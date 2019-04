TIPSPORT LIGA: Nitra zlomila bystrické prekliatie a verí v obrat

Na snímke radosť z výhry Nitry. Foto: TASR - Ján Krošlák Foto: TASR - Ján Krošlák

Nitra 15. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra zlomili bystrické prekliatie v najvyššom čase. Po 17 prehrách s týmto súperom za sebou sa v nedeľu vo štvrtom finále play off Kaufland Tipsport Ligy 2018/19 tešili z vydretého víťazstva 2:1 po predĺžení a nájazdoch, vďaka ktorému si predĺžili klubovú sezónu minimálne do utorka."Čierna séria" s dvojnásobným obhajcom trofeje trvala vyše jeden a pol roka, "baranov" naposledy zdolali na ich ľade 8. septembra 2017. Domáce suchoty ešte dlhšie, Nitra si posledné víťazstvo nad Bystričanmi pred vlastnými fanúšikmi pripísala 8. januára pred dvomi rokmi. Aj preto panovala po nedeľňajšom triumfe na nitrianskom "zimáku" obrovská radosť.povedal pre TASR nitriansky útočník Róbert Lantoši.Podľa dvadsaťtriročného krídelníka rozhodla v nedeľu najmä bojovnosť a verí, že sa séria ešte do Nitry vráti.uviedol.Jedným z hlavných strojcov úspechu bol brankár Juraj Šimboch, ten je pre Nitru v tohtoročnom play off akýsi žolík. Bol pri rozhodujúcich výhrach v oboch sériách s Trenčínom i Zvolenom a teraz zavelil k obratu nad Bystricou, keď inkasoval iba jediný gól.povedal.Ďalší zápas je na programe v utorok o 18.00 h na ľade Bystrice a Nitrania veria, že si aj po ňom predĺžia sezónu. Príklad si z časti berú z vlaňajšej finálovej série. Trenčania v nej prehrávali s Bystricou už 0:3, dokázali vyrovnať, no nevyšiel im posledný krok. Nitra dúfa, že obrat dotiahne do konca.dodal Šimboch.Jeho výkon pochválil aj asistent trénera Stanislav Petrík, ktorý taktiež nezabudol vyzdvihnúť fanúšikov a atmosféru.