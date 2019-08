Tirolská polícia zadržala pre podozrenia z obchodu s drogami 23 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: KR PZ Banská Bystrica Foto: KR PZ Banská Bystrica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Innsbruck 21. augusta (TASR) - Dvadsaťtri ľudí zadržala polícia v rakúskom Tirolsku v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou. Zároveň zaistila drogy v hodnote niekoľko stotisíc eur, informoval v stredu denník Tiroler Tageszeitung.Osem hlavných podozrivých obvinila prokuratúra v Innsbrucku z členstva v zločineckej organizácii venujúcej sa dovozu a šíreniu návykových látok. Siedmi z nich sa nachádzajú vo vyšetrovacej väzbe.Zadržaní muži sú podozriví z toho, že do Tirolska v období od jesene 2017 do konca marca 2019 importovali takmer 4,8 kg kokaínu. Ďalší kilogram kokaínu predali v Burgenlande. Dovezený kokaín mal celkovú hodnotu 580.000 eur, uviedla polícia.Vyšetrovanie tirolských kriminalistov trvalo približne rok. Začalo sa zaistením menšieho množstva kokaínu v auguste 2018 v spolkovej krajine Burgenland. Následne vykonali policajné zložky koncom marca 2019 v tirolskom okrese Imst a jeho širšom okolí, ako i v meste Götzens niekoľko domových prehliadok a zadržali piatich mužov a tri ženy - všetci boli rakúski občania.V apríli 2019 zadržala polícia v meste Wörgl 36-ročného muža z Albánska bezprostredne po tom, ako pricestoval do Tirolska. V jeho vozidle sa našlo kilo kokaínu. Následne boli zadržaní aj dvaja Rakúšania, ktorí údajne dovážaný kokaín niekoľko mesiacov predávali.Polícia vtedy dočasne zadržala aj 12 menších dílerov drog - deviatich Rakúšanov, dvoch Turkov a jedného Srba, ktorí takisto kupovali a predávali menšie množstvá kokaínu. Všetci dvanásti sú stíhaní na slobode.