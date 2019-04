TIPSPORT LIGA: Podľa Mezeia rozhodlo srdce: V tomto sme boli silnejší

Na snímke radosť z výhry Nitry po skončení 7. zápasu semifinále Kaufland play-off hokejovej Tipsport Ligy HKM Zvolen - HK Nitra 5. aprila 2019 vo Zvolene. Foto: TASR - Ján Krošlák Foto: TASR - Ján Krošlák

Zvolen 5. apríla (TASR) - Hokejisti Nitry si po dvoch rokoch opäť zahrajú finále play off najvyššej slovenskej súťaže. Hoci majú veľkú maródku, v rozhodujúcom siedmom zápase semifinále na ľade Zvolena ukázali, že aj napriek tomu sa dá zvíťaziť. Kapitán "corgoňov" Branislav Mezei hovoril po zápase o srdci, ktoré mali Nitrania väčšie.Pred sériou i počas nej sa veľa hovorilo o tom, že mnoho hráčov Nitry hrá so sebazaprením.povedal Mezei pre TASR a dodal:Po zápase bolo v kabíne Nitry veselo, ale na niektorých hráčoch bola vidieť veľká únava a oslavy boli možno menej bujaré, ako sa čakalo.poznamenal Mezei.Finálová séria Tipsport Ligy sa začne v utorok, Nitrania majú tri dni na oddych a regeneráciu:K postupu zverencov Antonína Stavjaňu pomohli aj diváci. Po šiestom zápase na ľade Nitry im pripravili záver, na aký hráči dlho nezabudnú. Fanúšikovia ich na siedmy zápas vyprevadili chorálmi, do Zvolena ich prišlo 600.reagoval kapitán Nitry.Pri historickom titule Nitranov v roku 2016 hrali vo finále proti Banskej Bystrici, tá istá dvojica si to o trofej rozdala aj o rok neskôr. Teraz sa stretnú vo finále opäť.uzavrel pre TASR Mezei.