TIPSPORT LIGA: V piatok odštartuje 1. kolo, majster hostí L. Mikuláš

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Program úvodného kola Tipsport Ligy 2018/19



Banská Bystrica - MHk 32 Liptovský Mikuláš (17.30 h)

HC Košice - HKM Zvolen (17.30 h)

MsHK Žilina - HC 07 Detva (17.30 h)

HK Nitra - DVTK Jegesmedvék Miškovec (18.00)

Dukla Trenčín - HK Poprad (18.00 h)

MAC Budapešť - MHC Nové Zámky (19.00 h)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Hoci sa v Tipsport Lige v sezóne 2018/19 odohrali už štyri zápasy, jej ostrý štart je na programe v piatok 14. septembra. V najvyššej hokejovej súťaži na Slovensku sa pred jej začiatkom udialo niekoľko zmien, tou najpodstatnejšou je štart dvoch tímov z Maďarska. Fanúšikovia sa tak v novej sezóne môžu tešiť aj na súboje slovenských zástupcov s MAC Budapešť a DVTK Jegesmedvék Miškovec.V súťaži bude pôsobiť opäť aj projekt HK Orange 20, počet tímov v TL sa tak ustálil na čísle 13. Práve slovenská dvadsiatka už v novej sezóne absolvovala proti tipsportligistom štyri vložené zápasy, vo všetkých ťahala za kratší koniec. Prvé výhry v novej sezóne s ňou zaznamenali Detva (4:0), MsHK Žilina (5:3), Nové Zámky (3:1) a Liptovský Mikuláš (5:1). Zverencov trénera Ernesta Bokroša čaká svetový šampionát juniorov, ktorý sa na prelome rokov uskutoční v kanadských mestách Vancouver a Victoria. Slovensko bude hrať v základnej B-skupine proti výberom Švédska, USA, Fínska a Kazachstanu. Záverečný zápas v TL čaká na "mladíkov" 6. septembra. Okrem TL im na prípravu budú tak ako v uplynulej sezóne slúžiť aj zápasy v 1. St. Nicolaus lige.Favoritov na zisk titulu je pred začiatkom sezóny niekoľko. Napriek odchodom opôr bude chcieť o najvyššie priečky opäť bojovať Banská Bystrica, víťaz dvoch predchádzajúcich ročníkov. V klube prišlo k zmene aj na trénerskom poste, Vladimíra Országha nahradil na striedačke Kanaďan Dan Ceman. Bystričania vstupujú do sezóny so zápasovou praxou. Majú za sebou štyri zápasy v Lige majstrov, v ktorých však uspeli iba raz. V dueloch s JYP Jyväskylä ťahali za kratší koniec, so švajčiarskym Luganom raz vyhrali a raz prehrali. V príprave sa však "baranom" darilo, keď vyhrali päťkrát v šiestich zápasoch, pričom zdolali aj Slovan Bratislava, účastníka Kontinentálnej hokejovej ligy.Pohár Vladimíra Dzurillu by si však radi vo vitríne vystavili aj Nitrania a Trenčania. Oba tímy sa počas leta zdravo posilnili. Kým klub spod Zobora lovil aj v zámorských vodách, v Dukle si posily vyhliadli v Čechách. Milan Bartovič aj Mário Bližňák sú však dlhoroční slovenskí reprezentanti a aj s ich pomocou chce tréner Peter Oremus zavŕšiť svoju trenčiansku misiu titulom.povedal Oremus pre TASR. Do Nitry prišli hráči, ktorí by mali pomôcť vyvážiť tím. Vlani totiž produktivitu "corgoňov" ťahal prevažne prvý útok.povedal tréner Antonín Stavjaňa. Držať krok s favoritmi chcú aj Košice a Zvolen, vlani bola prvá šestka tabuľky mimoriadne vyrovnaná. Podobný priebeh sa dá očakávať aj v novej sezóne.V nej budú okrem slovenských tímov štartovať aj dva maďarské, TL teda dostala prívlastok medzinárodná.uviedol Richard Lintner, riaditeľ spoločnosti Pro-hokej, ktorá riadi najvyššiu súťaž. Maďarské tímy môžu bojovať o titul v Tipsport Lige, no nemôžu z nej zostúpiť.Rozšírením na 12 riadnych účastníkov sa zmenil aj hrací formát TL. V základnej časti odohrajú mužstvá 55 kôl (od 14. septembra do 26. februára), upraví sa systém vyraďovacej časti o titul. Pred štvrťfinále sa bude hrať kvalifikácia o Kaufland play off TL (predkolo), v ktorej sa predstavia siedmy až desiaty tím po základnej časti. Siedmy proti desiatemu a ôsmy proti deviatemu odohrajú sériu na tri víťazstvá. Samotná play off sa začne štvrťfinálovými zápasmi 9. marca. Absolútneho víťaza najvyššej súťaže by mala verejnosť spoznať najneskôr 20. apríla. Slovenský šampión, teda najlepší slovenský klub v play off, bude mať právo štartu v Lige majstrov. Play out sa po novom zmení na baráž (12.-23. marca). Posledný slovenský zástupca si zmeria sily s víťazom play off I. ligy, hrať sa bude na štyri víťazstvá.Na konci play off získa najužitočnejší hráč vyraďovacích bojov Zlatú korčuľu. Zároveň sa po krátkej odmlke vracia súťaž o Zlatú prilbu. Novinkou je trofej pre víťaza základnej časti - Pohár Dušana Pašeka.