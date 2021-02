Tipy GLAMI pre bezpečné online nákupy (nielen) pre fanúšikov módy

1. E-shopy kamenných obchodov/značiek na Slovensku

2. Recenzie a odporúčania

3. Vzhľad e-shopu

4. Kontaktné informácie a obchodné podmienky

5. Využívajte weby, ktoré vám uľahčia nakupovanie

O GLAMI:

15.2.2021 (Webnoviny.sk) -Pre úplných nováčikov je jednou z najbezpečnejších možností využívať slovenské online verzie veľkých obchodov/značiek, ktoré zákazníci poznajú z offline nakupovania. Dostanú tak v online verzii obchodu ponuku, ktorú dôverne poznajú. Môžu tak bez obáv nakupovať kúsky napríklad od Reserved, H&M alebo Mango bez toho, aby mali obavy či je daný e-shop vierohodný. Ďalšou výhodou je predchádzajúca znalosť veľkosti, čím sa eliminuje vrátenie produktov, ktoré predstavuje pre užívateľov jeden z najneobľúbenejších možných aspektov nákupu online.Ak beriete online nakupovanie ako možnosť objavovať nové značky a e-shopy alebo hľadáte konkrétne kúsky pre vašu garderóbu, tak ste na správnom mieste. Internet je plný e-shopov nielen s konfekciou, ale aj kúskami od malých a lokálnych tvorcov alebo značiek. Ako sa však nepopáliť pri hľadaní "niche" kúskov? Dajte na recenzie a odporúčania. Predtým ako nakúpite na novom pre vás neznámom webe by ste nemali zabudnúť skontrolovať recenzie na Facebookovej stránke daného e-shopu. Preskúmajte koľko a akých má fanúšikov a takisto sa pozrite na to, čo sa o tomto e-shope hovorí na rôznych diskusných fórach. Ďalšou možnosťou je opýtať sa na obľúbený a overený e-shop svojich kamarátok a kamarátov. Nebudete sa tak musieť báť či daný produkt naozaj doručia a ako bude vyzerať.Rovnako ako kamenná predajňa aj e-shop má nejakú štruktúru a vzhľad. E-shopy najmä teraz, keď väčšina ľudí nakupuje online, investujú nemalé peniaze do vylepšovania a zjednodušovania svojich webových stránok. Ak sa náhodou ocitnete na e-shope, ktorý má zvláštnu štruktúru, nekvalitné produktové fotky, chýbajúce popisky či ste našli popisky v inom jazyku aj napriek tomu, že má ísť o slovenský e-shop, buďte opatrní a skúste sa takýmto e-shopom vyhnúť.Neviete nájsť žiadne bližšie informácie o danom e-shope? Sídlo, prípadne kontaktná adresa alebo telefonický kontakt by nemali chýbať na žiadnej dôveryhodnej webstránke.. Dôležité je nájsť aj prehľadné obchodné podmienky, v ktorých sú jasne uvedené zákonom dané informácie (lehota na vrátenie tovaru, spôsob vrátenia) a takisto aj možnosti platby. Väčšina obchodov ponúka hneď niekoľko možností platby (kartou online, bankový prevod, dobierka) a taktiež aj možností dopravy (pošta, zásielkovňa, kuriér). Preto zbystrite pozornosť ak daný e-shop ponúka len jednu z vyššie uvedených spôsobov.Pre užívateľov, ktorí si chcú nakupovanie zjednodušiť je tu módny vyhľadávač GLAMI . Združuje produkty od stoviek e-shopov, ktoré pôsobia na slovenskom a českom trhu a to od malých až po veľkých hráčov na trhu. Okrem toho, že vám šetrí čas sa venuje aj vzdelávaniu na tému kvality a výberu správnych materiálov v rámci sekcie "Sprievodca materiálmi" . Vďaka tejto pomôcke vám vaše krásne módne kúsky vydržia dlhšie. Šikovné filtre vám pomôžu ľahko sa zorientovať v tisíckach produktov a tak môžete pokojne a bezpečne nakupovať módu na jednom mieste aj počas pandémie a potešiť sa v týchto náročných dňoch novými teplákmi alebo zimnou bundou na prechádzky.