TIPSPORT LIGA: Nové Zámky si tesne poradili s Liptovským Mikulášom

Na snímke hráč Nových Zámkov Miroslav Zaťko (uprostred) a hráč Liptovského Mikuláša Patrik Števuliak (vpravo) počas zápasu 8. kola hokejovej Tipsort Ligy medzi MHK 32 Liptovský Mikuláš a MHC Mikron Nové Zámky v Spišskej Novej Vsi 2. októbra 2018. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HC Mikron Nové Zámky 0:1

Gól: 31. Zbořil (Zaťko). Rozhodovali: Orolin, Soós – Stanzel, Soltész – Marušin, vylúčení: 7:9, presilovky: 0:1, oslabenia 0:0



Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Mezovský, Nádašdi, Kurali, Suchý, Nemec, Korím, Bača, Fereta – Kriška, Huna Rich., Huna Rób. – Heikkilä, Uhrík, Baranov – Uram, Lichanec, Sukeľ – Števuliak, Piatka, Oško



Nové Zámky: Košarišťan – Kudla, Andersons, Zaťko, Hain, Novák, Ordzovenský, Hatala, Ondrušek – Štrauch, Hruška, Nejezchleb – Jurík, Zbořil, Ručkay – Rogoň, Šimun, Bajtek – Videlka, Fábry, Jakúbek

HK Poprad - DVTK Jegesmedvék Miškovec 3:2 po predĺžení

Góly: 19. Svitana (Mlynarovič, Abdul), 40. Takáč (Paukovček), 63. Svitana (tr. s.) - 39. Szirányi (Hajós), 49. Magosi (Vas, Rusk). Rozhodovali: D. Konc, Kalina – Smrek, Bogdaň, vylúčení: 3:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 1063 divákov



Poprad: Gračnar – Kozák, Salija, Brejčák, Petran, Fabian, Ťavoda, Česánek – Svitana, Mlynarovič, Abdul – Takáč, Paukovček, Bondra – Zagrapan, Heizer, Koyš – Paločko, Bjalončík, Macík



Miškovec: Adorján – Crawford, Kiss, Szirányi, Láda, Rusk, Milam, Vojtkó – Harrison, Vas, Magosi – Pance, Kulmala, Somogyi – Szappanos, Loiseau, Galanisz – Ritó, Hajós, Vincze

Hlasy po zápase:



Roman Stantien, tréner Popradu: "Hostia veľmi dobre bránili a čakali na naše chyby. Z minima vyťažili maximum. My sa stále trápime strelecky. Presilovky nám vôbec nejdú. Miešali sme aj zostavou, ale stále nám to nevychádza. Za prístup musím chalanom poďakovať. Bojovali až do konca."



Glen Hanlon, tréner DVTK: "Musím pogratulovať hráčom Popradu a jeho trénerovi k dobrej hre. Zaslúžili si vyhrať tento zápas. Náš brankár a dobrá hra v oslabeniach nám v zápase získali bod. Ten bod navyše si zobral lepší tím."

HC'05 iClinic B. Bystrica - HC 07 Detva 2:3 pp

Góly: 2. Mihálik (Šťastný), 15. Varga (Mihálik, Šťastný) - 23. Fekiač, 28. Matúš Chovan (Valent, Tibenský), 65. Hraško (Gachulinec). Rozhodovali M. Novák, Goga - D. Konc, Rojík, vylúčení 4:5, presilovky 0:1, v oslabení 0:0, 2201 divákov.



HC'05 iClinic B. Bystrica: Baroš - Marshall, Miller, Kubka, Ďatelinka, Sloboda, Mihálik, Biro, Bačík - Asselin, Faille, Buc - Tamáši, T. Surový, Sýkora - Giľák, Šťastný, Varga - Török, Češík, Kabáč



HC 07 Detva: Petrík - Martin Chovan, Kuklev, Gachulinec, Hraško, Jendroľ, Hedera, Šimon - Z. Král, Magogin, M. Surový - Puliš, Murček, Ščurko - Žilka, V. Fekiač, Ďaloga - Tibenský, Valent, Matúš Chovan

Slovensko 2. októbra (TASR) - Pozrite si prehľad zápasov 8. kola hokejovej Tipsport Ligy.(0:0, 0:1, 0:0)Liptáci, vo svojom prechodnom prostredí v Spišskej Novej Vsi, začali aktívne. Brankár Košarišťan, ktorý ešte minulú sezónu obliekal dres práve Liptovského Mikuláša, už po pár sekundách zlikvidoval strelu Sukeľa. Na opačnej strane mal dobrú šancu Jurík, no proti bol Kislicyn. V 12. minúte to skúšal individuálne Uram, lenže jeho zakončenie tesne minulo novozámockú bránku. V záverečnej päťminútovke mali domáci šancu otvoriť skóre v presilovke o dvoch hráčov, no Nové Zámky tlaku súpera odolali.Liptovský Mikuláš mal dobré príležitosti na úvodný gól aj na začiatku druhého dejstva. V 24. minúte pohrozil Huna, následne skončilo zakončenie Sukeľa na žrdi Košarišťanovej brány. Zatiaľ čo domáci svoje šance nevyužili, hostia aj z minima dokázali skórovať. V 31. minúte sa počas presilovky dostal do zakončenia Zbořil, ktorý na dvakrát prekonal mikulášskeho brankára. V závere druhej tretiny mohli Liptáci vyrovnať, lenže Košariťan vytiahol proti Kriškovi skvelý zákrok.V tretej tretine opäť herne dominovali domáci hráči, no nevedeli sa presadiť v koncovke. V 47. minúte mohol vyrovnať Uram, ktorý ale z ťažšieho uhla nedokázal trafiť poloprázdnu bránku hostí. Trápenie Liptákov už iba podčiarkla druhá nevyužitá presilovka 5 na 3. V závere zápasu sa už zverencom Antona Tomka nepodarilo vyrovnať. Nové Zámky si poradili s Liptovským Mikulášom najtesnejším rozdielom 1:0.(1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)Výkon svojich bývalých zverencov proti nováčikovi ligy z Maďarska sledoval z tribúny tréner Marcel Ozimák spoločne s čerstvou posilou do útoku Martinom Bellušom. Popradčania sa proti Miškovcu rozbiehali pomaly. V úvode zápasu mali síce dvakrát po sebe výhodu presilovej hry, ale napriek častým zakončeniam sa gólovo nepresadili. V jednom prípade hosťom pomohla pri strele Saliju konštrukcia bránky. Hostia sa pred Gračnarom objavovali iba sporadicky, v prvom dejstve si vážnejšiu streleckú príležitosť nevypracovali. Adorjánovi bolo mimoriadne horúco počas vylúčenia Crawforda, popradskí útočníci ale nevedeli puk poskakujúci po bránkovisku upratať do siete. Vykúpenie prišlo až minútu a pol pred prvou prestávkou. Z pravého kruhu vystrelil zápästím Svitana a tribúny v Poprade oslavovali otvárací gól zápasu - 1:0.V úvode prostrednej časti hry mali domáci hráči k dispozícii takmer dvojminútovú presilovovú hru 5 na 3. "Ľadoví medvedi" z Miškovca sa ale ubránili. Dominancia Popradu na ľade pokračovala naďalej, keď "kamzíci" predviedli dlhý pobyt v útočnom pásme. Na zámok Podtatrancov reagovala hosťujúca lavička oddychovým časom. V 32. minúte predviedol individuálnu akciu Kozák, ktorý nabil Abdulovi. Ten si síce položil Adorjána, ale puk cez padajúcich obrancov do siete neposlal. Postupne sa hra vyrovnala a na Gračnara sa valil jeden útok za druhým. Hostia síce ponúknuté dve presilové hry nevyužili, ale v 39. minúte vyrovnal Szirányi a pod Tatrami sa začínalo odznova. Domáci odpovedali už o chvíľu. Paukovčekovo nahodenie šikovne vo vzduchu tečoval Takáč, pre ktorého to bol po návrate z Francúzska prvý presný zásah za Poprad.Nástup do tretej tretiny vyšiel lepšie hosťom. V presilovej hre im ale unikla dvojica Takáč s Macíkom, ale druhý menovaný ani na dvakrát Adorjána neprekonal. Trest prišiel v 49. minúte, keď sa v páde dorážkou presadil Magosi - 2:2. Sedem minút pred koncom riadnej hracej doby opečiatkoval žŕdku hosťujúcej bránky Bondra. V závere sa hráči oboch mužstiev predháňali v zahadzovaní vyložených šancí a zápas tak išiel do predĺženia. V ňom sa najprv na Gračara rútil osamotený Kiss, ale neuspel. Na opačnej strane zahodil vyloženú streleckú pozíciu Mlynarovič. Vzápätí brankár Miškovca posunul úmyselne bránku a rozhodcovia nariadili trestné strieľanie, ktoré Patrik Svitana premenil. Poprad tak zdolal nováčika tesne 3:2.(2:0, 0:2, 0:0, -0:1)Domáci si do druhej tretiny preniesli upokojujúci náskok s dvomi gólmi, ktoré mali zhodného menovateľa, obrancu Mihálika. Najskôr v 2. min trafil sám od modrej po nahodenej strele a v 15. min ju zopakoval, puku do bránky však pomohol pri dorážke Varga. Hostia s menšou streleckou produktivitou boli pod neustálym tlakom a len jedna akcia im mohla priniesť efekt. V 5. min po chybe Bačíka zakončoval po nájazde Král, no Baroša neprekonal. Na výške skóre sa nepodpísali ďalšie príležitosti domácich, či Tamášiho už v 2. min, alebo Kabáča v 9-tej. V druhej tretine "barani" pri gólových situáciách Detvanov úplne vypli a umožnili súperovi dokonca vyrovnať. V 23. min si puk po tom, čo hrúbku vyrobil T. Surový, sám pred bránkou premiešal Fekiač a prvý raz pohodlne prekonal Baroša. Matúš Chovan v 28. min zasa využil úplnú voľnosť, na hokejku mu presne nahral Valent a stačilo mu len zblízka trafiť odkrytú bránku. V tretej tretine sa očakával tlak domácich, v 41. min z neho vyplynula aj šanca Asselina, potom ďalšie strely, väčšinou zblokované, v presilovke. Strela Giľáka v 46. min Petríkovi narobila veľké problémy a Vargovu strelu bekhendom v 48. min zlikvidoval. Na druhej strane v 51. min spálil šancu Magogin a následne Ďaloga puk netrafil. V samom závere normálneho času spálil príležitosť hosťujúci Puliš, v predĺžení rovnaký hráč nedotiahol blafák v ideálnej šanci, so strelou Sýkoru si zasa poradil Petrík. Presne 1:47 min pred koncom predĺženia mali hostia výhodu presilovky štyroch na troch za príliš veľa domácich hráčov na ľade a tri sekundy pred klaksónom rozhodol o víťazovi bombou Hraško.