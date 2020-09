Tipsport liga už bude Tipos extraliga, v úvodnom kole aj zápasy Michalovce – Slovan a Košice – Zvolen

Výmena generálneho partnera

Každý s každým



Tipos extraliga - 1. kolo (program)



piatok 2. 10.



Banská Bystrica - Nové Zámky

Michalovce - Slovan Bratislava

Poprad - Nitra

Miškovec - Trenčín

Košice - Zvolen

Detva - Liptovský Mikuláš



Banská Bystrica - Nové ZámkyMichalovce - Slovan BratislavaPoprad - NitraMiškovec - TrenčínKošice - ZvolenDetva - Liptovský Mikuláš

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.9.2020 (Webnoviny.sk) - Najvyššia slovenská hokejová súťaž bude v sezóne 2020/2021 niesť názov Tipos extraliga. Odštartuje v piatok 2. októbra šiestimi zápasmi 1. kola, z ktorých bude veľkú pozornosť pútať súboj dvoch ambicióznych účastníkov. Bratislavský Slovan zavíta na východ do Michaloviec.Najvyššia hokejová súťaž prešla v lete viacerými modifikáciami. Nielen zmenou generálneho partnera z Tipsportu na Tipos, ale tiež transformáciou riadiaceho orgánu z Pro-Hokeja na Asociáciu profesionálnych hokejových klubov (APHK) . Vo funkcii šéfa najvyššej slovenskej hokejovej súťaže skončil Richard Lintner . Jeho post zaujala Aneta Büdi."Jedným z dôvodov vzniku novej spoločnosti bola snaha zvýšiť hodnotu klubov a marketingových práv delegovaných na túto spoločnosť. Chceme súťaž dostať na vysokú úroveň a v rámci nej sa priblížiť k vyšším európskym štandardom. Vízií a cieľov máme viacero, budeme ich prezentovať separátne,“ uviedla v úvode utorňajšej tlačovej konferencie Aneta Büdi , cituje ju portál hockeyslovakia.sk.Medzi prvé úlohy APHK patrilo preklopenie starých partnerstiev z Pro-Hokeja na novú spoločnosť a zároveň prilákanie nových sponzorov na atraktívny hokejový produkt. Tento proces naďalej prebieha. Dotiahnutý bol ten s generálnym partnerom, ktorým sa stala spoločnosť Tipos "Musím sa všetkých partnerom úprimne poďakovať za dlhé, náročné, no konštruktívne rokovanie. Viedli sme ich s cieľom podporiť slovenský hokej. Verím, že naša spolupráca bude prospešná a produktívna pre všetkých. Na možnosť byť donorom športu na Slovensku sme hrdí. Chceme sa stať značkou, ktorá športu pomôže aj v súčasných ťažkých časoch. Čo sa týka hokeja, bol pre nás prirodzenou voľbou na podporu našej značky,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Marek Kaňka Prezident SZĽH Miroslav Šatan k rokovaniam a novým dohodám doplnil: "Sme radi, že došlo k dohode. Nebolo to ľahké. Chcem sa poďakovať aj novému partnerovi Tiposu za korektné rokovania. V dobe, keď sezóna nebude jednoduchá aj vzhľadom na aktuálne okolnosti, je potrebná spolupráca. A možno aj na vyššej úrovni ako doteraz.“Najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž bude naďalej riadiť trojčlenná Ligová rada, pozostávajúca z dvoch zástupcov Slovenského zväzu ľadového hokeja a jedného nominanta APHK. Tipos extraliga sa začne s dvanástimi účastníkmi vrátane maďarského klubu DVTK Jegesmedvék Miškovec.Každý tím odohrá v základnej časti 50 zápasov. Každý s každým sa stretne dvojkolovo dvakrát dvoma, dvakrát vonku, čo predstavuje 44 stretnutí. Zostávajúcich šesť duelov odohrajú tímy vo vianočnom a novoročnom období s troma najbližšími súpermi v rámci svojho regiónu.