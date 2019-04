TIPSPORT LIGA: Nitra podľa Slováka ešte nepovedala posledné slovo

Na snímke sprava Juraj Šiška (Nitra) a Brock Higgs (Banská Bystrica) počas prvého zápasu finále play-off Tipsport ligy v hokeji HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 9. apríla 2019. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Banská Bystrica 10. apríla (TASR) - Aj druhý finálový zápas Kaufland play off hokejovej Tipsport Ligy bol veľmi vyrovnaný. A hoci sa hráči Banskej Bystrice po prvom dueli zhodli, že musia do stredajšieho stretnutia vstúpiť tvrdšie, bol to opäť skôr taktický úvod, v ktorom dominovali obrany. "" sa rovnako ako v utorok ujali vedenia zásluhou Andreja Šťastného. Nitra dokázala na nepriaznivý stav reagovať, zrodil sa však triumf Bystrice, šestnásty v sérii v súbojoch s "".Oba zápasy sa podobali ako vajce vajcu, rozhodujú len detaily. "," povedal pre TASR Mário Lunter, útočník Bystrice. Narážal najmä na druhú tretinu, keď bolo na trestnej lavici mnoho vylúčených. Obe mužstvá mali za stavu 1:0 k dispozícii presilové hry piatich proti trom. Nitra ju hrala 42 sekúnd, Bystrica 36. Hráči na jednej i druhej strane počas toho strelecky mlčali, góly padli v rovnovážnom počte. Najskôr vyrovnal Kale Kerbashian, ale o tri minúty neskôr poslal opäť domácich do vedenia Jordon Southorn. Druhé dejstvo prinieslo aj ďalšie šance, najmä Samuela Bučeka môže mrzieť nepremenený nájazd z 34. minúty. "" dodal Lunter.Po zápase diváci na tribúnach rozprestreli transparent s nápisom 16:0. Práve taká je bilancia v prospech "" z predchádzajúcich 16 zápasov. Aj preto fanúšikovia HC'05 veria, že pod Zoborom vybojujú titul v najkratšom možnom čase. "" povedal Lunter.Nitrania si napriek prehrám veria. V kabíne je podľa slov Mareka Slováka stále veľké odhodlanie: "."Zverencov Antonína Stavjaňu ženú dopredu odhodlanie a motivácia a hoci v druhom stretnutí nehral Branislav Rapáč, ktorý sa zaradil na dlhý zoznam zranených, stále si veria. "" uzavrel Slovák.