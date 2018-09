TIPSPORT LIGA: Žilina zvíťazila nad HK Orange vo vloženom zápase

Na archívnej snímke brankár Žiliny Maroš Mikoláš. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

MsHK DOXXbet Žilina – HK ORANGE 20 5:3 (3:1, 2:2, 0:0)



Góly: 9. J. Ručkay (Balej, Hvila), 9. Matejka (J. Ručkay, Barta), 15. Hvila (Žilin, Balej), 21. Jenčík (Rud. Huna, Surovka), 24. Mendrej (Síkela) - 3. Fafrák, 25. Džugan (Nahálka), 38. E. Švec (Kollár, Fafrák). Vylúčení: 9:6 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Stano, M. Novák – Frimmel, Durmis, 430 divákov.



Žilina: Mikoláš – Bagin, Kučný, Pastor, Žilin, Matejka, Jankovič, Piegl, Mendrej – Jenčík, Surovka, Rud. Huna – Balej, Húževka, Hvila - Beránek, J. Ručkay, Barta - Síkela, Ondruš, Fedosejev



HK ORANGE 20: Kostelný – E. Švec, J. Štefanka, Golian, Maňák, Nahálka, Boldižár, Romaňák, Brincko – Fafrák, Kollár, Havrila – Urbánek, Giertl, L. Lunter – Juščák, R. Svitana, Džugan – Zahradník, Matoušek, Čenka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 7. septembra (TASR) - Hokejisti MsHK DOXXbet Žilina zvíťazili v piatkovom vloženom zápase 2. kola Tipsport Ligy na domácom ľade nad HK Orange 20 5:3.Vo vloženom dueli 2. kola privítala Žilina na svojom ľade reprezentačnú dvadsiatku, ktorá bola od úvodu aktívna. Po necelej polminúte zastavil aktivitu hostí iba faulom Surovka a domáci hneď za prvé vylúčenie v sezóne pykali, keď Fafrák prestrelil z pravého kruhu Mikoláša.však v 9. min. v priebehu 21 sekúnd otočili skóre vo svoj prospech. Po skončení presilovky sa podarilo puk do brány pretlačiť Ručkayovi a o chvíľu skóroval z druhej vlny nepokrytý obranca Matejka. Žilinčania sa upokojili a začali sa čoraz viac presadzovať v útoku. V 14. min. nastrelil Huna hornú žŕdku, ale o minútu neskôr nabil krížnou prihrávkou ruský obranca Žilin Hvilovi, ktorý z ľavého kruhu strelou príklepom nedal Kostelnému šancu. Hra sa potom rozkúskovala viacerými vylúčeniami a diváci už veľa pekných momentov nevideli.Mladíkov z dvadsiatky poslal už po ôsmich sekundách druhej tretiny do početnej nevýhody Havrila a náskoknavýšil onedlho gólom do odkrytej brány Huna. V 24. min. už bolo 5:1, keď Síkela nabil medzi kruhy Mendrejovi a mladý bek Žiliny z prvej prestrelil Kostelného. O minútu videli diváci siedmy gól duelu, keď Nahálka vysunul do nájazdu Džugana a krídelník hostí prekonal Mikoláša. Strelecké hody potom ustali a domáci kontrolovali priebeh hry. Diváci potom videli až trikrát po sebe zlé striedanie, dvakrát domácich a raz hostí. V 37. min. si po jednom takomto treste Žilinčania veľmi skomplikovali situáciu, keď po následných trestoch pre Pastora a Ručkaya sedeli na lavici hanby v rýchlom slede až traja a dvojnásobnú výhodu potrestal delovkou od modrej na začiatku 38. min. Švec. Dvadsiatka po ďalšom faule domácich dohrávala tretinu v početnej výhode o dvoch i jedného muža, ale Mikoláš už neinkasoval, aj keď viacero situácií zaváňalo štvrtým gólom hostí.Žilinčania skrátenú presilovku hostí v úvode tretej tretiny ustáli bez gólu a následne sa snažili poistiť vedenie ďalším presným zásahom. Mladí reprezentanti však dobre napádali, hrali nepríjemne do tela, dobre korčuľovali a stále sa snažili o kontaktný gól a zdramatizovanie zápasu. V polovici tretej časti ušiel po návrate z trestnej lavice Juščák a hoci tiesnený Žilinom takmer prekonal Mikoláša, ktorý nakoniec uchránil svoj tím od ďalšieho gólu. V následnej presilovke mu zase po strele Kollára pomohla ľavá žrď. Záver si už skúsenejší domáci postrážili.