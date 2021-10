Tipy ako dosiahnuť úspech v práci i vo vzťahoch

Ako ho dosiahnuť a naozaj si úspech užiť?

Skúsená koučka Silvia Langermann sa vám na ceste za vaším úspechom prihovorí tým „najľudskejším“ jazykom. V knihe Úspech si ty z vydavateľstva Ikar ponúka pomoc a reálnu skúsenosť, ktorú nadobudla počas 15-ročnej praxe vedenia ľudí priamo za ich snami.

„Otočte svoju tvár k slnku a nikdy neuvidíte tieň.“

Helen Kellerová

Naučíte sa, čo je pre získanie úspechu pre vás najdôležitejšie, ako napríklad:

- medziľudské vzťahy

- snívanie a stanovenie reálnych cieľov

- akým chybám sa treba vyhnúť

- ako spoznať svoj talent a chopiť sa príležitostí

- ako dosiahnuť svoj cieľ

Inšpirujte sa príbehmi odvážnych ľudí a prekonajte nepriazeň osudu. Stačí sa opäť postaviť na nohy, nevzdávať sa a opäť snívať. Napokon, presne tak to povedal aj slávny Henry Ford: „Neúspech je len šanca začať znova, tentokrát o niečo rozumnejšie.“

Zaoberá sa napríklad manipuláciou, ktorá nám neraz prekáža v ceste za úspechom. Či už je to manipulácia v práci, rodine, medzi priateľmi ap. Venuje sa aj manipulácii zo strany médií či na sociálnych sieťach.

Hovorí o najčastejších chybách, ktoré nám bránia v dosahovaní úspechu. Medzi ne patria aj výhovorky, neschopnosť prijať zodpovednosť, prokrastinácia, odkladanie, naštrbené sebavedomie ap. „Napríklad výhovorka Nemám čas! je absolútnou kráľovnou medzi výhovorkami. Musíme si uvedomiť, že každý z nás má 24 hodín za deň a všetci máme rovnaké množstvo času. Základom je naučiť sa, ako ten čas efektívne využiť. Ako plánovať, rozvrhnúť si veci, prípadne čo nerobiť (lebo je to neefektívne) a čomu sa naopak venovať viac (pretože vám to prinesie vás osohu),“ vysvetľuje Silvia Langermann v článku pre portál LepšíDeň.sk.

Walt Disney svojho času povedal: „Najlepší spôsob, ako začať, je prestať rozprávať a začať robiť.“ Už toto môže byť prvý krok k úspechu, takže základom je vykročiť. A práve o tej ceste za úspechom, čomu sa vyhnúť, ako ho dosiahnuť sa dočítane v knihe Úspech si ty od koučky Silvie Langermann.

Pozrite si jej video:

Silvia Langermann sa koučinku a psychológii venuje už 15 rokov, má za sebou takmer 3000 koučingových sedení, šéfka poradne Power Coaching. Spája sa s ňou Projekt šanca, v ktorom pomáha ľuďom, ktorí pomoc potrebujú.

Milan Buno, knižný publicista