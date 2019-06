TIPSPORT LIGA: Southorn predĺžil zmluvu s Banskou Bystricou

Na archívnej snímke (sprava) Jordon Southorn. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 24. júna (TASR) - Kanadský hokejový obranca Jordon Southorn predĺžil o dva roky zmluvu s úradujúcim trojnásobným majstrom Tipsport Ligy HC'05 Banská Bystrica.Southorn, ktorého si v roku 2008 vybralo v drafte NHL Buffalo Sabres, prišiel do tímu "baranov" v decembri 2018 a stal sa jedným z lídrov zadných radov. V 39 zápasoch základnej časti a play off zaznamenal 27 bodov (7+20) a bol dôležitou súčasťou presilových hier. Dvadsaťdeväťročný Kanaďan prišiel do Banskej Bystrice z tímu Florida Everblades z ECHL, v rokoch 2016 až 2018 hral v Kazachstane, má za sebou aj pôsobenie v Baryse Astana v KHL. Informácie priniesol klub z Banskej Bystrice na svojej webovej stránke.