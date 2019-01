TIPSPORT LIGA: Obranca Slovák zamieril z Miškovca do HC Košice

Na snímke radosť hráčov HC Košíc. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 24. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Tomáš Slovák zamieril z DVTK Jegesmedvék Miškovec do HC Košice. Informovala o tom oficiálna stránkaV drese Miškovca odohral 39 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 1 gól a 3 asistencie.uviedol Slovák pre klubovú stránku maďarského klubu.Skúsený obranca sa tak vrátil do materského klubu, v ktorom už pôsobil v rôznych etapách kariéry. S vedením staronového zamestnávateľa podpísal zmluvu do konca sezóny 2018/2019 s opciou na ďalšiu.Počas kariéry získal skúsenosti z KHL (Jekaterinburg, Minsk), z nižších zámorských lígch AHL, ECHL a WHL, z nemeckej DEL (Augsburg). Zahral si aj vo Fínsku (Saipa, Tampere), Švédsku (Brynäs, Mora) a aj v českej extralige za Plzeň.