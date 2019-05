Tipsport Liga:V HC Košice skončilo 15 hráčov, posily v štádiu riešenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Košice 13. mája (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HC Košice už nepočíta so službami 15-tich hokejistov, ktorí si obliekali dresv sezóne 2018/2019. Košický klub informoval o novinkách na oficiálnej stránke.Po sezóne 2019/2020, v ktorejtretíkrát za sebou vypadli vo štvrťfinále play off, skončili tréneri Roman Šimíček, Marcel Šimurda a Peter Bartoš. V HC Košice už nepokračujú ani obrancovia Roman Derljuk, Martin Dudáš, Jimmy McDowell, Martin Lenďák, Klemen Pretnar, Jere Pulli a Eduard Šedivý a útočníci Evan Brophey, Igor Ignatuškin, Peter Galamboš, Petr Kafka, Tomáš Klíma, Patrik Lušňák, Gabriel Spilar a Eliezer Šerbatov. V klube s najväčšou pravdepodobnosťou skončil aj útočník Ladislav Nagy, ktorý už avizoval koniec kariéry po MS.Na predĺžení zmlúv sa s košickým klubom dohodli brankár Stanislav Škorvánek, obrancovia Patrik Koch, Tomáš Slovák, Václav Čížek, Christian Michalčin a Jakub Cibák. Z projektu U20 sa do košického klubu vráti Filip Maňák. Košický dres si budú aj v sezóne 2019/2020 obliekať útočníci Marcel Haščák, Jakub Suja, Tomáš Hričina, Oliver Jokeľ, Roman Žitný, Filip Vrábeľ, Šimon Petráš a z juniorského mužstva bude do tímu zaradený Jakub Köver. Try-out absolvuje Juraj Milý, o zmluve rokuje aj brankár Vladislav Habal.Spoločná letná príprava A-mužstva HC Košice sa začne v pondelok 20. mája 2019. "Našou víziou je nachádzať strednú až mladšiu generáciu ambicióznych hráčov, ktorí chcú pracovať a posúvať sa v kariére a budú hrdí na to, že si oblečú dres HC Košice," povedal športový manažér Jan Šťastný.