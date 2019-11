TIPSPORT LIGA: Slovan Bratislava vyhral nad HC Mikron Nové Zámky

Na snímke tréner Slovana Roman Stantien. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

HC Slovan Bratislava - HC Mikron Nové Zámky 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Góly: 36. Urbánek (Matoušek, Abdul), 45. Meszároš (Jendek) - 3. Drtina (Urban, J. Jurík). Rozhodovali: Müllner, D. Konc st. - J. Konc ml., Synek, vylúčení: 4:4 na 2 min, navyše: Zigo (Slovan) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky a oslabenia: 0:0, 3276 divákov



Slovan Bratislava: Habal – Bačík, Sersen, Hudec, Meszároš, Šedivý, Podlipnik, Demo – Bondra, Zigo, Abdul – Jendek, Puliš, Matoušek – Pance, Kukumberg, Sloboda – Žitný, Urbánek, Petráš



HC Mikron Nové Zámky: Kristín (43. Pavlas, 45. Kristín) – Hatala, Ordzovenský, Pavúk, Mikuš, Šmach, Drtina, Fereta – Pospíšil, Hruška, Stupka – Jakúbek, Fábry, Bajtek – Rogoň, Urban, J. Jurík - Múčka, Andrisík

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. novembra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v utorňajšej predohrávke 50. kola Tipsport Ligy na domácom ľade nad HC Mikron Nové Zámky tesne 2:1 a zaznamenali siedmu výhru za sebou. Na čele tabuľky majú šesťbodový náskok pred druhou Banskou Bystricou, tá však odohrala o dve stretnutia menej. Pre trénera Miroslava Mosnára to bola nevydarená premiéra na striedačke Nových Zámkov.Ešte počas rozkorčuľovania sa zranil domáci brankár Brust a tesne pred úvodným hvizdom ho musel nahradiť Habal. Tomu však vydržalo čisté konto len 2:11 minúty a už lovil puk zo siete. Strelou od modrej sa presadil Drtina - 0:1. Slovan sa po chvíli otriasol z inkasovaného gólu a prebral taktovku hry, chýbali mu však gólové šance. Tie neprišli ani počas prvej presilovky v zápase, pološance si utvorili Petráš, Urbánek i Abdul, no Kristín si poradil. V 15. minúte mohol zvýšiť na 2:0 Pospíšil, ale Habal jeho strelu stihol vyraziť. V závere úvodnej tretiny mohol vyrovnať Abdul, ale ani on brankára hostí neprekonal.V druhej časti si zahrali prvú presilovku aj hráči Nových Zámkov, no veľa toho neukázali. V 27. minúte mal tutovku Zigo, ktorého našiel pred odkrytou bránkou Meszároš, ale veľkú šancu zahodil. Domáci útočník krátko nato vrazil súpera na mantinel a okrem dvoch minút dostal aj osobný trest. Presilovka hostí gól nepriniesla a rovnako ani následná domáca, no pár sekúnd po nej v 36. minúte už "belasí" slávili úspech, keď sa po Matouškovej prihrávke presadil Urbánek - 1:1.Kristína musel v úvode tretieho dejstva nachvíľu vystriedať Pavlas, keďže mal problémy s výstrojom, no po necelých dvoch minútach sa vrátil späť. Nebol to však úspešný návrat, po skrumáži pred bránkou Jendek prihral Meszárošovi a jeho bomba skončila v sieti - 2:1. Gól následne potvrdil aj videozáznam. Hokejisti Nových Zámkov sa v ďalších minútach snažili o vyrovnanie, utvorili si aj tlak a šance, no sklamala ich koncovka.