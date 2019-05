TIPSPORT LIGA: Nový športový manažér Košíc Šťastný: Uvedomujem si tlak

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Košice 2. mája (TASR) - S vedomím vysokých očakávaní prijal Jan Šťastný ponuku na pozíciu športového manažéra hokejového klubu HC Košice. A-mužstvo, ktoré sa v troch sezónach Tipsport Ligy za sebou nedostalo ani do semifinále play off, chce pozdvihnúť, zároveň však chce zamerať spoločné úsilie aj na košickú hokejovú mládež.zdôraznil 38-ročný Čech. Na pozíciu športového manažéra a šéftrénera mládeže nastúpil 1. mája:V predchádzajúcich štyroch sezónach pôsobil v českom extraligovom Chomutove, predtým zbieral skúsenosti v Slavii Praha a Liberci:Jedna z prvých otázok, ktoré bude musieť vyriešiť, je meno trénera A-mužstva. V zákulisí sa najviac skloňujú Peter Draisaitl, Glen Hanlon a Vladimír Růžička. Hoci Šťastný nevyriekol konkrétne mená, priznal trojčlenný okruh kandidátov:Šťastný si uvedomuje nielen vysoké očakávania, ale aj skutočnosť, že sa môže stať tŕňom v oku ľuďom z košického hokejového prostredia, ktorí si možno brúsili zuby na uvoľnený post športového manažéra:poznamenal Šťastný, ktorý sa s vedením klubu dohodol na ročnej zmluve:Košické A-mužstvo zaznamenalo v predchádzajúcich troch sezónach ústup z najvyšších pozícií. Fanúšikovia mu často vyčítali nie príliš atraktívny herný prejav i slabšiu streleckú efektivitu, o príliš skorom vypadnutí z play off nehovoriac. Od ideálu mali ďaleko aj výsledky juniorského a dorasteneckého tímu. Tieto skutočnosti si Šťastný uvedomuje a plánuje ich riešiť:Meno nového kormidelníka HC Košice by malo byť známe v prvej polovici mája, v krátkom období sa dajú očakávať aj prvé mená hráčov, s ktorými sa klub dohodol na zmluvách na sezónu 2019/2020. Spoločná letná príprava odštartuje 17. až 20. mája a potrvá do prvého júlového týždňa. Po krátkom voľne hráči následne vykorčuľujú na ľad.