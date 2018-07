TIPSPORT LIGA: Obranu HC Nové Zámky vystuží König

Na snímke vravo Peter König. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 2. júla (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HC Nové Zámky angažovalo 29-ročného hokejového obrancu Petra Königa. Skúsený zadák sa vrátil do tímu, v ktorého drese odohral deväť zápasov v sezóne 2008/2009. Klub informoval o novej posile na oficiálnej stránke.Pre Königa to bude štvrtý klub v najvyššej slovenskej súťaži. Odchovanec nitrianskeho hokeja pôsobil okrem materského klubu aj v Martine a v Poprade. V jeho drese absolvoval sezónu 2017/2018, v ktorej odohral celkovo 48 zápasov so ziskom 24 kanadských bodov (6 gólov, 18 asistencií).Vizitku obrancu, ktorý 13. augusta oslávi tridsiatku, zdobí najmä majstrovský titul 2015/2016 a účasť v All Star tíme extraligy 2012/2013.