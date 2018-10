TIS: Masové zneužívanie mestských novín ohrozuje férovú kampaň

Na snímke koordinátor projektu Hlásne trúby 2018 Michal Piško (vpravo) a riaditeľ Transparency international Slovensko (TIS) Gabriel Šípoš počas tlačovej konferencie Transparency international Slovensko na tému Hlásne trúby 2018, prezentácia hodnotenia užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávnosti radničných novín 9. októbra 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 9. októbra (TASR) – Veľká časť úradujúcich primátorov a starostov je pred novembrovými komunálnymi voľbami vo výhode, pretože ovládli radničné noviny, ktoré za obecné peniaze šíria ich propagandu. Vyplýva to z výsledkov hodnotenia užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávnosti radničných novín, ktoré skúmalo Transparency International Slovensko (TIS) a v utorok ich na tlačovej konferencii v Bratislave predstavilo.Z celkom 86 novín zaradených do hodnotenia 47 neponúklo čitateľom žiaden kritický názor na politiku radnice alebo preň vyhradilo menej ako percento zo svojho obsahu venovaného samosprávnym témam. Podľa analytika TIS Michala Piška primátori, naopak, dominujú. Ako príklad uviedol dlhoročného šéfa Nitry Jozefa Dvonča, ktorý opäť kandiduje za primátora. Jeho meno podľa TIS dokázali spomenúť dva mestské tituly v desiatich hodnotených vydaniach až 175-krát. V jednom z júnových čísel týždenníka Mesto Nitra sa podľa zistení TIS objavil Dvonč až v ôsmich z desiatich článkov.povedal Piško s tým, že len v jednom hodnotenom titule – Ružomberskom hlase dostal bezplatný priestor protikandidát primátora. TIS konštatuje, že aj prístup protikandidátov do mestských novín cez platenú inzerciu bol výnimočný. Umožnilo ho napríklad Ružinovské Echo.priblížil Piško.Na vydávanie tlačených periodík plánujú hodnotené samosprávy vynaložiť v tomto roku dokopy necelé dva milióny eur, v priemere 25.000 eur na jednu samosprávu.upozornil riaditeľ TIS Gabriel Šípoš. Podľa neho je aj toto jeden z dôvodov, prečo viac ako dve tretiny primátorov a starostov kandidujúcich v predošlých voľbách dokázalo obhájiť svoje posty.Úroveň hodnotených novín sa podľa Piška od prvého hodnotenia zlepšila len nepatrne, keď priemerný Index Benefit stúpol zo 45 percent na 49. Stále je v pásme pod 50 percentami, takže prevažujú negatívne ukazovatele nad pozitívnymi.Tlačené periodiká sú podľa TIS naďalej zneužívané nielen na propagandu šéfov radníc, ale aj na vybavovanie si účtov s oponentmi. Z výsledkov TIS vyplýva, že keď napádaní oponenti nedostali žiaden priestor na reakciu, objavili sa až v 35 hodnotených samosprávach. V roku 2016 to bolo v 21 tituloch. Ako najviac problematické sa v tomto prípade javia Humenské noviny vydávané samosprávou pod vedením primátorky Jany Vaľovej. Podiel poškodzujúcej plochy v tomto periodiku vzrástol z piatich na osem percent z celkovej samostatnej plochy.poukázal analytik TIS Ľuboš Kostelanský.Hodnotenie radničných novín sleduje viacero pozitívnych a negatívnych faktorov, ako sú podiel samosprávnych tém v novinách, poskytnutie priestoru pre kritické a polemické názory, zapájanie verejnosti do budúcich rozhodnutí, anonymita článkov, nadmerná propagácia primátora a vedenia mesta či podiel poškodzujúcich oponentov. TIS hodnotilo periodiká za obdobie marec - júl tohto roku.Nad hranicou 50 percent v Indexe Benefit skončilo 47 z celkovo 86 hodnotených novín. Na prvom mieste sa umiestnilo Ružinovské Echo (73,75 percenta), druhý bol Prešovský magazín (66,35 percenta) a tretie periodikum Hlas Nové Mesta, ktoré patria bratislavskej mestskej časti Nové Mesto (64,29 percenta). Naopak, na chvoste rebríčka je na 84. mieste Mestský Infolist z Trebišova (29,19 percenta), predposledné skončili Gemerské zvesti z Rimavskej Soboty (22,66 percenta) a posledné je periodikum Veľkého Medera Veľkomederský hlásnik (19,78 percenta).