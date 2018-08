TIPSPORT LIGA: Nové Zámky získali na hosťovanie útočníka Videlku

David Videlka, archívna snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Nové Zámky 2. augusta (TASR) - Novou posilou tipsportligového klubu MHC Nové Zámky sa stal český hokejista David Videlka. Dvadsaťšesťročný útočník prichádza do tímu na hosťovanie do konca sezóny.Videlka začínal s hokejom v rodnom Havířove, neskôr obliekal dres Znojma v EBEL lige. Od sezóny 2013/2014 pôsobí na Slovensku, po dvoch ročníkoch v drese prvoligovej Senice podpísal zmluvu s Detvou. Pod Poľanou si zahral v uplynulej sezóne premiérovo Tipsport ligu, v základnej časti odohral 49 zápasov, v ktorých získal 36 bodov (15+21). V play out následne strelil štyri góly a nazbieral celkom 17 bodov v 12 dueloch. Informáciu priniesla oficiálna webstránka novozámockého klubu.