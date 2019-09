TIPSPORT LIGA: Popradskí hokejisti zdolali Budapešť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

HK Poprad - MAC Újbuda 6:5 pp (2:0, 1:1, 2:4 - 1:0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 17. septembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v utorok v 3. kole Tipsport Ligy doma nad MAC Újbuda 6:5 po predĺžení.2. Takáč (Leclerc), 12. Matúš Paločko (Takáč, Erving), 38. Bjalončík (Matej Paločko, Kramár), 40. Matúš Paločko (Bjalončík, Matej Paločko), 56. Takáč (Ulrych, Zagrapan), 61. Karterud (Svitana, Kozák) – 33. Terbócs (Majoross), 43. Blake Orbán, 46. Bodó (Macaulay), 56. McNally (Klempa, Pitt), 58. Sofron (McNally). Rozhodovali: Kalina, Štefik – Beniač, Durmis, vylúčení: 7:6, presilovky: 2:3, oslabenia: 0:2Vošvrda – Kozák, Fabian, Erving, Ulrych, Kramár, Ťavoda, Romaňák – Karterud, Paukovček, P. Svitana – Takáč, Zagrapan, Leclerc – Štrauch, Mlynarovič, Kundrík – Matúš Paločko, Bjalončík, Matej PaločkoHalász – Macaulay, Pozsgai, Carlisle, McNally, Bl. Orbán, Garát, Kreisz, Fejes – Terbócs, Pitt, Klempa – Bodó, Langkow, Brance Orbán – Sofron, Stretch, K. Nagy – Szigeti, Majoross, SchlekmannPoprad po dvoch prehrách začal duel s tímom z hlavného mesta Maďarska zostra. Už v čase 1:01 sa ukážkovo trafil Takáč a Poprad šiel do vedenia. V ďalšom priebehu prvej tretiny mali opticky navrch hostia. Často krúžili okolo brány Tomáša Vošvrdu, do zakončenia sa ale dostávali iba sporadicky. Druhý gól pridali domáci v 12. minúte počas presilovej hry. Bekhendom sa na druhý raz dorážkou presadil Matúš Paločko.Skóre sa mohlo meniť hneď po návrate z prvej prestávky. Najprv počas presilovej hry MAC neskóroval po ideálnom odraze puku od Vošvrdu obranca Carlisle. Po návrate Lukáša Kozáka na ľad z trestnej lavice sa dostal do úniku Bjalončik, ale Halász si s jeho koncovkou poradil. Hostia sa gólu dočkali v 33. minúte. Počas presilovky "kamzíkov" zle rozohral Zagrapan a jeho chybu potrestal vo vlastnom oslabení Terbócs. V druhej polovici tretiny mali domáci k dispozícii dlhú 81 sekundovú početnú výhodu o dvoch hráčov. Tú ale zahrali tragicky. Krátko po tom, čo hostia už hrali v pätici, sa dorážkou vlastnej strely presadil Bjalončík - 3:1. O chvíľu neskôr zvýšil na rozdiel troch gólov Zagrapan. Jeho zásah však po konzultácii s videorozhodcom neplatil pre postavenie útočiaceho hráča v bránkovisku. Štvrtého gólu sa Popradčania dočkali krátko pred druhou pauzou. Bjalončíkovu strelu šikovne tečoval Matúš Paločko.Hráči Budapešti spustili v tretej tretine útočný uragán. Pred popradskou bránkou to horelo. Druhým gól MAC vyškriabal z bránkovej čiary golfovým úderom Kramár. Keď sa zdalo, že hostia svoje najväčšie šance na skórovanie zahodili, prišla presilová hra a v nej jeden z najbizarnejších gólov aktuálnej sezóny. Po buly smeroval puk na osamoteného Vošvrdu, ktorý sa ho snažil vyhodiť z pásmu. Puk však nemal úplne pod kontrolou a pomedzi jeho nohy prešiel do siete - 4:2. Vzápätí hrali Maďari ďalšiu presilovú hru a v nej sa parádne trafil Chris Bodó. Pokoj na hokejky Popradu mohol priniesť Takáč, ale prestrelil prázdnu bránku Halásza. Päť minút pred koncom riadnej hracej doby udreli hostia opäť vo vlastnom oslabení. Efektívny blafák predviedol po Klepovej akcii McNally. Rovnovážny stav netrval dlho. V početnej výhode sa individuálne presadil Takáč - 5:4. O pár sekúnd neskôr mohol v oslabení Takáč skompletovať po úniku hetrik. Halász ale vytiahol kľúčový zákrok. Platilo ale nedáš dostaneš. Pri signalizovanom vylúčení domácich sa presadil Sofron. Rozhodnutie mal na hokeje pri presilovke hostí Svitana. Svoje sólo ale na dvakrát nepremenil. V Poprade sa preto predlžovalo.Domácu lavičku po 60 minútach hry zasypal mohutný piskot a bučanie riedko zaplnených tribún. V predĺžení v nájazde 2 na 1 trafil odkrytú časť bránky Karterud a Poprad tak získal prvé víťazstvo v sezóne.