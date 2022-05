Tipy, ako prekvapiť vaše deti na MDD

Darčeky nemusia byť len v podobe hračiek, dnes si prezradíme tipy na niečo oveľa nápaditejšie, hlavne pre tie menšie deti. Poďme si však najskôr o tomto špeciálnom dni povedať pár vecí, ktoré ste zrejme netušili.

Prečo práve 1. júna?

Myšlienka svetového dňa detí vznikla v roku 1925 vo švajčiarskej Ženeve. Pôvod tohto sviatku sa viaže k deklarácii, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými problémami detí. Deň detí bol odsúhlasený na to, aby aj deti v krajinách tretieho sveta mali deň, ktorý patrí len im. Prvého júna sa tento sviatok oslavuje vo viac ako 21 krajinách celosvetovo. U nás sa tento deň oslavuje už od roku 1950.

Možno sa aj vy trápite otázkou, či deti obdarovať aj na Deň detí, veď okrem toho majú predsa narodeniny, meniny či Vianoce. No verte, že práve tie menšie deti darčekom skutočne potešíte. Za tú detskú radosť v očiach to predsa stojí. A povedzme si na rovinu, aj nás dospelých tento deň aspoň na chvíľu znovu prenesie do detských čias.

Čím svoje dieťa skutočne prekvapíte?

Jednoznačne domácim zvieratkom. Tomu sa budú radovať deti v akomkoľvek veku. Na priečke obľúbenosti určite vedú šteniatka. Nemusíte ho len kupovať, môžete si ho aj adoptovať, veď útulky sú plné krásnych psíkov. Na príchod štvornohého člena rodiny sa bez pochýb musíte dôkladne pripraviť.

Nezabudnite si zaobstarať aj vybavenie, peliešok, vôdzku či odporúčané granule Primordial, ktoré imitujú prapôvodnú stravu psích predkov. Práve strava hrá pri zdraví a kondícii psíka kľúčovú rolu. Psík je predsa len záväzok na celý život, preto by ste mu mali dopriať nielen kvalitnú stravu, ale aj pravidelnú starostlivosť. Okrem toho, pri zvieratku sa vaše deti naučia zodpovednosti, budú vám asistovať pri kŕmení a venčení, a keď budú väčšie, tieto povinnosti môžete prenechať výsostne im. Psík v rodine znamená radosť a lásku na dlhé roky.

Doprajte im novú posteľ

Kedy nájdete lepší termín ako na Deň detí? Ak máte menšie deti, určite viete, že zo svojho nábytku časom jednoducho vyrastú. To platí hlavne o posteli. Ako deti rastú, posteľ by mala rásť s nimi. Ide predsa o ich zdravý vývoj a spánok. Preto nečakajte na to, kým im bude posteľ malá. Radšej im tú novú kúpte v predstihu, nech do nej dorastú. Kvalitná posteľ vydrží aj 20 rokov. Dajte si záležať aj na ortopedickom matraci, práve v období rastu ho deti potrebujú.

Pri kúpe novej postele vyvstáva otázka, čo s tou starou? Vyhodiť na ulicu ju len tak nemôžete, preto ak ju nemáte komu dať, radšej si vybavte odvoz starého nábytku. Budete mať istotu, že stará posteľ uvoľní bez problémov miesto tej novej. A zbavíte sa jej úplne ekologicky, bez zbytočného odpadu a negatívneho dopadu na životné prostredie.

Pre menšie deti vyberte niečo špeciálne

Ak máte deti v predškolskom veku, určite majú radi rozprávky, zvieratká a pestré farby. Čo takto im dopriať niečo extra? Napríklad posteľ pre deti v tvare domčeka. Túto milú postieľku si viete vybrať v rôznych motívoch, pre chlapcov aj dievčatká. Postieľka v tvare domčeka je nielen pekná dekorácia do detskej izby, ale naozaj úžitkovým kusom nábytku, ktorý skvele vynikne práve v detskej izbe.

Výhodou takýchto postieľok je ich variabilita. Prispôsobia sa aj veku vášho dieťaťa, a potešíte sa aj úložnému priestoru pod nimi. Možno si hovoríte, že váš potomok sa takémuto praktickému darčeku až tak nepoteší, no nemyslite si to. Práve personalizovaná postieľka v jeho/jej obľúbenej farbe bude pre dieťa úplne iným darčekom, a navždy si to zapamätá.

Zdroj obrázku: freepik.com