia, prvý menovaný mieril nad. Na 5:1 upravil šťastne svojím druhým gólom v zápase Jääskeläinen, keď sa puk odrazil za Bálizsa od jedného z domácich obrancov. V 53. min znížil Klempa, domácim sa však už zápas nepodarilo zdramatizovať.Hokejisti Zvolena zvíťazili v nedeľňajšom zápase 10. kola Tipsport ligy na ľade posledného Liptovského Mikuláša 6:2. Úvod stretnutia patril Zvolenu. V 8. min ešte Mráz strelou z prvej neprekonal Zalivina, no o pár sekúnd sa už podarilo otvoriť skóre Maierovi, ktorý sa presadil delovkou spomedzi kruhov. Domáci vyrovnali v 13. min zásluhou Stehlíka, do kabín však odchádzali s tesným vedením hostia, keď v 19. min Špirko využil presilovku - 1:2.V 22. min mohol zrovnať misky váh Ru. Huna, pri jeho strele sa vyznamenal Tomek. Liptáci sa dočkali v 34. min, keď po prihrávke Krišku prekonal brankára Zvolena Sukeľ. Kľúčový moment prišiel v 37. min, keď Zvolenčania dokázali využiť početnú výhodu zásluhou Trottera. Na tento zásah už Liptáci márne hľadali odpoveď.V 47. min nebezpečne tečoval pred bránkou strelu spoluhráča Kriška, ale Tomek predviedol výborný zákrok. Záver duelu už patril jasne Zvolenčanom. Na 4:2 zvýšil Špirko, v 57. min strelil piaty gól HKM strelou z prvej McPherson a víťazstvo spečatil 109 sekúnd pred koncom opäť Špirko, ktorý tak skompletizoval hetrik.Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom zápase 10. kola Tipsport ligy na ľade DVTK Jegesmedvék Miškovec 4:2. V prvom dejstve hokej divákov veľmi nenadchol. Tímy hrali opatrne a ani jeden z nich nebol veľmi nebezpečný smerom dopredu. Hra sa rozbehla až ku koncu tretiny, domáci pekne zakombinovali v presilovke, no Reszegh pri žŕdke nedokázal upratať puk do odkrytej bránky Slovana.V druhej tretine nabral hokej grády. V 25. min Podlipnik našiel Abdula, ktorý namieril presne ponad Rajnovu lapačku - 0:1. Domácich to prebralo a podarilo sa im expresne otočiť skóre. Najprv pri signalizovanom vylúčení hostí vyrovnal po rýchlej kolmej akcii Reszegh a následne Rodman úspešne tečoval strelu Rossa - 2:1. V 33. min mohol zvýšiť náskok Beauviller, ale nepremenil trestné strieľanie. To sa Miškovcu vypomstilo, lebo v 34. min vyrovnal jemným tečom Viedenský a v 37. dostal "belasých" v presilovke do vedenia Šedivý, ktorý poslal puk v páde do bránky.Slovanisti v tretej časti zrýchlili hru a pred Rajnom bolo rušno. V 41. min trafil Pance hornú žŕdku, následne skončil na hornej konštrukcii aj puk po bekhende Vandasa. V 49. min putoval na trestnú lavicu obranca hostí Šedivý, no domáci v presilovke inkasovali, keď Matoušek zobral puk rozohrávajúcemu Rossovi a Kytnár prepálil v oslabení Rajnu - 2:4. Hra sa potom pritvrdila, po šarvátke putovali na trestnú lavicu Harrison s Meszárošom. V závere Miškovec zvýšil tempo, veľkú šancu nepremenil Galanisz, ktorý sa ocitol v blízkosti bránky Slovana. Domáci to skúsili v šestici bez brankára, vytvorili si pred Habalom tlak, no vyrovnania sa už nedočkali. Naopak, víťazstvo Slovana mohol ešte zvýrazniť gólom do prázdnej bránky Vandas, trafil však iba žŕdku.