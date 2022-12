Tipy, ako zvládnuť dlhé šoférovanie v pohode a s úsmevom

V živote prídu situácie, keď sa človek dlhej jazde autom jednoducho nevyhne. Ak idete na dovolenku, alebo musíte absolvovať služobnú cestu do zahraničia, prináša vám to dávku slobody. Avšak dlhé šoférovanie je aj náročné a treba sa naň pripraviť, pretože únava za volantom, spojená so zníženou koncentráciou, je častou príčinou dopravných nehôd.

Čo je dôležité?

Nepodceňte prípravu

Jednou z najdôležitejších vecí pred dlhým šoférovaním v aute je dôkladná príprava. Tá spočíva v tom, že si batožinu, občerstvenie a všetko potrebné, vrátane skontrolovania platnosti pzp, nachystáte v dostatočnom predstihu. Ideálne večer pred odchodom, aby ste sa mohli dobre vyspať. Kvalitný a dostatočne dlhý spánok je v tomto smere kľúčový.

Skontrolujte povinnú výbavu a poistenie auta

Bez ohľadu na to, či sa chystáte šoférovať dlhú trasu na Slovensku alebo vyrážate do zahraničia, skontrolujte, či máte v aute lekárničku, výstražný trojuholník a vestu. Počas zimy si do auta pribaľte aj snežné reťaze.

Nezabudnite sa presvedčiť, či sa v aute nachádza správa o nehode s medzinárodnou platnosťou. Platné poistenie auta v podobe povinného zmluvného poistenia je nevyhnutnosť doma i v zahraničí. Môžete jazdiť akokoľvek opatrne a predvídať, niekedy stačí chvíľka nepozornosti a ťukance sú na svete.

Ak máte uzatvorené havarijné poistenie, poisťovňa vám škody na aute preplatí aj v prípade, že ste vinníkom dopravnej nehody.

Oblečte si pohodlné oblečenie

Dlhé cesty autom nie sú módnou prehliadkou. Sedieť niekoľko hodín v obtiahnutých džínsoch, ktoré nepríjemne tlačia na bruchu alebo v nepohodlnej sukni, komfort a pohodu za volantom nezvýšia. Stavte na pohodlné oblečenie zo vzdušných materiálov, v ktorom sa budete cítiť príjemne a zároveň sebavedomo. Platí to aj pre obuv.

Vyhnite sa konzumácii ťažkých jedál

Ráno pred odchodom i počas dlhého šoférovania sa stráňte konzumácie ťažkých a mastných jedál, pretože zaťažujú trávenie a oberajú vás o energiu, ktorú potrebujete venovať vedeniu vozidla.

Preferujte ľahké, zdravé a chutné jedlá, vrátane ovocia a zeleniny. Eliminujú vznik únavy a telu dodajú potrebné výživné látky. Snažte sa dopriať si na konzumáciu jedla dostatok času. Vychutnajte si ho.

Nepodceňujte pitný režim

Akonáhle začnete pociťovať smäd, je to znak, že telo trpí určitým stupňom dehydratácie. Tá je spojená s únavou, poklesom energie, nižšou koncentráciou a bolesťami hlavy. Týmto problémom sa vyhnete, keď budete mať v aute k dispozícii čistú vodu alebo neperlivú minerálku. Pite priebežne a po menších množstvách.

Ak potrebujete nakopnúť a neviete žiť bez kofeínu, zoberte si do termosky kávu. Nebudete sa musieť spoliehať na ponuku čerpacích staníc či motorestov pri diaľnici.

Doprajte si pravidelné prestávky

Aj pri šoférovaní treba počúvať svoje telo a vnímať signály, ktoré vám dáva. Začínate zívať alebo sa znižuje miera vášho sústredenia? Zastavte, vystúpte z auta a prejdite sa. Nezabudnite zhlboka dýchať a na nezaplatenie je aj niekoľko strečingových cvičení, ktoré stimulujú krvný obeh a zlepšia zásobovanie buniek kyslíkom.

Chce sa vám spať? Potom si zdriemnite. Rešpektujte limity svojho tela. Už desaťminútový šlofík dokáže mimoriadne osviežiť.

Seďte vzpriamene

Vzpriamený sed šetrí pohybový aparát a zvyšuje pocit bdelosti. Ak si sedačku nastavíte do polohy, ktorá bude vášmu telu evokovať posteľ a oddych, riskujete mikrospánok za volantom.

Okrem toho môže dlhú jazdu za volantom spríjemniť konverzácia so spolujazdcom či počúvanie hudby. Závisí to od vašich preferencií.