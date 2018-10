TIPSPORT LIGA: Nové Zámky doma padli s DVTK

Na snímke druhý sprava hráč Košíc Ladislav Nagy oslavuje gól so spoluhráčmi v zápase 18. kola Tipsport ligy v hokeji HK Dukla Trenčín - HC Košice v stredu 31. októbra 2018 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

18. kolo



HK Poprad - HC 07 Orin Detva 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)



Góly: 9. Belluš (Koyš, Mlynarovič), 29. Bondra (Kozák, Heizer), 52. Zagrapan (Ťavoda), 57. Erving (Belluš, Paukovček). Rozhodovali: Šteffik, Soós – Durmis, Soltész, vylúčení: 7:7, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1214 divákov



Poprad: Vošvrda – Petran, Brejčák, Salija, Ťavoda, Erving, Kozák, Fabian – Takáč, Mlynarovič, Václav – Kundrik, Zagrapan, Koyš – Svitana, Heizer, Bondra – Belluš, Paukovček, Macík Detva: Petrík – Martin Chovan, Kuklev, Sládok, Hraško, F. Fekiač, Šimon, Hedera, Gachulinec – Ščurko, Jakuceňa, Puliš – Ďaloga, Murček, Giľák – Tibenský, Valent, Matúš Chovan – Král, V. Fekiač, Surový







HC'05 iClinic Banská Bystrica - HKM Zvolen 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)



Góly: 39. Asselin (Marshall), 50. Higgs (Asselin), 58. Sýkora (Higgs) - 26. Růžička (Chovan, Zuzin), 28. Šišovský (Kytnár, Vandane). Rozhodovali: P. Stano, Jonák - Synek, Gegáň, vylúčení 3:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2841 divákov (vypredané)



Banská Bystrica: Williams - Sloboda, Mihálik, Marshall, Miller, Kubka, Ďatelinka, Nemčík - Török, Higgs, Sýkora - Selleck, Buc, Asselin - Kabáč, Češík, Gabor - Bartánus, Lichanec, Varga



Zvolen: Tomek - Vandane, Ulrych, Růžička, Zeleňák, Dubina, Pöyhönen - Vandas, Lušňák, Šišovský - Andrisík, M. Halama, Petráš - Zuzin, Kytnár, Mich. Chovan - Marcinek, P. Halama, Lušňák







HK Dukla Trenčín – HC Košice 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)



Góly: 51. Hecl, 56. Holenda (Varga), 59. Bartovič (Hecl) - 4. L. Nagy (Čížek). Rozhodovali: Baluška, D. Konc – Šefčík, Výleta, vylúčení: 4:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 4593 divákov



Trenčín: Valent – Luža, Rýgl, Holenda, Bohunický, Frühauf, Kovář, Niko – O.Mikula, Sojčík, Radivojevič – M.Hecl, Ölvecký, Bartovič – Sádecký, Bližňák, T.Varga – Pardavý, J.Švec, D.Hudec – Špankovič



Košice: Habal – Koch, Pretnar, Pulli, Čížek, Šedivý, Dudáš, McDowell, Š.Petráš – L.Nagy, Brophey, Marc. Haščák – Kafka, T.Klíma, Netík – Suja, Galamboš, Spilar – Žitný, Krajňák, Hričina







MHC Mikron Nové Zámky - DVTK Jégesmedvék Miškovec 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)



Góly: 22. Miskolczi (Magosi, Crawford), 23. Vas, 34. Vas (Pance) Rozhodovali: Adamec, Müllner - Valo, M. Orolin, vylúčení: 5:4, navyše: Košarišťan 10 minút za nešportové správanie, Novák 5+DKZ za pästný súboj a hrubosť - Harrison 10 minút za pästný súboj a hrubosť+DKZ za nešportové správanie sa, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1123 divákov



Nové Zámky: Košarišťan - Andersons, Kudla, Hain, Juraško, Ordzovenský, Novák, Henderson, Hatala - Nejezchleb, Hruška, Štrauch - H. Ručkay, Zbořil, Jurík - Bajtek, Urban, Rogoň - Jakúbek, Fábry, Slávik



DVTK: Vay - Kiss, Crawford, Milam, Szirányi, Slovák, Láda, Vojtkó - Magosi, Galanisz, Miskolczi - Kulmala, Vas, Pance - Harrison, Loiseau, Somogyi - Vincze, Hajós, Ritó





predohrávka 29. kola

tabuľka:

HLASY:

HK Nitra - MHK 32 Liptovský Mikuláš

Góly: 43. Blackwater, 45. Slovák (Lantoši), 51. Kerbashian, 51. Lantoši (Bortňák, Majdan), 51. Fominych Rozhodovali: Snášel, Németh - Smrek, Pálkövi, vylúčení: 4:5, navyše: Šiška (Nitra) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky a oslabenia: 0:0, 2309 divákov



Nitra: Šimboch – Mezei, McCormack, Rais, Morrison, Pupák, Rácz, Korím – Lantoši, Slovák, Blackwater - Scheidl, Kerbashian, Buček - Richard, Bortňák, Rapáč - Šiška, Čaládi, Majdan - Fominych



Liptovský Mikuláš: Kislicyn (51. Bátory) – Nádašdi, Mezovský, Horváth, Fereta, Kurali, Suchý, Nemec, Bača – Kriška, Huna Ri., Huna Ró. - Uram, Oško, Sukeľ - Nechaj, Tamáši, Piatka - Števuliak, Uhrík, Lištiak



HLASY:

HLASY:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) - Prvé dva tímy hokejovej Tipsport Ligy v stredu v zápasoch 18. kola prehrali. Líder zo Zvolena nestačil v derby v Banskej Bystrici 2:3, resp. Košice v Trenčíne 1:3. Nové Zámky nečakane podľahli doma Miškovcu 0:3. 1. Zvolen 19 12 2 2 3 77:40 422. Košice 19 13 0 1 5 64:37 403. Nové Zamky 20 11 2 1 6 53:42 384. B. Bystrica 19 11 1 3 4 52:45 385. Poprad 19 11 2 0 6 55:40 376. Trenčín 19 10 2 1 6 49:36 357. Nitra 19 9 2 1 7 65:46 328. L. Mikuláš 20 7 2 1 10 51:56 269. Žilina 20 5 4 0 11 56:69 2310. Detva 20 6 1 2 11 46:66 2211. DVTK 19 5 1 3 10 48:67 2012. MAC Ujbuda 19 4 1 4 10 44:64 1813. Orange 20 16 0 0 1 15 25:77 1 Orange 20 16 0 0 1 15 25:77 1V Poprade sa začínalo pietnou minútou ticha za odchovanca klubu Dávida Gáborčíka, ktorý zomrel včera vo Francúzsku, a jedného zo zakladateľov fanklubu HK Poprad Petra Výrosteka, ktorý podľahol chorobe. V prvej šanci sa ocitli domáci. Zagrapan ale prečíslenie 3 na 1 gólovo nevyriešil, jeho prihrávku na spoluhráčov prečítal brankár Detvy Petrík. Podobnú situáciu na opačnej strane hasil dobre sa vracajúci center prvého útoku Václav. Popračania sa otváracieho gólu dočkali na začiatku 9. minúty. Počas prvej presilovky "kamzíkov" v zápase sa po vtipnej prihrávke Koyša trafil do odkrytej časti brány Belluš - 1:0. Zhruba 9 minút pred koncom prvej časti hry nevydržalo náraz hráčov plexisklo a v Poprade sa tak šlo do kabín na prvú prestávku predčasne.Po oprave plexiskla v 12. minúte po Giľakovej akcii opečiatkoval konštrukciu popradskej bránky Ďaloga. Hra v druhej tretine bola poznačená častými vylúčeniami na oboch stranách. Najprv sa na začiatku 29. minúty pripomenul Dávid Bondra. Ten poslal za chrbát Petríka puk vyrazený brankárom Detvy po Kozákovej strele od modrej čiary. Po odohraní polovice riadneho hracieho času sa v Poprade telefonovalo. Detva zásluhou kapitána Sládeka po neprehľadnej situácii na hranici bránkoviska znížila, gól ale arbitri neuznali pre hru so zdvihnutou hokejkou. V ďalšom priebehu mali hostia takmer minútovú presilovku o dvoch hráčov, ale výborne sa brániacu trojicu Popradčanov neprekonali.V 45. minúte sa pripomenul Koyš, ktorého do šance poslal Zagrapan. Petrík sa však prezentoval výborným zákrokom. O dve minúty neskôr predviedli domáci obrancovi Ťavoda so Salijom únik vo vlastnom oslabení, ktorý sa gólom neskončil. Na 3:0 zvyšoval pohotovou dorážkou Zagrapan. Čísté konto sa Vošvrdovi pokúsil počas presilovky zmariť hošťujúci Ščurko. S jeho zakončením si gólman Popradu poradil s vypätím všetkých síl. V 56. minúte už bolo 4:0 po delovke Ervinga od modrej čiary. Do konca zápasu sa hráčom hostí už nepodarilo skorigovať nepriaznivý výsledok. Pre brankára Popradu Vošvrdu je vychytaná nula proti Detve už tretím čistým kontom v sezóne.František Štolc, (asistent trénera Popradu:Josef Turek, tréner Detvy:3:2 (0:0, 1:2, 2:0)Úvodná tretine síce gól nepriniesla, no pohronské derby bolo opäť plné vášní vo vypredanom hľadisku i tvrdých súbojov na ľade. Lepšie začali domáci, snažili sa čo najrýchlejšie pohnúť so skóre, no s pribúdajúcimi minútami, keď sa im nedarilo prekonať brankára Tomeka, tabuľkový líder zo Zvolena hru vyrovnal a dostával sa tiež do zakončenia. V 3. min ideálnu šancu spálil Varga korčuľujúci sám na brankára Tomeka, onedlho Török v rozhodujúcej chvíli minul puk. V 10. min Zuzin sa trikrát pokúšal otvoriť skóre a v závere tretiny sa dvakrát do dobrých príležitostí natlačil Sýkora. Najskôr v 18. min tiesnený zblízka ani nevystrelil a pár sekúnd pred klaksónom poslal puk ponad bránku. V druhej tretine sa najskôr Zvolenčania ubránili oslabeniu, a potom prvýkrát udreli, keď po strele Chovana usmernil puk pred bránkou Růžička. V 28. min už bolo 0:2, v presilovke Šišovský dokonale bez prípravy pridal gól po 22 sekundách hry v početnej prevahe. Zvolenčania boli pri chuti a v 31. min Šišovský a neskôr Zuzin mohli pridať aj ďalšie góly 'rytierov'. Domáci nemali strelecký deň, v 35. min dva razy Bartánus v presilovke a aj Higgs neprekonali pozorného Tomeka v bránke. V 36. min samostatný nájazd nepremenil na druhej strane Vandas. Už sa zdalo, že sa domáci gólu v 2. tretine nedočkajú, no Asselinov prudký forhend v 39. min predsa len rozvlnil sieť a vyvolal väčšiu nádej na zvrat. V 3. tretine tlak 'baranov' zosilnel, s pribúdajúcimi minútami sa však objavovala aj nervozita a hľadal sa recept na prekonanie Tomeka. V 50. min ho našiel voľný Higgs po presnej nahrávke od Asselina a začínalo sa odznova. O dokonalý zvrat sa postaral v 58. min Sýkora, keď mu naservíroval puk spoza bránky Higgs. V 59. min ešte spálil šancu v prečíslení domáci Selleck a hosťom na vyrovnanie nepomohla ani 65-sekundová power play s obrovskou šancou Petráša.Michal Hudec, asistent trénera B. Bystrice:Andrej Podkonický, tréner Zvolena:Ján Sýkora, strelec víťazného gólu B. Bystrice:Patrik Lušňák, útočník Zvolena:5:0 (0:0, 0:0, 5:0)V Nitre sa hrala predohrávka 29. kola, v ktorom domáci privítali Liptákov. Úvod zápasu bol vyrovnaný a šance boli na oboch stranách. Prvú veľkú príležitosť mali v 8. minúte hostia, keď využil medzeru v defenzíve Nitry Lištiak, ale Šimbocha neprekonal. V 12. minúte sa ocitli v prečíslení Slovák s Lantošim, druhý menovaný zobral zodpovednosť na seba, ale namieril iba nad Kislicynovu bránu. V 17. minúte strieľal z dobrej pozície hosťujúci Nechaj, no ani po tejto strele sa skóre nemenilo. O minútu neskôr nevyužil dobrú šancu Slovák a v prvej tretine, tak gól nepadol.V druhej tretine boli lepší domáci, ktorí niekoľkokrát zatlačili hostí hlboko do obranného pásma. V 24. minúte korčuľoval od polovice sám Slovák, ale bekhendový blafák mu nevyšiel. V 31. minúte vytvoril aktívne hrajúci Rácz šancu pre Rapáča, ktorý nastrelil žrď. Hostia hrozili z brejkov, už do druhého v zápase sa dostal Lištiak, ale opäť vyšiel víťazne Šimboch. Aj po štyridsiatich minútach diváci v Nitre gól nevideli.Skóre zápasu otvorili až v 43. minúte Nitrania zásluhou Blackwatera, ktorý naštartoval demoláciu Liptákov. Hneď o dve minúty bol Kislicyn prekonaný opäť, keď sa na dvakrát presadil Slovák - 2:0. Hostia sa nedokázali otriasť z týchto dvoch gólov a inkasovali ďalšie. V 51. minúte strelili “corgoni” tri góly. V priebehu 30 sekúnd sa postupne presadili traja hráči. Najskôr, aktívny Kerbashian a po ňom Lantoši. Po štvrtom góle opustil hosťujúcu bránu Kislicyn, ktorého nahradil Bátory. Seniorský debut strpčil 18-ročnému brankárovi gólom po piatich sekundách Fominych - 5:0. Domáci brankár Šimboch si udržal čisté konto a Nitra si pripísala do tabuľky 3 body.Stanislav Petrík, asistent trénera Nitry:Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša:3:1 (0:1, 0:0, 3:0)V súboji tímov z hornej polovice tabuľky mali ideálnu šancu dostať sa do vedenia domáci hokejisti už v úvode. V presilovej hre však stratil puk Radivojevič v útočnom pásme a Ladislav Nagy predviedol individuálne majstrovstvo. Prehral dvoch brániacich obrancov, položil si aj Valenta a pod hornú žŕdku „zavesil“ vedúci gól oceliarov. V ďalších minútach sa akcie striedali na oboch stranách, no ani jednému tímu sa nepodarilo pridať ďalší gól. Najbližšie k tomu mal v 12. minúte opäť Nagy po chybe v obranných radoch domácich, no jeho strelu k tyči gólman Trenčína vyrazil. O minútu neskôr z dobrej pozície rozozvučal v presilovej hre Galamboš konštrukciu bránky. V 16. minúte mohol vyrovnať Bartovič. Strela spomedzi kruhov mu však nesadla. V 17. minúte mohlo byť s domácimi ešte horšie. Spilar zostal nepokrytý, ale z ťažkého uhla nedokázal trafiť odkrytú bránku Dukly.V 24. minúte pomohla Trenčanom žrdka aj po druhý raz, keď ľavú časť konštrukcie brány trafil Galamboš. Vyrovnanie mal o dve minúty neskôr na hokejke Ölvecký. Spomedzi kruhov nenamieril presne. O tri minúty neskôr na opačnej strane klziska na dvakrát neuspel Šedivý. Hostia boli v tých chvíľach aktívnejší pred Valentom a ten viackrát podržal svoj tím nad vodou a zachránil chyby spoluhráčov v obrannom pásme.V záverečnej tretine pokračoval bojovný hokej z oboch strán. Trenčanom sa napriek snahe nedarilo vyrovnať. V 46. minúte po prihrávke spoza brány mal vyrovnanie na hokejke Varga. Zblízka tesne minul priestor Habalovej brány. Na opačnej strane klziska už veterán Nagy dvíhal ruky nad hlavu, no puk tesne netrafil domácu bránku. Domácim to konečne padlo v 51. minúte. Po rýchlej akcii spoza obrancu vystrelil Hecl a strelou švihom vyrovnal. Oceliari mohli ísť prakticky okamžite do vedenia. Pri nájazde dvoch na jedného Netíka efektne aj efektívne vychytal Valent. Východniari chceli ísť za víťazstvom a pridali na obrátkach. Paradoxne, gól padol na opačnej strane klziska. Holenda z ťažkého uhla nahodil puk pred Habala a ten prekĺzol gólmanovi pomedzi betóny. V záverečnej hre bez brankára pridal poisťujúci tretí gól Bartovič.Ján Pardavý, asistent trénera Trenčína:Roman Šimíček, tréner Košíc:0:3 (0:0, 0:3, 0:0)V úvodných siedmych minútach duelu tretieho tímu ligy s dvanástym mali viac z hry hostia. Postupom času sa hra vyrovnala, no Novozámčania robili chyby pri rozohrávke. Hostia, hlavne Vasova formácia, ich však nedokázali potrestať. Na druhej strane ani domáci strelci neboli v riešení herných situácií efektívni. Päť minút pred koncom nezakončil svoj nájazd tiesnený Loiseau. Vasov a Zbořilov švih zas skončili na hrudiach gólmanov.Druhú tretinu začali hráči Miškovca presilovou hrou, ktorú vybojovali ešte v prvom dejstve. Kulmala z ľavého krídla ešte len opečiatkoval Košarišťanovu tyč, no v 22. minúte, už pri rovnovážnom stave, otvoril skóre príznačne hráč s menom Miskolczi. O necelú minútu sa stav menil znova a opäť v prospech hostí. Tí zužitkovali aktivitu svojej druhej formácie vďaka Vasovi. Domáci mali viackrát zníženie na hokejke, no v 34. minúte udreli opäť hostia, keď zblízka prekonal Košarišťana znova Vas.Nervózny záver druhej tretiny sa preniesol aj do záverečného dejstva a Košarišťanov osobný trest si na trestnej lavici odsedel Slávik. Domácim nebolo dopriate skórovať, čo potvrdil aj Štrauch, ktorý poslal puk do žrde Vayovej brány. Rovnako neúspešne pochodili aj Ručkay, Juraško či Jakúbek. Záver stretnutia sa niesol v nervóznom tóne a niektorí hráči išli predčasne pod sprchy.Jerguš Bača, asistent trénera Nových Zámkov:Glen Hanlon, tréner Miškovca:2:3 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)Najprv sa v prvej tretine hralo opatrne, šancí sa veľa nerodilo. Boli to domáci, ktorým sa podarilo otvoriť skóre, v 11. minúte sa presadil slovenský útočník Klempa. Žiline sa podarilo vyrovnať v presilovke v 17. minúte, prvým gólom v Tipsport Lige sa o to zaslúžil český obranca Piegl. V 24. minúte nevyužil samostatný únik domáci Bajoross, na druhej strane zlyhal v čistej šanci Rudolf Huna v 31. minúte, keď mu nevyšiel blafák. Keď sa v ďalšej dobrej šanci nepresadil Síkela, MAC v poslednej minúte druhej tretiny udrel gólovo bombou od modrej čiary Dudás v presilovke. "Vlci" mali v tretej tretine jasnú úlohu vyrovnať a to sa im podarilo v 53. minúte. V ich ďalšej presilovke mali aj šťastie, keď sa puk do siete odrazil od korčule Jakuba Ručkaya. Duel dospel napokon do predĺženia, v ktorom o výhre Žiliny rozhodol Bagin.