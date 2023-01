Tipy ako najrýchlejšie predať vašu nehnuteľnosť

Splatíme dlhy, zbavíme sa hypotéky, získame finančnú slobodu a pre svoju rodinu zabezpečíme pokojnejší život. Ak uvažujete nad výkupom nehnuteľností, na nasledujúcich riadkoch sa dočítate, ako to urobiť bez zbytočných komplikácií, s čo najvyšším ziskom a predovšetkým, najrýchlejšie ako je to možné.

Trúfate si na svojpomocný predaj alebo budete dôverovať odborníkom?

Svojpomocný predaj je na prvý pohľad lákavý, pretože máte predstavu, že vám zostane maximum zo zisku. V dnešnej dobe je však príjemnejšie zveriť sa do rúk realitnej kancelárie, pretože to znižuje riziko podvodov a zmlúv, ktoré pre vás budú v konečnom dôsledku nevýhodný. Realitná kancelária pre vás predstavuje množstvo výhod:

● zabezpečí všetky potrebné dokumenty a môžete ju splnomocniť aj na mnoho administratívnych úkonov, pri ktorých nemusíte byť prítomní,

● ušetrí vám čas

● využijete skúseností realitných maklérov a ich bohaté kontakty, ktoré bežný človek nemá

● pomôže vám pripraviť nehnuteľnosť na prehliadky

● vytvorí a spravuje inzerát, teda odpovedá záujemcom a sprevádza ich pri prehliadke.

Ak sa rozhodnete využiť služby profesionálov, celý proces môže prebehnúť rýchlejšie a hlavne pohodlnejšie. Dávajte si však pozor pri výbere realitnej kancelárie zameranej na výkup nehnuteľností, dôkladne si preštudujte recenzie na ňu a overte si spokojnosť zákazníkov, ktorí jej služby už využili.

Pokiaľ preferujete predaj nehnuteľnosti na vlastnú päsť, ponúkame vám niekoľko tipov, ako to urobiť rýchlo, bezpečne a s veľkým ziskom.

Ako správne propagovať vašu nehnuteľnosť?

Najdôležitejším krokom je dať svetu vedieť, že predávate nehnuteľnosť. Preto zverejnite inzeráty na všetkých známych realitných portáloch, ale aj na sociálnych sieťach, kde si môžete zaplatiť aj reklamu, aby sa zobrazoval inzerát aj ľuďom, ktorých nepoznáte. Inzerát nestačí iba raz zverejniť, pravidelne ho aktualizujte, aby sa stále zobrazoval čo najvyššie pri vyhľadávaní na portáloch.

Pri predaji domu alebo bytu platí dvojnásobne, že predávajú najmä fotografie, ktorým sa budeme venovať neskôr. Teraz by sme vás radi podporili aj pri výbere vhodného textu. Inzerát musí zaujať, preto začnite opisovať všetky výhody, ktoré vaša nehnuteľnosť ponúka. Opíšte podrobne aj lokalitu a snažte sa uviesť čo najviac detailov. Bude vás totiž čakať vlna telefonátov a emailov od záujemcov a určite nechcete dookola odpovedať na tie isté otázky, napríklad o aké poschodie ide alebo či vedie k bytu výťah.

Kľúč k úspešnému a rýchlemu predaju? Kvalitné fotky z dobrých uhlov!

Ako sme už spomenuli, fotografie predávajú. Skôr ako stlačíte spúšť, pripravte svoju domácnosť na fotenie. To znamená dôkladne ju upratať a schovať všetky osobné veci a neporiadok, aj keby ste ich mali na pár hodín povkladať do koša na bielizeň a postaviť do chodby. Dizajn je veľmi dôležitý, preto kúpte čerstvé kvety, nechajte na stenách zaujímavé obrazy a dávajte si pozor aj na to, aký je výhľad z okna. Foťte pri dennom svetle, aby boli fotografie čo najostrejšie a kvalitné. Ukážte záujemcom fotografie z rôznych uhlov a ak je to možné, natočte aj video s krátkou prehliadkou.

Prvý dojem je dôležitý aj pri nehnuteľnostiach

Uprataný a upravený byt nemá byť iba na fotografii, ale aj pri prehliadke domu či bytu. Preto upravte exteriér aj interiér tak, aby hneď na prvý podľa ukazoval potenciál nehnuteľnosti, ktorý v sebe skrýva. Ide o tzv. home staging, teda prezentáciu domu v takej podobe, aby zaujal kupujúcich. Pri upratovaní myslite na detaily ako je utretý prach, žiadne špinavé prádlo, minimum kozmetiky v kúpeľni a utreté podlahy.

Zamerajte sa na prezentáciu bytu alebo domu počas prehliadok

Pri prehliadkach musíte byť flexibilní a vyhradiť si voľný čas tak, aby vyhovoval záujemcom. V tomto spočíva veľká výhoda využitia služieb realitnej kancelárie, kedy maklér absolvuje prehliadku za vás. Pred každou prehliadkou by mal byť priestor uprataný. Keď sprevádzate záujemcov, správajte sa príjemne a vyzdvihnite výhody, ale nepreháňajte a vždy odpovedajte pravdivo.

Investujte do opráv a sústreďte sa aj na najmenšie detaily

Ľudia si pri dnešných vysokých sumách za nehnuteľnosti na fotkách všímajú aj tie najmenšie detaily, preto sa oplatí skontrolovať, či je nehnuteľnosť v top stave. Oplatí sa vymaľovať steny, mať plne funkčné elektrické zásuvky a žalúzie na oknách.

Zistite si trhovú cenu na základe vašej konkurencie

Pred zverejnením inzerátu si prezrite inzeráty iných predávajúcich s podobnou nehnuteľnosťou. Podľa konkurencie zvoľte adekvátnu sumu, ak je príliš vysoká, môže predaj trvať dlhšie, ako si prajete, ale ak je cena nehnuteľnosti nízka, môžete prísť o cenný zisk. Aj tu platí pravidlo zlatej strednej cesty.

Najrýchlejšie získate peniaze vďaka výkupu nehnuteľností

Pokiaľ potrebujete získať peniaze najrýchlejšie, ako sa dá, využite služby spoločnosti, ktorá sa špecializuje na výkup nehnuteľností. Zmluvu uzavriete do 24 hodín rýchlo, bezpečne a bez rizika. Výhodou výkupu nehnuteľnosti je, že môžete predať aj byt či dom zaťažený hypotékou, alebo nehnuteľnosť v dražbe, v exekúcii alebo v dedičskom konaní.