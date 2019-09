TIPSPORT LIGA: Zvolen na ľade Detvy zaznamenal už druhú výhru v sezóne

Na snímke zľava v pozadí Martin Chovan (Detva) a Samuel Petráš (Zvolen) počas zápasu 3. kola Tipsport Ligy v hokeji HC 07 WPC Koliba Detva – HKM Zvolen v Detve 17. septembra 2019. Foto: TASR - Ján Krošlák Foto: TASR - Ján Krošlák

HC 07 WPC Koliba Detva - HKM Zvolen 5:6 (1:2, 2:3, 2:1)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detva 17. septembra (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v utorňajšom zápase 3. kola Tipsport Ligy na ľade HC 07 WPC Koliba Detva po divokej prestrelke 6:5 a zaznamenali druhú výhru v sezóne.14. Čacho, 34. Sýkora (Valent), 37. Fekiač (Andersons, Sýkora), 44. Zuzin (Ščurko, Mar. Chovan), 47. Gachulinec (Král, Čacho) – 6. Bonis (Trotter, Švarný), 17. Špriko (Preisinger, Trotter), 29. McPherson (Trotter, Bonis), 31. Kelemen (Corrin, Špirko), 39. Hansen (Kelemen, Špirko), 56. Bonis (McPherson). Rozhodovali: Lokšík, Valach - Frimmel, Jurčiak, vylúčení na 2 min: 2:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 776 divákov.Šimko – Mar. Chovan, Golian, Andersons, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Kuklev, Pač – Zuzin, P. Valent, Ščurko – Žilka, V. Fekiač, Sykora – Král, Gašpar, Ľupták – Török, Čacho, ČenkaTomek – Švarný, Lowney, Corrin, Roman, Maier, Drgoň, Fatul – B. Mráz, Špirko, Hansen – Bonis, Trotter, McPherson – Kelemen, M. Halama, Preisinger – Handlovský, S. Petráš, Chlepčok – KoleničV úvode si vypracovali domáci tlak i šance, no nepremenil ich a vzápätí ich schladil inkasovaný gól. O ten sa postaral v 6. minúte Bonbis, ktorého strela prepadla Šimkovi za chrbát. V 9. minúte mohlo byť 2:0, ale Corrinova strela len opečiatkovala žŕdku. Následne sa nepresadil ani Kelemen a tak v 14. minúte už udreli aj domáci. Na 1:1 vyrovnal Čacho. Záver úvodnej tretiny však patril opäť hosťom. V krátkom slede išli na trestnú Gachulinec a Gašpar a presilovku o dvoch hráčov využil Špirko - 1:2.Tlak Zvolena pokračoval aj po prestávke. So šancami Chlepčoka, Bonisa a Romana si Šimko ešte poradil, ale v 29. minúte už nestačil na strelu McPhersona pri avizovanom vylúčení. Neprešli ani dve minúty a hostia viedli už 4:1, presadil sa Kelemen. Detva však nezložila zbrane a v druhej časti druhej tretiny dokázala dvakrát skórovať. Najprv znížil Sýkora a po ňom sa pri presilovke presadil aj Fekiač a znížil na 3:4. Záver sa však opäť vydaril viac Zvolenčanom, keď Kelemen našiel krížnou prihrávkou Hansena - 3:5.Divoká prestrelka pokračovala aj v treťom dejstve. Tentoraz ho začali lepšie domáci hráči a už po troch minútach znížili opäť na rozdiel jediného gólu. Po Zuzinovi sa navyše v 47. minúte pridal aj Gachulinec a zrazu sa išlo od nuly. Detva mohla aj otočiť, no v 52. minúte nevyužila presilovku a o štyri neskôr udreli opäť hostia. Blafákom sa presadil Bonis - 5:6.