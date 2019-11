TIPSPORT LIGA: Versteegov debut bol víťazný

Na snímke nová posila HK Nitra Kris Versteeg s číslom 43 na rozkorčuľovaní pred zápasom s HKM Zvolen počas 26. kola hokejovej Tipsport Ligy HK Nitra - HKM Zvolen 29. novembra 2019 v Nitre. Foto: TASR - Milan Ivanič Foto: TASR - Milan Ivanič

Nitra 30. novembra (TASR) - Víťaznú premiéru v drese Nitry má za sebou kanadský útočník Kris Versteeg. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára včera odohral prvý zápas v hokejovej Tipsport Lige a jednou asistenciou pomohol k domácemu triumfu 4:2 nad Zvolenom.Versteeg nastúpil v dueli 26. kola v prvom kanadskom útoku Nitry s Juddom Blackwaterom a ďalšou čerstvou akvizíciou Coltonom Yellow Hornom. Tridsaťtriročný krídelník bol na svoj výkon kritický, najmä v úvode stretnutia sa necítil ideálne.priznal Versteeg.povedal pre TASR 33-ročný útočník, ktorý má na konte vyše 700 štartov v NHL. Zaradenie do útoku s kanadskými spoluhráčmi sa mu pozdávalo, ale s hrou na začiatku zápasu nie je spokojný.pokračoval Versteeg, ktorý zaznamenal asistenciu pri víťaznom presilovkovom góle Blackwatera zo 44. minúty.Fanúšikovia Nitry si svojho nového obľúbenca vypýtali na pozápasovú ďakovačku.pochvaľoval si už tradične výbornú atmosféru v Nitra aréne.Rovnako vyzdvihol aj úroveň zápasu.dodal Versteeg.Nitrania po sérii troch prehier zareagovali obmenou kádra, okrem Versteega ho posilnil aj ďalší kanadský útočník Colton Yellow Horn. Ten si proti Zvolenu pripísal dve asistencie.povedal v mixzóne Yellow Horn.Zloženie prvého útoku nebolo náhodné, keďže celá trojica sa dôkladne pozná.pokračoval 32-ročný Yellow Horn.Svoj premiérový zápas v drese Nitry zakončil so ziskom dvoch kanadských bodov, s tým sa však určite neuspokojuje a cíti, že útočná trojica môže byť ešte úspešnejšia. "V prvej tretine to nebolo z našej strany dobré. V druhej sme sa už na ľade videli lepšie, ale potrebujeme sa ešte pár zápasov zohrať," dodal.