TIPSPORT LIGA: Slovan si piatym víťazstvom udržal prvenstvo v tabuľke

Na snímke zľava Andreas Štrauch (Zvolen) brankár Baryry Brust a Jakub Urbánek (obaja Slovan) v zápase 19. kola Tipsport Ligy v hokeji HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava vo Zvolene 1. novembra 2019. Foto: TASR - Ján Krošlák Foto: TASR - Ján Krošlák

Posledná tretina bola trochu opatrná

Uhrík rozhodol o víťazstve Liptákov

Hra plná nepresností a zakázaných uvoľnení

Tabuľka:



1. Slovan Bratislava 18 11 3 1 3 58:35 40



2. Banská Bystrica 17 11 2 1 3 52:30 38



3. Košice 18 8 4 2 4 52:40 34



4. Zvolen 17 10 0 0 7 54:43 30



5. Miškovec 18 6 3 2 7 48:41 26



6. Nitra 18 7 1 3 7 48:47 26



7. Michalovce 17 7 1 3 6 38:40 26



8. Trenčín 17 7 1 2 7 50:47 25



9. Poprad 18 5 2 4 7 45:50 23



10. Detva 18 6 2 0 10 49:53 22



11. Újbuda 17 6 0 3 8 51:62 21



12. Nové Zámky 17 4 2 0 11 42:60 16



13. Liptovský Mikuláš 18 3 2 2 11 29:68 15

V predĺžení zabodoval košický útočník Belluš

Detve nepomohla ani záverečná hra bez brankára

Výsledky 19. kola Tipsport ligy:



HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)



Góly: 16. M. Halama (Štrauch) – 10. Urbánek (Žitný, Štajnoch), 53, Urbánek (Abdul, D. Jendek). Rozhodovali: T. Orolin, Kalina – Ordzovenský, J. Konc ml., vylúčení: 5:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4186 divákov



Zvolen: T. Tomek – Lowney, Švarný, Corrin, Betker, Drgoň, Maier, Fatul – Thompson, Špirko, Štrauch – McPherson, Trotter, Bonis – B. Mráz, M. Halama, Kelemen – Marcinek, S. Petráš, Tibenský



Slovan: Brust – Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Marek Hudec, Šedivý – R. Bondra, Zigo, Abdul – D. Jendek, Puliš, Matoušek – Pance, Kukumberg, M. Sloboda – Urbánek, Žitný





HC Mikron Nové Zámky - HC'05 iClinic Banská Bystrica 1:3 (0:1, 0:1 , 1:1)



Góly: 50. Jurík - 7. Lunter (Jääskelainen, Mihálik), 40. Bubela (Hrnka, Hohmann), 48. Southorn (Jääskelainen, Hohmann). Rozhodovali: Baluška, Lokšík - Vyšný, Jurčiak, vylúčení: 3:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 823 divákov



Nové Zámky: Kristín – Hatala, Ordzovenský, Hain, Mikuš, Šmach, Drtina, Pavúk – Pospíšil, Hruška, Jurík – Jakúbek, Fábry, Bajtek – Štumpf, Ondrušek, Rogoň – Šmída, Bečka



Banská Bystrica: Gajan – Brejčák, Ďatelinka, Mihálik, Southorn, Cardwell, Nemčík, Zubák – Bartánus, Šťastný, Gabor - Jääskelainen, Hickmott, Lunter - Hohmann, Bubela, Hrnka – Fafrák, Giertl, Kabáč





MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)



Gól: 51. Uhrík, vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, rozhodovali: D. Konc st., Juhász - D. Konc ml., Soltész (Maď.), 1330





MHK 32 Liptovský Mikuláš: Romančík - Petran, Droppa, Nemec, Kurali, Mezovský, Roman, Smutný, Stehlík - J. Sukeľ, Tamáši, Kriška - Vybiral, Lištiak, Macík - Piatka, Uhrík, Michalík - Ri. Huna, Ró. Huna, Ru. Huna



HK Dukla Trenčín: Valent – Starosta, McCormack, Štach, Rajnoha, Kajínek, Sládok, Stacha – Valach, Mikyska, Alderson – Džugan, Sádecký, Bartovič – Radivojevič, Švec, Chromiak – Krajč, Kováčik, Ďurina – Maniaček





HK Poprad - DVTK Jégesmedvék Miškovec 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)



Góly: 7. Mlynarovič (Fabian, Bjalončík), 59. Paukovček (Handlovský, Kozák) - 30. Beauviller (Láda, St. Pierre). Rozhodovali: Stano, Novák – Bogdaň, Jobbágy, vylúčení: 2:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 1782 divákov



Poprad: Vošvrda – Kozák, Brejčák, Erving, Ulrych, Fabian, Ťavoda, Magovac – Handlovský, Paukovček, Vandas – Takáč, Zagrapan, Leclerc – Mlynarovič, Bjalončík, P. Svitana – Kundrik, Matej Paločko, R. Svitana – Nespala



Miškovec: Rajna – Ross, Vojtkó, Láda, Vandane, Szirányi, Goz, D. Kiss – Harrison, Vas, Részegh – Rodman, St. Pierre, Beauvillier – Miskolczi, Galanisz, Magosi – Farkas, Lovei, P. Kiss





HC Košice - MAC Újbuda 5:4 pp (1:1, 2:2, 1:1 - 1:0)



Góly: 20. Rapáč (Klhůfek, Chovan), 31. Chovan (Belluš, Růžička), 33. Chovan (Čížek), 44. Milý (Růžička), 63. Belluš - 13. Terbócs (Pitt), 25. Langkow (Orbán, Macaulay), 32. Sofron (Stretch, Terbócs), 58. Mcnally (Macaulay, Orbán). Rozhodovali: Snášel, Valach - Smrek, Šoltés, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 4259 divákov.



HC Košice: Košarišťan - Čížek, Růžička, Michalčin, Koch, Bučko, Repe, Cibák - Rapáč, Skokan, Klhůfek - Belluš, Chovan, Eliáš - Suja, Bortňák, Jokeľ - Milý, Vrábeľ, Hrabčák



MAC Budapešť: Halász - Garát, Carlisle, McNally, Macaulay, Pozsgai, Fejes, Bugár, Schlekmann - Terbócs, Stretch, Sofron - Orbán, Langkow, Bodó - Klempa, Pitt, Szigeti - Majoross, K. Nagy, Pápa





HC 07 WPC Koliba Detva - HK Nitra 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)



Góly: 22. Šišovský (Zuzin) - 12. Blackwater (Buček), 15. Graham (Blackwater, Kerbašian), 45. Kerbašian (Morrison, Buček), vylúčení: 6:9 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Adamec, Kókai (Maď.) - Rojík, Kis-Király (Maď.), 763 divákov



HC 07 WPC Koliba Detva: Petrík - Martin Chovan, Gachulinec, Kuklev, F. Fekiač, Jendroľ, Turan, Lalík, Sokolov – J. Sýkora, P. Zuzin, Šišovský – Žilka, Valent, R. Gašpar - Ľupták, Podešva, Čacho – Török, V. Fekiač, M. Surový



HK Nitra: Šimboch – Morrison, Mezei, Graham, Olsen, Pupák, Versteeg, Korím, S. Rácz – Scheidl, Kerbašian, Blackwater – R. Rác, Šimun, Buček – Csányi, Lušňák, Fominych – Hrušík, Minárik, Čaládi





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v piatom zápase za sebou. V piatkovom programe 19. kola Tipsport ligy zdolali domáci Zvolen 2:1 a udržali sa na čele ligovej tabuľky. Oba góly strelil Jakub Urbánek.Úradujúci majster z Banskej Bystrice napravil zaváhanie s "belasými" z minulého kola a v Nových Zámkoch triumfoval 3:1. "Barani" uspeli desiatykrát z uplynulých jedenástich duelov.Branko Radivojevič sa po úspešnom návrate na ľad v 18. kole tentoraz neradoval. Športový riaditeľ Dukly Trenčín pomáha tímu počas rozsiahlej maródky. Tentoraz však vyšiel strelecky naprázdno, keď "vojaci" prehrali na ľade posledného Liptovského Mikuláša 0:1.Novozámčania nastúpili do stretnutia s úradujúcim majstrom v limitovanej edícii dresov s motívom Halloweenu. Už v prvej minúte ich mohol poslať do vedenia Jakúbek ale jeho prudká strela neuspela. Na druhej strane pohrozil jedovatou strelou Giertl, ale Kristín jeho pokus lapačkou zrazil. Už od úvodných minút sa hral na juhu Slovenska rýchly hokej, útoky sa prelievali zo strany na stranu. V 7. minúte sa Bystričania ujali vedenia, keď puk po Lunterovom zakončení skončil za Kristínovým chrbtom. Vedenie hostí mohol zvýšiť Hohmann, no domáci brankár pohotovo sklapol betóny. Veľmi blízko ku gólu bol Bartánus, ale Hain v poslednej chvíli odpratal puk z bránkovej čiary.Podobne ako prvé, aj druhé dejstvo začalo v rýchlom tempe. Oba celky sa prezentovali sympatickým útočným výkonom. Na domácej strane vyštartoval po puku Štumpf a i keď tiesnený neskóroval, svojou dravosťou vybojoval presilovú hru. Domáci sa tlačili do bystrickej brány, ale ich pokusy ostali zatiaľ bez gólovej odozvy. Udrieť mohli aj hostia, ale v skrumáži prikryl puk po Kabáčovom pokuse Kristín a Bubelovi o pár minút neskôr chýbalo pár centimetrov, aby dosiahol na puk. V 33. minúte sa vo výbornej pozícii ocitol Bubela, Kristín jeho švih vyrazil ramenom. Neuspel ani Fafrák, ktorého teč po Cardwellovej prihrávke mieril mimo bránu. Do konca druhej tretiny ostávalo 24 sekúnd, keď dostal pred bránu puk Bubela a strelou zápästím rozvlnil sieť domácej brány.V tretej tretine sa domáci snažili o zníženie, v presilovke si Jakúbek pripísal dobrý pokus, Gajan v bráne hostí bol však pozorný a rovnako ustál Hruškovo dobiedzanie. Početnú výhodu mali neskôr aj hostia a využili ju na strelenie tretieho gólu. Úspešným strelcom bol tentoraz Southorn. Vzápätí sa vo veľkej príležitosti ocitol domáci Hruška, no domácu striedačku nepotešil. Rovnako pochodil o niekoľko sekúnd neskôr, k puku sa však následne dostal Jurík a znížil na rozdiel dvoch gólov. V závere zápasu ešte mohol po Nemčíkovej prihrávke prikrášliť víťazstvo hostí Hrnka ale z prvej trafil len bočnú konštrukciu brány. 72 sekúnd pred koncom sa Zámky odhodlali k hre bez brankára, Kristín sa však po niekoľkých sekundách musel vrátiť a stihol ešte zneškodniť tutovku Šťastného.Hostia decimovaní zraneniami nastúpili opäť s Brankom Radivojevičom v zostave. Práve bývalý slovenský reprezentant vo 4. minúte zachytili rozohrávku Liptovského Mikuláša, prihral Chromiakovi, ale jeho strelu zblokovali na ochrannú sieť. V prvej tretine sa útočníci príliš neblysli, najbližšie ku gólu bol McCormack, jeho pokus však skončil iba na žŕdke domácej bránky.Liptáci sa mohli dostať do vedenia v úvode druhej tretiny, ale Romančík skvele zlikvidoval Džuganovu príležitosť, na druhej strane nepochodil ani Tamáši zoči-voči Valentovi. Ten sa zaskvel aj pri úniku Rudlofa Hunu v 29. minúte.Tretiu tretinu začali domáci v oslabení, ale vďaka dobrému napádaniu nepustili súpera do príležitosti. V 42. minúte sa opäť predviedol Romančík proti Kajínekovi a zlikvidoval aj šancu voľného Mikysku. Diváci sa napokon dočkali gólu. V 51. minúte využil zaváhanie hostí Uhrík, ktorý sa v oslabení dostal do úniku a aj so šťastím rozhodol o víťazstve Liptákov.Na "dušičkový" zápas Popradu proti maďarskému Miškovcu sa do zostavy domácich vrátil po zranení Patrik Svitana. Úvod patril "kamzíkom", ktorý na bránu hosťujúceho Rajnu spustili poriadnu kanonádu. Tlaku Popradu napomohla presilová hra. V nej až trikrát po sebe nebezpečne od modrej pálil Kozák. Domáci sa gólu dočkali v 7. minúte. Rajna pred seba vyrazil strelu Fabiana, ktorú do siete "teplomerom" poslal pohotový Mlynarovič. Poprad sa i naďalej tlačil do zakončenia. Na 2:0 mohol v úniku zvýšiť Leclerc, ktorého ale hosťujúci brankár vychytal. Hostia hrozili iba sporadicky. Veľkú šancu zahodil Beauviller po prihrávke Rodmana.Tempo hry v druhej tretine upadlo. Hra bola plná nepresností a zakázaných uvoľnení. Hostia však napriek tomu udreli v 30. minúte. St. Pierre vyhral buly v útočnom pásme a Ládovu strelu tečoval medzi kruhmi agilný Beauviller - 1:1. V závere mohol vrátiť vedenie na domáce hokejky Vandas. Kundrikovu šikovnú prihrávku spoza bránky ale usmernil len do pripraveného Rajnu.Vandas mal na hokejke tutovku aj na začiatku tretieho dejstva. Rajna chytal famózne. Vzápätí v ideálnej palebnej pozícii netrafil Mlynarovič. Hostia boli v útoku prakticky neviditeľní. Popradčania pritom hosťujúcu bránku zasypali spŕškou striel. Domáci skúšali zlomiť súpera v presilovej hre. Oddychový čas trénera Petra Mikulu ale napadol na úrodnú pôdu. Rozuzlenie priniesla až 59. minúta. Handlovský udržal útočné pásmo, puk preskákal až k voľnému Paukovčekovi, ktorý ho golfovým úderom upratal pod hornú žrď - 2:1.Prvá tretina bola dlho najmä o obojstrannom čakaní na chybu súpera a brankári nemali veľa práce. V jej polovici sa Košičania dostali k presilovke, no zahrali ju veľmi zle. V oslabení unikol Pitt a jeho akciu dokončil Terbócs - 0:1. V pokračujúcej početnej nevýhode mohli hostia pridať aj druhý gól, ale Bodó s Langkowom neprekonali Košarišťana. Košičania vyrovnali v závere prvej časti, keď v Rapáč zužitkoval prihrávku Klhůfeka - 1:1.V 25. minúte hostia získali späť stratený náskok, keď pohľadnú kombináciu v presilovke zakončil Langkow - 1:2. Sľubné šance na zmenu skóre mali krátko na to hosťujúci Schlekmann i domáci Skokan, no brankári podržali svoje tímy. V gólovo úrodnej druhej časti však Košičania vyrovnali opäť v presilovke, keď Chovan z ostrého uhla lišiacky nastrelil brankára Halásza, od ktorého sa puk odrazil do bránky - 2:2. Už o minútu však hostia opäť viedli, jeden z mnohých rýchlych protiútokov maďarského tímu zakončil Sofron - 2:3. Aj do tretice však "oceliari" vyrovnali, keď Čížekovu strelu ideálne tečoval Chovan - 3:3.Košičania išli prvýkrát do vedenia v 44. minúte. Striedajúci Milý dokorčuľoval do útočného pásma po Růžičkovu prihrávku a po úniku za obranu hostí prekonal Halásza - 4:3. Hostia sa po inkasovanom góle zamerali na ofenzívu a hralo sa najmä pred brankárom Košarišťanom. Ten viackrát pomohol tímu udržať tesný náskok, ktorý v 58. minúte mohol navýšiť Jokeľ, ale Halász včas zaľahol puk. Hostia vyrovnali v 58. minúte pri signalizovanom treste Košičanov, keď Mcnally dorazil puk do Košarišťanovej bránky - 4:4.O víťazný gól sa napokon postaral košický útočník Belluš, ktorý rozhodol v 63. minúte."Sú to pre nás vzácne a ťažko vydreté body. Po celých 60 minút sme neboli schopní získať kontrolu nad zápasom. Viac sme ho naháňali, než viedli. Trikrát sme boli schopní vrátiť sa do zápasu, to si veľmi vážim. Máme dva body, za to si hráči zaslúžia pochvalu. Našli totiž cestu k víťazstvu v zápase, ktorý bol pre nás veľmi ťažký."Hostia vstúpili do zápasu aktívne, hneď v úvode tečoval puk Scheidl, ale Petrík dokázal zareagovať. Na opačnej strane sa blysol aj Šimoboch po strele Šišovského. Skóre stretnutia otvorila Nitra. V 12. minúte Petrík vystihol Bučekov blafák, útočník hostí však získal odrazený puk, prihral Blackwaterovi, ktorý z prvej poslal Nitranov do vedenia. O necelé tri minúty neskôr išla Detva do prečíslenia, no Sýkora so Šišovským nevyťažili nič. Naopak, vzápätí po individuálnej akcii zdvojnásobil náskok Nitry Graham.Druhú tretinu začali lepšie domáci, už v 22. minúte skorigoval Šišovský, ktorý potrestal vylúčenie Kerbašiana. Nitra mohla odpovedať už v 25. minúte, ale Petrík sa v skrumáži zorientoval najlepšie. Na opačnej strane nepochodili Török ani Šišovský.Úvod záverečného dejstva poznačilo viacero vylúčení, Nitra dostala dvakrát možnosť hrať 5:3. Po prvý raz výhodu nevyužila, ale v 45. minúte už áno. Akciu začal Buček prihrávkou Morrisonovi na ľavú stranu, ten z prvej posunul krížom Kerbašianovi a ten zvýšil na 3:1. V 51. minúte mohol streliť kontaktný gól aktívny Šišovský, ale nezachytil Zuzinovu prihrávku. Detve nepomohla ani záverečná hra bez brankára a prehral po druhý raz za sebou.V prvej tretine sa oba tímy pomalšie rozbiehali, ale napriek tomu mohli skórovať. Na strane hostí sa Jendek ocitol sám pred Tomekom, neuspel a rovnako na opačnej strane 'pohorel' voľný Bonis na Brustovi. Skóre napokon otvoril Urbánek tvrdou strelou z pravej strany a bolo 0:1. Bratislavčania mohli zvýšiť vedenie ak by chybu súpera využil v šanci Zigo. Potom hrali Zvolenčania dve presilovky v rade, v ktorých mali niekoľko príležitostí. Najprv nevyrovnal z otočky Špirko a Bonis strieľal do žŕdky. Slovan mal obrovskú možnosť, keď Meszároš vykorčuľoval z trestnej lavice a išiel sám na bránku, bol však faulovaný a nasledovalo trestné strieľanie. To však jeho spoluhráč Abdul nevyužil. Početnú výhodu napokon 'bryndziari' pretavili do gólu, pretože bekhend Marca Halamu zblízka bol excelentný – 1:1. Domáci mohli do prestávky aj otočiť výsledok, no McPherson ani na dvakrát neprekonal pozorného Brusta.V strednom dejstve ubudlo šancí. Obe mužstvá sa zamerali na pozorné defenzívy. Druhý gól mal na hokejke Puliš, ktorý dobiedzal pred Tomekom a po ňom domáci Mráz, ten voľný z dvoch metrov mieril do gólmana Slovana. Neskôr mal veľkú možnosť v 'belasom' drese Matoušek, ale skvele zasiahol Tomek. Bratislavskí hokejisti nevyužili v polovici zápasu dve presilovky v rade. Abdul dostal zo skrumáže puk za čiaru, no podľa arbitrov nedovolene a z dorážky sa netešil v tutovke ani Bondra. Početnú výhodu v závere druhej tretiny mali aj Zvolenčania, ale vyložená šanca absentovala.Tretiu tretinu začali lepšie hostia, veľké príležitosti nevyužili Abdul a Zigo a potom v presilovke dvakrát Štajnoch a Pance. Hokejisti spod Pustého hradu mali aj šťastie. V hre piatich proti piatim sa hralo viac takticky, ale viac než štyrom tisíckam divákom to nevadilo, vytvorili na štadióne aj 'mexické' vlny. Až v 53. minúte sa udiali dva dôležité momenty. Na zvolenskej strane totiž v šanci neuspel McPherson, nasledoval protiútok, z ktorého sa presadil pohotovou strelou Urbánek – 1:2. O minútu neskôr po faule na Abdula rozhodcovia nariadili druhé trestné strieľanie a opäť ho realizoval neúspešne spomínaný Abdul. Slovan následne nevyužil presilovku a v závere sa mierne strachoval o výsledok. Vyrovnanie mal na hokejke Mráz, no Brust bol proti.