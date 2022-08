Tipy, ako začať nový školský rok s úsmevom

Nástup do školy je veľkým míľnikom najmä v živote prváka

Hurá do školy!

Pripraviť sa, pozor, štart!

Leto končí, zábava v Auparku pokračuje

Výhody vernostného programu

24.8.2022 (Webnoviny.sk) -"Tešíš sa už do školy?" S touto otázkou sa stretávajú pomerne často už aj budúci žiaci pred nástupom do prvého ročníka. Odpoveď na ňu však niekedy hľadajú len veľmi ťažko. Aby ste prispeli k pohodovému priebehu nástupu dieťaťa do školy, je potrebné sa o nej rozprávať a vytvárať tak pre dieťa konkrétnu predstavu o tom, ako to tam vyzerá a v akom režime funguje. Vyberte sa na spoločnú prechádzku okolo novej školy a uistite svoje ratolesti, že sa nemusia ničoho báť. Známa moderátorka Barbora Krajčírová živo spomína na prvý deň v škole jej dcérky nasledovne: ,,Prvý deň nástupu do školy bol najťažší. Emócie z prechodu zo škôlky do školy sú veľké a nie je jednoduché ich hneď ovládnuť a prijať, takže padli aj slzy. Veľmi rýchlo sa však zmenili na smiech, radosť a nadšenie z pani učiteľky, ktorú mala celý prvý stupeň úžasnú."Nedovoľte, aby témy spojené so školou spôsobovali deťom stres alebo úzkosť. Snažte sa o škole hovoriť vždy v pozitívnom smere a deti zbytočne nestrašte. Škola je jednoducho výnimočné miesto, kde sa naučia veľa zaujímavých vecí a spoznajú nových kamarátov. Nákup nevyhnutných školských potrieb premeňte na zábavnú aktivitu, počas ktorej prežijete spoločne chvíle a zároveň prevediete vaše dieťa prvými školskými povinnosťami. Pri výbere dbajte aj na názor vašich ratolestí, predsa len sú to už "malí dospeláci", ktorí majú chuť prejaviť svoj štýl a osobnosť. "Pamätám si na tú jej veľkú radosť v očiach pri nákupe prvej školskej tašky, peračníka, ceruziek a veľmi prajem každému rodičovi, aby si tieto chvíle s deťmi užili naplno, lebo prejdú veľmi rýchlo," dodáva s úsmevom Barbora Krajčírová.Prázdniny predstavujú pre mnohé deti obdobie, kedy môžu s láskavým dovolením rodičov tak trochu porušovať zaužívané pravidlá. Či už sú to dni strávené u starých rodičov, ktorí znesú svojim vnúčatám aj modré z neba, alebo "prespávačky" u kamarátov, na ktorých neplatí pravidelná večierka. Pred začiatkom školského roka však treba vrátiť veci do normálu. Aby nebolo ranné vstávanie do školy veľkým a nepríjemným šokom, odporúčame koncom augusta začať s postupným upravovaním spánkového režimu. "Režim počas školského roka je u nás úplne iný, chodí sa oveľa skôr spať a deti takmer vôbec nepozerajú televíziu," hovorí obľúbená speváčka Mária Čírová.Zamerajte sa aj na úpravu režimu počas dňa. Každý deň deťom zadajte jednu malú úlohu, vďaka ktorej si precvičia svoje nadobudnuté zručnosti. Na úlohy postačí aj 10 minút, v rámci ktorých si napíšu krátky diktát, vyriešia niekoľko matematických príkladov alebo prečítajú niekoľko krátkych rozprávok či textov. Speváčka Mária Čírová napríklad s deťmi počas celých prázdnin precvičuje anglický jazyk:"Keď sme na dovolenkách v zahraničí, hravou formou opakujeme angličtinu aj tým, že deťom povieme, nech si idú napríklad sami vypýtať zmrzlinu. Deti sa pri tom učia a zároveň nemyslia na to, že to je úloha, ktorá im pomôže zopakovať to, čo sa doteraz v škole naučili."Deťom sa môže často zdať, že ich najlepšie obdobie v živote končí práve letnými prázdninami. Preto ich ubezpečte, že po pár mesiacoch v školskej lavici prídu opäť viaceré voľné dni a prázdniny – jesenné, zimné, jarné či veľkonočné – a oni budú môcť znovu vystrájať množstvo huncútstiev a zažiť niekoľko ďalších dobrodružstiev bez toho, aby stále mysleli na domáce úlohy.Vďaka bohatému programu, ktorý si pripravil Aupark Bratislava pre deti a rodičov na koniec leta, sa rodičia aj deti môžu tešiť na rozlúčku s letom. Privítajte nový školský rok tak, ako sa patrí. Do konca augusta prebieha v nákupnom centre Aupark Bratislava spolupráca s. Budú si môcť vyrobiť vlastnú pohľadnicu s pomocou mladýchTaktiež sa budú v centrálnej zóne, každý deň v čase od 09:00 hod. do 21:00 hod., premietať krátkeRozlúčku s letom zavŕši, ktorá sa bude konaťpočas celého dňaUžite si atraktívny program, na ktorej zažijete okrem. Vstup na podujatie je bezplatný, avšak je potrebné sa vopred zaregistrovať.Ani na začiatku septembra nebude v Auparku chýbať zábava. Pre dievčatá sipripravilo, ktoré je stále veľkým hitom. Vsa v domčeku v centrálnej zóne bude pohybovať, ktorý deťom porozdáva malé prekvapenie. K dispozícii bude aj priestor na kreatívne workshopy s pexesom či omaľovankami. Návštevníkov prekvapí aj tanečné. Taktiež sa nezabudnite zastaviť na, v rámci ktorého vám špecialistky poradia, ako sa starať o pokožku svojich vlasov tak, aby ste predišli ich vypadávaniu.Ak ešte nie ste členom vernostného programu, rýchlo to zmeňte, pretože na vás stále čakajú extra výhody. Vernostnú kartu si môžete jednoducho vybaviť prostredníctvom mobilnej aplikácie Aupark alebo vyplnením online formulára na webovej stránke Auparku. Môžete sa taktiež zastaviť priamo u nás pri info pulte, kde vám s jej vyhotovením pomôže ochotný personál. Okrem zliav vo vašich obľúbených prevádzkach a milých darčekov k nákupu, máte k dispozícii šatne zadarmo a prednostné vstupy na podujatia. A to najlepšie, čo môžete využiť, je služba stylistu Alexa Lindova, ktorú môžete využiť 2x ročne úplne bezplatne. S prípravou dokonalého outfitu na akúkoľvek udalosť vám s radosťou pomôže, stačí sa len prihlásiť na aupark-bratislava.sk Informačný servis